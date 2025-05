Vam manjka zob? Ne gre le za estetiko, pač pa tudi zdravje in srečo.

Ali ste vedeli, da izguba enega samega zoba lahko sproži verigo sprememb, ki vplivajo na celotno telo, duševno počutje in celo vaše odnose z drugimi? Čeprav se pogosto zdi, da je zob zgolj estetski detajl, znanost in praksa dokazujeta nasprotno. V tem članku razkrivamo, zakaj izguba zob nikakor ni zgolj površinski problem, temveč globoko posega v kakovost vašega življenja. Pogovarjali smo se s priznanim implantologom dr. Zdenkom Trampušem iz klinike Ortoimplant DENTAL SPA in raziskali sodobne rešitve, ki ponujajo več kot le nov nasmeh – vračajo dostojanstvo, zdravje in samozavest.

Vprašanje estetike? Ne, gre za verigo zdravstvenih, psiholoških, celo socialnih posledic.

Zobje niso zgolj orodje za žvečenje in del našega nasmeha. Vsak zob ima v ustni votlini svojo funkcijo. Že izguba enega zoba lahko sproži fiziološke spremembe, ki dolgoročno resno ogrožajo zdravje. Najprej namreč pride do premikanja sosednjih zob, ki se začnejo nagibati proti praznini, kar vodi do napačnega ugriza, čeljustnih bolečin, glavobolov in celo sprememb v drži.

Še resnejša posledica je izguba čeljustne kosti, namreč ko zobne korenine ni več, kost na tem mestu izgubi svojo naravno obremenitev in se začne postopoma krčiti. Obrazna struktura tako izgubi oporo, kar vodi v spremembe zunanjega videza. Tako se denimo začne koža okoli ust in lic povešati, obraz pa dobi utrujen in postaran videz, pogosto z izrazitim vtisom vdrtih lic ali ust.

Izguba zoba lahko vpliva celo na prebavo. Slabše prežvečena hrana namreč pomeni večjo obremenitev želodca, črevesja, slabšo absorpcijo hranil, kar pa sčasoma vodi v pomanjkanje vitaminov in mineralov.

Foto: Jan Lukanović

Ko sram utiša nasmeh in začne razjedati samopodobo

Izguba zob močno vpliva tudi na človekovo samopodobo. Ljudje, ki izgubijo zobe, pogosto razvijejo sram in nelagodje v družabnih položajih. Ne smejijo se več sproščeno, izogibajo se fotografiranju, pogovorom v javnosti, celo običajnim obrokom v družbi.

Dr. Zdenko Trampuš pravi: "Ob izgubi zob ljudje izgubijo osnovne življenjske funkcije, kakovost življenja začne hitro padati. Človek pride v stanje, ko ni več isti, kot je bil. K meni pogosto prihajajo zlomljeni ljudje v zelo težkem stanju – tako fizično kot psihično."

Psihologi opozarjajo, da se dolgoročna socialna izolacija zaradi težav z zobmi pogosto razvije v anksioznost in depresijo. Pri tem pa gre za začaran krog – slabše duševno počutje pomeni tudi manj volje za reševanje težav, kar jih še poglablja.

Trpi lahko celo kariera: nasmeh, ki razkriva zobe, je kot vizitka

V sodobni družbi je videz še kako pomemben. Zdrav nasmeh je pogosto ena prvih stvari, ki jih ljudje opazijo pri sogovorniku. Skrivanje nasmeha zaradi sramu pa po drugi strani lahko močno vpliva na kakovost osebnih odnosov in samozavest tudi v službenem okolju.

Posamezniki, ki jim manjka več zob, pogosto izgubljajo samozavest v dnevnih stikih s strankami, sodelavci ali celo partnerjem. V skrajnih primerih to vpliva na njihovo poklicno uspešnost in priložnosti za napredovanje.

Vsak človek si zasluži možnost, da s samozavestnim nasmehom pokaže, kdo v resnici je, saj je prav nasmeh eden ključnih izrazov naše osebnosti.

Foto: Črt Piksi

Rešitev obstaja: All-on-4 in druge napredne metode iz klinike Ortoimplant DENTAL SPA

K sreči sodobna dentalna medicina ponuja rešitve, ki niso zgolj funkcionalne, temveč tudi trajne in estetsko dovršene. V kliniki Ortoimplant DENTAL SPA že več kot 30 let izvajajo najnaprednejše oblike rehabilitacije, med katerimi je metoda All-on-4 ključna.

