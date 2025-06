Izguba zob ni več ovira: metoda All-on-4 vrača kakovost življenju

Izguba zob ni le estetska težava. Je globoko osebna izkušnja, ki človeku vzame več kot le lep nasmeh. Vpliva na govor, prehranjevanje, vsakdanje aktivnosti in družabno življenje. A najmočnejši udarec pogosto doživi samozavest. Človek se ne more več neobremenjeno nasmehniti, se pogledati v ogledalo in si biti všeč.

Snemne zobne proteze, ki so nekoč veljale za standardno rešitev, danes za mnoge predstavljajo vsakodnevni vir neprijetnosti: nelagodje pri žvečenju, strah pred premikanjem ali izpadom, bolečine, slaba stabilnost. Vse to pušča posledice na telesu – in na duši.

A sodobna dentalna medicina danes ponuja nekaj povsem novega. Rešitev, ki je trajna in varna – All-on-4. Z le štirimi implantati v eni čeljusti pacient dobi fiksne zobe, ki so videti in delujejo, kot bi bili pravi.

Vrhunski specialist za tovrstne posege v naši regiji je dr. Zdenko Trampuš iz Ortoimplant DENTAL SPA, ki že tri desetletja vrača nasmeh ljudem, ki so skoraj obupali. "Ko človek spet ugrizne v jabolko brez strahu, vem, da sem opravil svoje delo," prizna.

Dr. Trampuš je vodilni hrvaški implantolog, ki letno opravi 600 implantoloških posegov in več kot 300 kirurških intervencij All-on-4. Prvi na Hrvaškem je začel nameščati proteze All-on-4, zigomatične implantate in subperiostalne implantate – gre za vsadke, ki omogočajo vstavitev fiksne proteze osebi, ki je povsem brezzoba ali ima pomanjkljivo čeljustno kost. V njegovi ordinaciji je bilo že več tisoč slovenskih pacientov. Foto: Jan Lukanović

Ste naveličani kompromisov, ki jih prinašajo zobne proteze?

Veliko ljudi, ki so izgubili večino svojih zob, še vedno živi z občutkom, da je snemna proteza edina možna rešitev. Na videz enostavna in hitra izbira pa pogosto že kmalu pokaže svoje omejitve. Premikanje med govorjenjem, strah pred tem, da bo izpadla med obrokom ali smehom, nelagodje v ustih in težave pri prehranjevanju – vse to je realnost, s katero se soočajo številni uporabniki klasičnih protez.

Foto: Shutterstock

Zaradi slabe stabilnosti se mnogi odpovedujejo trdi hrani, sadju ali mesu. Še huje je to, da z leti proteza začne pritiskati na dlesni, kar povzroča bolečine, draženje in pogosto celo ranice. Vse to vodi v umik iz družbe, zmanjšano samozavest in občutek, da nikoli več ne bodo zares "podobni samim sebi".

K temu se doda še biološki vidik: ker snemne proteze ne prenašajo pritiska na čeljustno kost, ta sčasoma začne propadati. Obrazne poteze se spremenijo, usta se pogreznejo, lica izgubijo podporo. Obraz dobi utrujen, vdrt videz – in pogosto dodatna leta.

All-on-4 je rešitev, ki vrača nasmeh in življenje

Današnja dentalna medicina je naredila velik korak naprej. Rešitev obstaja. Reče se ji All-on-4 – sodoben, trajen in funkcionalen pristop, ki v enem koraku zamenja celoten zobni lok in pacientu vrne ne le zobe, ampak tudi nasmeh, obliko obraza, sposobnost normalnega prehranjevanja in – kar je najpomembneje – samozavest.

Anja Markovič je dr. Zdenka Trampuša obiskala v njegovi kliniki in preverila, kaj je metoda All-on-4, kdo so kandidati zanjo in kakšne so izkušnje njegovih pacientov.





All-on-4 je revolucionarna metoda, ki temelji na štirih implantatih, na katere se fiksira celoten mostiček. Implantati se sidrajo v kost, kjer nadomeščajo naravne zobne korenine, mostiček pa nadomešča izgubljene zobe. Tak sistem je popolnoma stabilen, ne premika se in omogoča povsem naraven občutek – kot da bi pacient spet imel svoje zobe.

Foto: ORTOIMPLANT DENTAL SPA

Velika prednost All-on-4 je tudi hitrost postopka

V sodobnih klinikah, kot je Ortoimplant DENTAL SPA, pacient pogosto že v enem dnevu prejme fiksne začasne zobe. Po krajšem obdobju celjenja sledi končna konstrukcija – izdelana po meri, popolnoma digitalno, brez kompromisov. Ker implantati stimulirajo kost, se ta ne izgublja, temveč ostaja močna in stabilna. Tako ohranimo tudi naravno obliko obraza.

Ciril Kozjek zaradi novega nasmeha danes uživa v vsakodnevnih aktivnostih brez omejitev. Kakovost njegovega življenja od poslovnih obveznosti do družinskih srečanj se je močno izboljšala. Če ga vprašate, ali bi poseg ponovil, bo odgovor preprost: "Vedno!" Foto: Črt Piksi

Življenje z All-on-4 pomeni, da lahko pacient brez strahu ugrizne v jabolko, se nasmeji prijateljem, govori in brezskrbno uživa vso hrano brez skrbi, da se bo proteza premaknila. To pomeni konec lepil, konec kompromisov, konec vsakodnevnega spominjanja, da nekaj v ustih ni zares vaše. All-on-4 postane del vas – fizično in čustveno.

V Ortoimplant DENTAL SPA vsakega pacienta vodijo skozi celoten proces z izjemno skrbnostjo. Prvi pregled je namenjen je diagnostiki, oceni stanja kosti in pogovoru o željah. Na tej osnovi se izdela individualen terapijski načrt, ki vključuje vse faze, od kirurškega posega, prek regeneracije, do končne protetike. Vse poteka na enem mestu, pod okriljem izkušene ekipe z več kot tridesetletno prakso na področju implantologije. Tudi okrevanje je skrbno načrtovano – s pomočjo terapevtskega hlajenja, magnetoterapije, infuzij za krepitev telesa in možnostjo bivanja v apartmajih klinike.

"Spet sem sproščen, zgovoren, lahko se nasmejem."

All-on-4 vrača kakovost življenja. Ni več skrivanja zob, ni zadrege ob komunikaciji z ljudmi. Pacientom se povrne samozavest zavedajo se, da so dobili nazaj svoj pravi jaz. Zgodbe teh ljudi govorijo o tem, kako daleč seže moč All‑on‑4.

Na družbenih omrežjih klinike Ortoimplant DENTAL SPA , si lahko ogledate še druge izkušnje pacientov, ki so svojo preobrazbo z veseljem delili z javnostjo. Njihove zgodbe potrjujejo, da je odločitev za All-on-4 več kot le izbira zdravstvene rešitve. Je odločitev za novo poglavje življenja.

Z All-on-4 se pacientu ne povrnejo le zobje, temveč tisto, kar zobje predstavljajo – lep obraz, svoboda, izraznost, sposobnost govorjenja, hranjenja in iskrenega smejanja. To je metoda, ki vrača identiteto, ne le funkcijo. In to brez kompromisov, ki so bili še do nedavnega neizogibni.

Zato če vas klasična proteza omejuje, če hrepenite po stabilnosti, estetiki in udobju, ki ga ponujajo vaši lastni zobje, potem je All-on-4 metoda, ki vas bo popeljala tja. Ne jutri. Že danes.

