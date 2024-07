Slovenska ženska rokometna reprezentanca, ki bo čez nekaj dni doživela olimpijski krst, je že v Franciji, danes popoldan pa bodo proti prizorišču poleteli še člani moške reprezentance. Ta bo na olimpijskih igrah nastopila četrtič, prvič po osmih letih, ko je v Riu de Janeiru obstala v četrtfinalu in zasedla šesto mesto.

Varovanci Uroša Zormana bodo v torek na prizorišču odigrali še zadnjo pripravljano tekmo, pomerili se bodo z branilci naslova in gostitelji Francozi. Nato pa jih v skupinskem delu čakajo zahtevne tekme proti Špancem, Hrvatom, Nemcem, Švedom in Japoncem. Prvi olimpijski obračun bodo odigrali v soboto ob precej zgodnji uri, ob 9. uri jim bodo nasproti stali Španci.

Slovenski rokometaši bodo danes poleteli proti Franciji. Foto: Jakob Pintar/STA

"Tako kot je za nas, bo za vse. Do zdaj se nismo nikoli pritoževali, ne iščemo težav, ampak rešitev. Igramo ob 9., 11., 15. uri ... vsaka ekipa bo enkrat igrala ob 9. uri. Turnir je povsem klasičen, podoben kot evropsko prvenstvo. Za nas bo vsaka tekma finale. Od prve sekunde bo treba iskati točke. Vsi imamo 50 – 50 možnosti, kdor bo prej zagrabil točke, se bo lahko nadejal uvrstitve v četrtfinale. Čaka nas najprej pet tekem, za nas bo vsaka finale," je novinarjem dan pred odhodom dejal selektor Zorman.

Uroš Zorman pred OI:

"Moramo biti optimisti. Kdor bo pokazal več, bo prišel v četrtfinale. Tam je ena tekma na izpadanje, tam se lahko marsikaj zgodi. Moramo biti osredotočeni, dati maksimum od sebe, bomo videli, kaj nam bo to prineslo. Najprej moramo preživeti do petka, ko moramo prijaviti ekipo. Upam, da ostane, kakršna je, da ne bo kakih negativnih presenečenj."

Ekipa za OI

Jure Dolenec je eden od sedmih igralcev, ki že imajo izkušnje z olimpijskimi nastopi. Foto: RZS

Na Zormanovem seznamu so vratarji Klemen Ferlin, Urban Lesjak in Urh Kastelic, krilni igralci Tilen Kodrin, Staš Slatinek Jovičić, Blaž Janc in Domen Novak, zunanji igralci Nik Henigman, Borut Mačkovšek, Aleks Vlah, Dean Bombač, Miha Zarabec, Nejc Cehte in Jure Dolenec ter krožni napadalci Blaž Blagotinšek, Matej Gaber in Kristjan Horžen. Henigman, Horžen in Kastelic imajo status rezerve.