All-on-4 omogoča fiksno rešitev celotnega zobnega loka z le štirimi vsadki na eno čeljust. "Danes je nemogoče mogoče," pravi dr. Trampuš. "Treba je le slediti znanosti, razvoju tehnologije in vse to premišljeno vključiti v vsakodnevno prakso."

Ko zaradi izgube kostne mase All-on-4 ni dovolj, so na voljo:

zigomatični vsadki – sidrani v ličnico,

– sidrani v ličnico, pterigoidni vsadki – segajo globlje do lobanjske osnove,

– segajo globlje do lobanjske osnove, subperiostalni vsadki – ležijo na površini kosti in ne v njej.

Vsaka terapija je individualno načrtovana. S pomočjo napredne diagnostike ekipa pripravi personaliziran načrt, ki ustreza tako stanju vaše čeljustne kosti kot vašim življenjskim željam.

Prvi pregled v vrednosti tisoč evrov je brezplačen

Ortoimplant DENTAL SPA ponuja prvi pregled v vrednosti tisoč evrov popolnoma brezplačno. To ni zgolj promocija, temveč izraz njihove filozofije, saj so prepričani, da ima vsakdo pravico do informirane odločitve.

Foto: Jan Lukanović

Prvi pregled v kliniki Ortoimplant DENTAL SPA vključuje:

MFA – maksilofacialno analizo obraza in ugriza,

rentgenski ortopantomogram in slikanje čeljusti 3D CBCT,

intraoralno in ekstraoralno fotografiranje,

podrobno analizo dr. Trampuša,

individualni načrt zdravljenja,

nezavezujočo ponudbo s predstavitvijo vseh možnosti terapije.

"Brez dobrih podatkov in prave diagnoze ne bomo našli rešitve, ki je prava za vas," razloži dr. Trampuš.

Zgodbe, ki vračajo zaupanje: izkušnje pacientov Ortoimplant DENTAL SPA

Pacienti, ki so se odločili za terapijo All-on-4, pogosto poročajo o popolni življenjski preobrazbi. Leta prikrivanja nasmeha in neprijetnosti pri prehranjevanju se pogosto končajo že po prvem posegu. Pogosta misel, ki jo slišijo v ambulanti, je: "Prvič po dolgih letih sem se lahko smejal brez zadržkov."

Aleš, ki se je spopadal s prirojeno brezzobostjo (oligodontijo), danes pravi: "Imam zobe, kot jih nisem imel še nikoli v življenju." Po letih neuspešnih začasnih rešitev se je odločil za popolno rekonstrukcijo čeljusti – odločitev, ki mu je spremenila življenje.

Za Anito, ki pri svojem delu veliko komunicira z ljudmi, je bil nasmeh ključen. Po terapiji pove: "Počutim se popolnoma prerojeno!" Njena samozavest se je povrnila, odnosi so postali bolj sproščeni.

Tudi Anja, ena izmed številnih zadovoljnih pacientk, poudarja občutek varnosti: "Ves čas sem imela občutek varnosti."

Na družbenih omrežjih Ortoimplant DENTAL SPA lahko preberete še mnoge druge zgodbe, ki potrjujejo: odločitev za sodobno implantološko terapijo ni le medicinski poseg, ampak nova življenjska priložnost.

Nasmeh, ki vrača zdravje, samozavest in svobodo

Zdrav nasmeh ni luksuz. Je pravica in osnova za dobro počutje, samozavest in kakovostne odnose. Če ste eden izmed mnogih, ki se spopadajo z izgubo zob – niste sami. In kar je še pomembneje: obstaja rešitev.

V kliniki Ortoimplant DENTAL SPA vas pričakujejo strokovnjaki, ki znajo prisluhniti in ponuditi najboljše iz sveta sodobne zobne medicine. Z metodo All-on-4 ali drugimi rešitvami si lahko povrnete ne le nasmeh, temveč tudi občutek, da ste vi ponovno vi – samozavestni, zdravi in zadovoljni.

Foto: ORTOIMPLANT DENTAL SPA