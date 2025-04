Ekskluzivno darilo: Prvi pregled v vrednosti tisoč evrov

V zobni kliniki Ortoimplant DENTAL SPA so se odločili investirati v vaš nasmeh – podarjajo vam brezplačen prvi pregled, ki vključuje kompletno diagnostiko in posvet pri dr. Trampušu, DDS

Izguba zob ni le estetska težava – vpliva na govor, način prehranjevanja in dojemanje lastnega videza, pogosto poruši samozavest in otežuje vsakodnevne dejavnosti. Toda zaradi sodobnih implantoloških metod, kot je All-on-4, nelagodje postane preteklost. Ta inovativna tehnika zagotavlja trajno rešitev, ki zobem povrne naravno funkcionalnost, stabilnost in lepoto nasmeha.

Zavedajo se, da odločitev za dentalno terapijo ni lahka in da je prvi korak pogosto najtežji. Zato v zobni kliniki Ortoimplant DENTAL SPA vlagajo v vaš nasmeh in kakovost vašega življenja. Odločili so se, da vam prvi pregled v vrednosti tisoč evrov podarijo, torej bo popolnoma brezplačen. Prvi pregled vključuje kompletno diagnostiko in posvet pri dr. Trampušu.

Foto: ORTOIMPLANT DENTAL SPA

To ni le vaš prvi pregled pri zobozdravniku – to je vaša priložnost, da dobite jasno sliko svojega ustnega zdravja in ugotovite, katere možnosti so vam na voljo. Poleg tega boste prejeli strokovno priporočilo dr. Trampuša, znanega hrvaškega implantologa, za najboljše zdravljenje.

Njihov cilj je zagotoviti vse informacije in podporo, ki jo potrebujete, da se boste lahko samozavestno odločili za svoj novi nasmeh. S podrobno diagnostiko in individualiziranim načrtom terapije boste skupaj našli rešitev, ki vam bo omogočila ponovno življenje brez omejitev.

Vaš novi nasmeh bo nepričakovano izboljšal kakovost vašega življenja – na bolje.

Rezervirajte svoj prvi pregled v Ortoimplant DENTAL SPA! Kjer pravijo: "Zavezani smo k odličnosti in lahko rešimo vsako težavo brezzobosti – imamo znanje, izkušnje in posebej razvite protokole."

Foto: ORTOIMPLANT DENTAL SPA

Kaj vključuje prvi brezplačni pregled?

Za zagotovitev čim natančnejše diagnoze in pripravo osebnega načrta zdravljenja začetni pregled vključuje vrsto podrobnih diagnostičnih postopkov:

1. Funkcionalna diagnostika z MFA (maksilofacialno analizo): Ta pregled omogoča temeljito analizo vašega obraza, čeljusti in griza. Proučijo, kako deluje vaša čeljust, ali obstaja neravnotežje v grizu in kako bodo vsadki vplivali na estetiko in funkcionalnost vašega nasmeha.

Ta pregled omogoča temeljito analizo vašega obraza, čeljusti in griza. Proučijo, kako deluje vaša čeljust, ali obstaja neravnotežje v grizu in kako bodo vsadki vplivali na estetiko in funkcionalnost vašega nasmeha. 2. Rentgenski ortopantomogram: Ortopantomogram omogoča široko sliko vaše čeljusti, zob in okoliških struktur. Ta slika pomaga pri odkrivanju obstoječih težav, kot sta izguba kosti in prisotnost cist ali okužb, in je prvi korak pri oceni vašega ustnega zdravja.

Ortopantomogram omogoča široko sliko vaše čeljusti, zob in okoliških struktur. Ta slika pomaga pri odkrivanju obstoječih težav, kot sta izguba kosti in prisotnost cist ali okužb, in je prvi korak pri oceni vašega ustnega zdravja. 3. 3D slikanje CBCT zgornje in spodnje čeljusti: Za natančno oceno strukture kosti in načrtovanje implantološke terapije uporabljajo napredno 3D diagnostiko CBCT. Ta tehnologija omogoča tridimenzionalni prikaz vaše čeljusti, s čimer lahko natančno določijo debelino in gostoto kosti, vrsto vsadka ter optimalna mesta za njihovo namestitev. Na podlagi te diagnostike se izdelajo 3D modeli čeljusti, ki služijo za natančno pripravo na kirurške posege.

