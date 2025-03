Ali se zobni vsadki All-on-4 dolgoročno izplačajo? #video

Iščete trajno rešitev za popolno nadomestitev vseh zob? Zobni vsadki All-on-4 ponujajo sodobno alternativo snemnim protezam, saj omogočajo fiksno pritrditev zob na le štiri vsadke. Ta metoda je še posebej primerna za paciente, ki so imeli težave pri nošenju protez in iščejo trajno rešitev za svoj nasmeh.

Sodobna zobozdravstvena tehnologija ponuja celovite rešitve za ljudi brez zob. Metode, kot sta All-on-4 in Zygoma All-on-4, so posebej zasnovane za hitro in trajno obnovo nasmeha. Izkoristite priložnost za brezplačen prvi pregled v kliniki Ortoimplant DENTAL SPA, prepustite se strokovnjaku dr. Trampušu, ki se posveča reševanju težav brezzobosti s pomočjo naprednih tehnologij in personaliziranega pristopa.

Ciril Kozjek zaradi novega nasmeha danes uživa v vsakodnevnih aktivnostih brez omejitev. Kakovost njegovega življenja od poslovnih obveznosti do družinskih srečanj se je močno izboljšala. Če ga vprašate, ali bi poseg ponovil, bo odgovor preprost: "Vedno!"

Kaj so zobni vsadki All-on-4 in kako delujejo?

Revolucionarna metoda All-on-4 je odgovor na izzive, s katerimi se soočajo pacienti s popolno izgubo zob. Ta inovativni kirurški postopek, ki ga je razvil portugalski zobozdravnik dr. Paulo Malo, je postal zlati standard pri implantološkem zdravljenju brezzobosti. Metoda temelji na premišljeni postavitvi štirih zobnih vsadkov v čeljust, pri čemer sta dva vsadka nameščena pod kotom, kar zagotavlja izjemno stabilnost, hkrati pa ni potrebe po obsežnih posegih, kot je denimo nadgradnja kosti.

Rešitev All-on-4 je videti, deluje in se občuti kot naravni zobje. To pacientom omogoča vrnitev k običajnemu prehranjevanju, govorjenju in samozavestnemu nasmehu brez omejitev, ki jih prinašajo snemne proteze. Poleg tega ta metoda ne zahteva posebne nege, kot jo poznamo pri protezah, saj je vzdrževanje podobno kot pri naravnih zobeh.

Implantološki center odličnosti, klinika Ortoimplant DENTAL SPA iz Zagreba, se posveča reševanju problematike brezzobosti – predvsem pri pacientih z manjšim ali večjim pomanjkanjem čeljustne kosti. Klinika je razvila protokol Dental SPA – edinstveno vrsto zobozdravstvenega protokola, ki združuje brezplačen prvi pregled in diagnostiko z rentgensko napravo CBCT, najnaprednejše zobozdravstvene in tretmaje SPA ter možnost, da zobozdravstveni poseg preprosto prespite.

Kdo je primeren za zdravljenje z metodo All-on-4?

Večina ljudi z manjkajočimi ali propadajočimi zobmi je lahko kandidat za zobne vsadke All-on-4. Eden najbolj priznanih zagrebških implantologov dr. Zdenko Trampuš tovrstno zdravljenje priporoča, če ste že izgubili vse zobe ali če so vaši zobje zelo poškodovani. V zadnjem primeru njihova odstranitev in nadomestitev lahko obnovita funkcijo ustne votline in videz vašega nasmeha.

Ko obiščete implantologa, da bi se posvetovali o nadomestitvi zob, bo pregledal vaša usta, opravil 3D skeniranje ter preveril vaše zdravstveno stanje in življenjski slog, da bi ocenil primernost za zdravljenje All-on-4. Kljub temu da morda niste kandidat za druge vrste vsadkov v čeljust, boste lahko primerni za All-on-4. Tudi če ste dlje časa brez zob ali imate pomanjkanje kosti, vam lahko zobozdravnik namesti dodatne ali daljše vsadke (znane kot zigomatski ali pterigoidni implantanti).

Župan Ciril Kozjek je bil prepričan, da ni pravi kandidat za zobne vsadke, dokler ni prišel na prvi pregled k dr. Trampušu v Ortoimplant DENTAL SPA v Zagrebu. Takrat je ugotovil, da izkušnje in kakovost resnično naredijo razliko. Foto: Črt Piksi

brezplačen prvi pregled v kliniki Ortoimplant DENTAL SPA. Prepustite se strokovnjaku dr. Trampušu, ki se posveča reševanju težav brezzobosti s pomočjo naprednih tehnologij in personaliziranega pristopa. Izkoristite priložnost za

Prednosti vsadkov All-on-4 v primerjavi s protezami?

