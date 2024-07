V evropskih klubskih rokometnih tekmovanjih bo v novi sezoni v moški in ženski konkurenci nastopila osmerica slovenskih klubov, od tega v elitni ligi prvakinj Krim Mercator iz Ljubljane, so danes sporočili z Rokometne zveze Slovenije (RZS).

Evropska rokometna zveza (EHF) je objavila seznam klubov, ki bodo v novi sezoni zaigrali v evropskih pokali. Slovenija ima glede na razvrstitev pri obeh spolih pravico do prijave štirih ekip. V moški konkurenci je RZS sicer zaprosila za dodatno mesto, saj je zanimanje za mednarodne nastope pokazal tudi peto uvrščeni klub minule sezone državnega prvenstva. V ženski konkurenci se je za vstop v evropska tekmovanja odločila trojica.

"Z velikim zadovoljstvom smo prejeli novico, da je EHF za klubska tekmovanja v sezoni 2024/25 potrdila prijave vseh osmih slovenskih rokometnih klubov, od tega pet moških in treh ženskih," so zapisali pri RZS.

Krimovke so bile izžrebane v skupino A

Slovenske prvakinje iz Ljubljane bodo tako nastopile v elitnem tekmovanju. Izžrebane so bile v skupino A, v kateri bodo zaigrale še ekipe FTC-Rail Cargo Hungaria (Madžarska), Metz Handball (Francija), CSM Bukarešta (Romunija), Storhamar Handball Elite (Norveška), Nykobing Falster Handboldklub (Danska), Podravka Vegeta (Hrvaška) in Gloria 2018 BN (Romunija). Najelitnejše tekmovanje bosta sicer sestavljali dve skupini z osmimi ekipami, najboljša šesterica se bo uvrstila v končnico. Prvi krog bo na sporedu 7. ali 8. septembra.

V drugem rangu, evropski ligi, pa bosta slovenski rokomet zastopala moška predstavnika Gorenje Velenje in Trimo Trebnje. Aktualni državni prvaki iz Velenja bodo neposredno uvrščeni v skupinski del, podprvaki iz Trebnjega pa se bo vanjo skušal prebiti preko kvalifikacij, v katerih bodo imeli vlogo nosilca. Žreb parov kvalifikacij bo na sporedu v že znanem terminu 16. julija, prve tekme kvalifikacij pa konec avgusta oz. začetek septembra.

V evropskem pokalu za moške bo nastopila trojica slovenskih moštev. Ormoški Jeruzalem ga bo v vlogi nenosilca začel v prvem krogu, ki bo s prvo tekmo na sporedu 14. oziroma 15. septembra, povratna pa bo sledila teden dni kasneje. Zmagovalci parov se bodo uvrstili v drugi krog, v katerem bodo rokometaši Celja Pivovarne Laško nastopali v vlogi nosilcev, novomeška Krka in, v primeru uspeha na prvi stopnički, Jeruzalem Ormož pa kot nenosilca.

V ženski različici tega tretjega evropskega klubskega tekmovanja bosta nastopila Mlinotest Ajdovščina in Litija. V njem bo skupaj 64 klubov, ki se bodo merili v neposrednih izločilnih bojih s tekmo doma in v gosteh. Žreb uvodnih parov, v katerega bodo Ajdovke vstopile kot nosilke, bo prav tako na sporedu 16. julija. Termin prve tekme je predviden za 5. oziroma 6. september, povratna bo na sporedu teden dni kasneje.

"Trdno verjamemo, da bodo naši klubi odlično predstavljali Slovenijo"

"Ponosni smo, da bomo zastopani na vseh ravneh tekmovanj ... Trdno verjamemo, da bodo naši klubi odlično predstavljali Slovenijo in slovenski rokomet na evropskem parketu. Ta udeležba v evropskih tekmovanjih je dokaz kakovosti in razvoja našega rokometa in domačih lig, zato z optimizmom zremo v prihodnjo sezono ligaških tekmovanj," je dejal Miha Pantelič, direktor ligaških tekmovanj na RZS.