Za natančno oceno strukture kosti in načrtovanje implantološke terapije uporabljajo napredno 3D diagnostiko CBCT. Ta tehnologija omogoča tridimenzionalni prikaz vaše čeljusti, s čimer lahko natančno določijo debelino in gostoto kosti, vrsto vsadka ter optimalna mesta za njihovo namestitev. Na podlagi te diagnostike se izdelajo 3D modeli čeljusti, ki služijo za natančno pripravo na kirurške posege. 4. Intraoralno fotografiranje: Intraoralno fotografiranje zobozdravnikom omogoča podroben vpogled v stanje zob in dlesni ter razkrije težave, ki s prostim očesom morda niso vidne. Poleg začetne analize služi tudi za spremljanje terapije, kar omogoča natančno dokumentiranje napredka in prilagajanje načrta zdravljenja.

Intraoralno fotografiranje zobozdravnikom omogoča podroben vpogled v stanje zob in dlesni ter razkrije težave, ki s prostim očesom morda niso vidne. Poleg začetne analize služi tudi za spremljanje terapije, kar omogoča natančno dokumentiranje napredka in prilagajanje načrta zdravljenja. 5. Ekstraoralno fotografiranje: Nasmeh ni le stvar zdravja – je pomemben za celotno estetiko obraza. Ekstraoralne fotografije zabeležijo obliko obraza, položaj ustnic in naravno estetiko nasmeha, da bo končna rešitev videti skladno in naravno.

Foto: ORTOIMPLANT DENTAL SPA

6. Specialistična obdelava: Dr. Trampuš bo vse zbrane podatke podrobno analiziral, da bi pridobil popolno sliko o vašem ustnem zdravju in ocenil, ali ste kandidat za klasične vsadke , All-on-4 ali katero drugo napredno metodo implantološke terapije, kot so Zygoma All-on-4 , subperiostalni in pterigoidni vsadki .

Dr. Trampuš bo vse zbrane podatke podrobno analiziral, da bi pridobil popolno sliko o vašem ustnem zdravju in ocenil, ali ste kandidat za , ali katero drugo napredno metodo implantološke terapije, kot so , in . 7. Izdelava individualnega načrta terapije: Na podlagi vseh diagnostičnih rezultatov se sestavi osebni načrt terapije. Cilj je poiskati rešitev, ki najbolje ustreza vašim potrebam – naj gre za en vsadek, vsadke All-on-4 ali za katero drugo metodo.

Na podlagi vseh diagnostičnih rezultatov se sestavi osebni načrt terapije. Cilj je poiskati rešitev, ki najbolje ustreza vašim potrebam – naj gre za en vsadek, vsadke All-on-4 ali za katero drugo metodo. 8. Predstavitev načrta terapije: Na koncu pregleda vam bo dr. Trampuš natančno predstavil priporočeni načrt terapije, ki vključuje vse faze posega, predvideno trajanje posega in pričakovane rezultate. Vsak vidik vašega primera bo natančno analiziran za zagotovitev optimalnega pristopa in dolgoročne rešitve, prilagojene vašim individualnim potrebam.

Na koncu pregleda vam bo dr. Trampuš natančno predstavil priporočeni načrt terapije, ki vključuje vse faze posega, predvideno trajanje posega in pričakovane rezultate. Vsak vidik vašega primera bo natančno analiziran za zagotovitev optimalnega pristopa in dolgoročne rešitve, prilagojene vašim individualnim potrebam. 9. Predstavitev ponudbe: Na koncu tega procesa vam bo predstavljena nezavezujoča ponudba, prejeli pa boste tudi informacije o možnostih financiranja, da boste lahko brez stresa sprejeli odločitev.

Več o ceniku postopka All-on-4 poiščite na povezavi! Ne izgubljajte časa – naredite prvi korak proti novemu nasmehu!

Foto: ORTOIMPLANT DENTAL SPA