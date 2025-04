Priznani zobozdravnik podarja celostno diagnostiko v vrednosti 1.000 evrov

Izguba zob močno vpliva na kakovost življenja, samozavest, govor in prehranjevanje. A sodobna dentalna medicina na srečo ponuja napredne rešitve za povrnitev nasmeha. Ena izmed najbolj prebojnih in zanesljivih metod je All-on-4, napredna implantološka metoda, ki ne le rešuje funkcionalne in estetske izzive, temveč spreminja življenja ljudi.

V kliniki Ortoimplant DENTAL SPA verjamejo, da mora biti prvi korak dostopen vsem – zato vam prvi pregled v vrednosti tisoč evrov podarijo. To ni zgolj darilo, temveč naložba v vašo prihodnost brez bolečin in negotovosti. Ta pregled vključuje nezavezujočo diagnostiko, osebni posvet in jasen načrt zdravljenja, ki temelji na dolgoletnih izkušnjah vodilnega hrvaškega implantologa dr. Zdenka Trampuša, DDS. Brezplačen pregled v vrednosti tisoč evrov je mogoče izkoristiti do 31. maja. Naročite se!

Dr. Trampuš je vodilni hrvaški implantolog, ki letno opravi 600 implantoloških posegov in več kot 300 kirurških intervencij All-on-4. Prvi na Hrvaškem je začel nameščati proteze All-on-4, zigomatične implantate in subperiostalne implantate – gre za vsadke, ki omogočajo vstavitev fiksne proteze osebi, ki je povsem brezzoba ali ima pomanjkljivo čeljustno kost. V njegovi ordinaciji je bilo že več tisoč slovenskih pacientov. Foto: ORTOIMPLANT DENTAL SPA

Kaj je All-on-4 in zakaj velja za najboljšo rešitev pri izgubi zob?

All-on-4 je implantološka metoda, ki omogoča popolno rekonstrukcijo zob z le štirimi zobnimi vsadki na čeljust. Na vsadke se namesti fiksni mostiček, ki nadomesti celoten zobni lok. Ta pristop ne zahteva vsadka za vsak manjkajoči zob, temveč omogoča stabilno in funkcionalno rešitev z manj kirurškimi posegi, manj bolečin in hitrejšim okrevanjem.

Foto: ORTOIMPLANT DENTAL SPA

Za razliko od klasičnih protez, ki so lahko neudobne, nestabilne in zahtevajo stalno prilagajanje, All-on-4 omogoča popolnoma fiksne zobe, ki se ne snemajo. Videz in občutek sta naravna, funkcionalnost pa enaka kot pri naravnih zobeh. Pacient lahko znova normalno žveči, govori in se nasmeje brez skrbi.

All-on-4 postaja prva izbira za tiste, ki so izgubili zobe in si želijo dolgotrajne, estetsko brezhibne rešitve brez kompromisov.

Kaj vključuje brezplačni pregled v Ortoimplant DENTAL SPA?

Prvi pregled vključuje natančno diagnostiko, ki omogoča pripravo individualnega načrta terapije. Najprej opravijo funkcionalno analizo čeljusti in obraza z uporabo MFA (maksilofacialne analize), kar omogoča razumevanje ugriza in gibanja čeljusti ter določa, kako bo terapija vplivala na vaš obraz.

Foto: ORTOIMPLANT DENTAL SPA

Sledi rentgenski ortopantomogram, ki prikaže celotno sliko čeljusti, zob in kosti. Za še večjo natančnost opravijo slikanje zgornje in spodnje čeljusti 3D CBCT, ki omogoča tridimenzionalno rekonstrukcijo čeljustne strukture in določi optimalna mesta za vsadke.

Za boljšo predstavo o trenutnem stanju ter za dokumentiranje napredka se izvede intraoralno in ekstraoralno fotografiranje. Z intraoralnimi fotografijami zobozdravniki zaznajo morebitne poškodbe in težave, ki jih ni mogoče videti s prostim očesom, medtem ko ekstraoralne fotografije pomagajo pri načrtovanju estetske skladnosti nasmeha z vašim obrazom.

Vse zbrane podatke natančno analizira dr. Trampuš, ki na podlagi izkušenj oceni, ali ste primeren kandidat za All-on-4 ali bi morda za vas bila boljša izbira druge napredne metode, kot so Zygoma All-on-4, pterigoidni vsadki ali subperiostalni vsadki.