Izguba zob lahko povzroči več težav v vsakdanjem življenju. Če izgubite večino ali vse zobe, lahko to povzroči težave pri govoru, žvečenju in posledično prebavi. Brez podpore zob se čeljustna kost in druge obrazne strukture začnejo razgrajevati, zaradi česar ste lahko videti starejši, kot ste. Zobni vsadki All-on-4 ponujajo stabilno, trajno alternativo protezam ter krajši in manj invaziven postopek kot tradicionalni vsadki.

All-on-4 je zlati standard pri nadomestitvi zob. Čeprav so morda snemljive proteze najpogostejša in tudi dostopnejša možnost, imajo omejitve, zlasti pri žvečenju. Snemljive proteze tudi ne preprečujejo nadaljnje izgube kosti, saj ne nudijo ustrezne stimulacije čeljusti.

Koliko stanejo vsadki All-on-4?

Ker gre za vrhunsko implantološko rešitev, so zobni vsadki All-on-4 sicer dražji od tradicionalnih protez, vendar ponujajo trajno in kakovostno alternativo, ki dolgoročno zmanjšuje potrebo po dodatnih zobozdravstvenih posegih. Cena zdravljenja je odvisna od števila potrebnih vsadkov in vrste zobnega mostička, ki se namesti po operaciji.

Po operaciji pacienti prejmejo redne pooperativne kontrole in strokovno vzdrževanje, s čimer v Ortoimplant DENTAL SPA zagotovijo uspešno celjenje, dolgoročno stabilnost vsadkov ter optimalno funkcionalnost in estetiko novega nasmeha. Ob pravilni negi lahko vsadki All-on-4 zdržijo vse življenje, kar še dodatno upraviči pacientovo naložbo v ta implantološki postopek.

Individualni pristop – individualizirane cene vsadkov V kliniki Ortoimplant DENTAL SPA se posvetijo vsakemu pacientu posebej, saj metodo All-on-4 skrbno prilagajajo specifičnim potrebam, anatomiji, preostalemu volumnu kosti in njeni kakovosti. Cena posega se torej določi šele po natančnem pregledu in posvetu z dr. Trampušem, DDS. Naj vam pomagajo pri lažji odločitvi za izboljšanje kakovosti vašega življenja – v njihovi kliniki vam nudijo brezplačen prvi pregled. Prijavite se še danes!

So zobni vsadki All-on-4 torej dobra izbira?

Dr. Trampuš je vodilni hrvaški implantolog, ki letno opravi 600 implantoloških posegov in več kot 300 kirurških intervencij All-on-4. Prvi na Hrvaškem je začel nameščati proteze All-on-4, zigomatične implantate in subperiostalne implantate. Gre za vsadke, ki omogočajo vstavitev fiksne proteze osebi, ki je povsem brezzoba ali ima pomanjkljivo čeljustno kost. V njegovi ordinaciji je bilo že več tisoč slovenskih pacientov. Foto: ORTOIMPLANT DENTAL SPA

Zdravljenje je dražje od protez, vendar sta njegova funkcionalnost in videz neprimerljiva, kar za mnoge bolnike odtehta stroške. Uspešnost metode All-on-4 je odvisna od strokovnosti zobozdravnika in kakovosti uporabljenih vsadkov. Pomembno je izbrati izkušenega implantologa, kjer uporabljajo le preverjene materiale priznanih svetovnih proizvajalcev.

"Obnova izgubljenih zob ni zgolj kozmetični postopek. Gre za povrnitev zdravja ustne votline, funkcionalnosti in samozavesti. Vsak pacient je edinstven, zato je ključnega pomena, da s pacientom skupaj načrtujemo zdravljenje, ki temelji na podrobni oceni stanja zob, dlesni in čeljustne kosti," razloži priznani implantolog dr. Trampušem iz zagrebške klinike Ortoimplant DENTAL SPA.

"Moje življenje je vsekakor odlično, nobenih težav nimam v teh letih. Življenje z novimi zobmi je boljše in lepše," o zobnih vsadkih pravi Ciril Kozjek. Prepričan je, da je za zdravje pomembno, da imaš urejene tudi zobe.