Mladi Slovenci po visokem porazu z Danci ostali brez četrtfinala

Slovenska rokometna reprezentanca do 20 let se na domačem evropskem prvenstvu v Celju in Laškem ni uvrstila v četrtfinale. Slovenci so danes v zadnjem krogu predtekmovanja izgubili z Danci s 25:34 (12:13). Slovenija bo v nadaljevanju prvenstva igrala v skupini za razvrstitev od 9. do 16. mesta.

Na tem evropskem prvenstvu je nov tekmovalni sistem, po katerem se iz šestih skupin v četrtfinale uvrstijo zmagovalci ter dve najboljši drugouvrščeni reprezentanci. Slovenci so se zato zavedali, da jih v nadaljevanje tekmovanja zanesljivo vodi le zmaga proti Danski, na napredovanje pa bi lahko računali tudi ob neodločenem izidu in ob ugodnem razpletu v skupinah D in F.

A nazadnje se ti scenariji niso uresničili, Danci, ki so na prvih tekmah premagali Italijane za 17, Izraelce pa za deset golov, bi bili prvi tudi ob neodločenem izidu. Vendar pa so zanesljivo dobili še tretjo tekmo in slavili v skupini, Sloveniji je ostalo drugo mesto in nadaljevanje EP v boju za razvrstitev od 9. do 24. mesta.

Danes se žal želja po uvrstitvi med najboljših osem reprezentanc stare celine ni uresničila. Fantje so morali priznati premoč Dancem🇩🇰.



Slovenci so tekmo slabo začeli in zaostajali z 1:5, a so se vrnili in Kai Marguč je znižal na 5:6. Marguč in Aljaž Pratnerkar sta v finišu prvega dela poskrbela za dve izenačenji (11:11, 12:12), a so Danci na odmor odšli z zadetkom naskoka.

V nadaljevanju je bila igra enakovredna do 43. minute, ko so Skandinavci vodili s 30:21. Potem pa je sledila serija danskih golov in slabe slovenske minute, ko so gostje z delnim izidom 7:1 prišli do trdnega vodstva 30:22, končna razlika je bila +9.

Za Slovenijo je največ golov, šest, dosegel Žan Lesjak Korže, pet jih je dodal Marguč. Pred tem so mladi slovenski rokometaši na EP Italijo premagali z 38:35, Izrael pa s 33:31.