Foto: ORTOIMPLANT DENTAL SPA

Zdravnik pripravi osebni načrt terapije, ki vključuje vse faze zdravljenja in podrobno predstavitev predlagane rešitve. Na koncu prejmete tudi nezavezujočo ponudbo, skupaj z informacijami o različnih možnostih plačila ali obročnega odplačevanja.

Kakšne so izkušnje pacientov?

Tisti, ki so se odločili za terapijo All-on-4, pogosto z navdušenjem opisujejo svoje izkušnje. Mnogi poročajo, da so po letih negotovosti, prikrivanja nasmeha in težav pri prehranjevanju končno znova začeli živeti polno življenje. Ena izmed pogostih izjav, ki jo slišimo v ambulanti, je: "Prvič po dolgih letih sem se lahko smejal brez zadržkov."

Pri vsaki osebi, ki vstopi v kliniko Ortoimplant DENTAL SPA, se začne nova zgodba, v kateri bolečina, negotovost in estetska zadrega postopoma izzvenijo. Prevladata pa samozavest in pristno zadovoljstvo. Vsaka zgodba priča o tem, kako lahko sodobna implantologija v rokah predane in strokovne ekipe resnično spremeni življenje.

"Imam zobe, kot jih nisem imel še nikoli v življenju."

Aleš se je že od otroštva soočal s prirojeno obliko brezzobosti, znano kot oligodontija, to je stanje, pri katerem manjka več kot šest stalnih zob. Zobozdravniški stol mu je bil domač že v najzgodnejših letih, a kljub vsem obiskom in začasnim rešitvam so se težave le stopnjevale. Pred sedmimi leti je napočil trenutek za celovito spremembo – popolno rekonstrukcijo čeljusti z napredno implantološko terapijo.

"Počutim se popolnoma prerojeno!"

Za Anito je njen poklic veliko več kot le delo. Gre za poslanstvo, kjer je komunikacija s strankami ključnega pomena, zato ji je bilo še toliko težje, ko zaradi zobnih težav ni mogla biti popolnoma sproščena v stikih z ljudmi. Njen nasmeh je bil zadržan, njena samozavest pa načeta – vse dokler ni naredila prvega koraka.

"Ves čas sem imela občutek varnosti."

Pacientka Anja pove, da je v kliniki Ortimplant DENTAL SPA, imela vedno občutek varnosti in je vedela, da bo zanjo zares dobro poskrbljeno.

Na družbenih omrežjih klinike Ortoimplant DENTAL SPA , si lahko ogledate še druge izkušnje pacientov, ki so svojo preobrazbo z veseljem delili z javnostjo. Njihove zgodbe potrjujejo, da je odločitev za All-on-4 več kot le izbira zdravstvene rešitve. Je odločitev za novo poglavje življenja.

Zakaj izbrati Ortoimplant DENTAL SPA?

Ortoimplant DENTAL SPA je ena vodilnih klinik na področju implantologije v regiji. Pod vodstvom dr. Zdenka Trampuša so razvili posebno metodologijo dela, ki temelji na strokovnosti, individualnem pristopu in uporabi najnovejše tehnologije. Njihova predanost pacientom je vidna že pri prvem stiku.

Klinika iz Zagreba se posveča reševanju problematike brezzobosti – predvsem pri pacientih z manjšim ali večjim pomanjkanjem čeljustne kosti. Razvili so protokol Dental SPA – edinstveno vrsto zobozdravstvenega protokola, ki združuje brezplačen prvi pregled in diagnostiko z rentgensko napravo CBCT, najnaprednejše zobozdravstvene in tretmaje SPA ter možnost, da zobozdravstveni poseg preprosto prespite.

Naredite prvi korak do novega nasmeha Vaš novi nasmeh je le en korak stran. Z metodo All-on-4 lahko v kratkem času dosežete popolno preobrazbo, tako funkcionalno kot estetsko. Do 31. maja lahko rezervirate brezplačni pregled v vrednosti tisoč evrov v kliniki Ortoimplant DENTAL SPA.

To je vaša priložnost, da brez pritiskov s pomočjo strokovnjakov najdete najboljšo rešitev za svoje stanje. Naj vam strokovnost, izkušnje in srčnost ekipe Ortoimplant pomagajo znova zaživeti – z novim nasmehom, novim občutkom svobode in novim poglavjem v življenju.

