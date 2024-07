"Od slovenske ekipe so v olimpijski vasi že rokometašice, kajakaši in telovadka. Dva športnika prideta danes, ostali pa potem jutri in v prihodnjih dneh, odvisno od tekmovalnega razporeda," je pojasnil Mohorič.

Športniki ob prihodu in nastavitvi niso imeli nobenih težav. Težav ni niti s komunikacijo, saj vsi, ki delajo v vasi, govorijo angleško. "Vse nas je pričakalo izredno dobro pripravljeno. Vsi so zelo prijazni, na razpolago za pomoč pa je ogromno osebja, tako da imajo športniki super pogoje," je poudaril vodja slovenske odprave v Parizu. Zaenkrat so vsi, ki so že v Parizu, izredno zadovoljni, je dodal.

Športnikom so na voljo dvoposteljne sobe, vsi športniki pa imajo enake pogoje, tako kot je to standard na olimpijskih igrah. Kot je povedal Mohorič, je v vasi veliko avtomatov za pijačo, kioskov s sadjem, prigrizki in toplimi napitki ter tudi več jedilnic.

V olimpijski vasi, ki se razprostira na 52 hektarih v severnem delu mesta, na območju Saint-Denisa in Saint-Ouena, so, kot je to običajno, prisotne različne svetovne kuhinje. Na prvem mestu je francoska kot domača kuhinja, športnikom pa sta na voljo med drugim tudi mednarodna in azijska kulinarika.

"Jedilnica obratuje 24 ur na dan. Prav tako je športnikom 24 ur na dan na voljo tudi ogromen fitnes. V prostem času je športnikom na osrednjem trgu v vasi na voljo prostor za druženje. V vasi je tudi več lokalov s kavo, kino, prostor za druženje z otroki, namenjen mamam športnicam, dobro založena trgovina, frizer, lepotni salon," je o razsežnostih olimpijske vasi povedal Mohorič.

"Vse je zelo dostopno. V radiju 100 metrov od nastanitve je mogoče dobiti vse," je izpostavil.

Pred igrami je veliko govora tudi o varnostnih tveganjih. Varnost je povečana, zunaj vasi so varnostni protokoli poostreni, ampak športniki tega ne občutijo in ni moteče, je zatrdil Mohorič. Prehajanje v in iz vasi pa poteka tekoče in nemoteno.

Čeprav olimpijska vas še ni povsem zapolnjena in je do uvodne slovesnosti še pet dni, je olimpijski duh v olimpijski vasi že prisoten. "Na enem mestu je zbranih veliko kultur, ki imajo skupni imenovalec - šport," je povzel Mohorič.

Utripa v mestu še niso uspeli začutiti, je pa prvi vtis o francoski prestolnici zelo dober. "Zaenkrat smo pozitivno presenečeni nad tem, kaj organizator ponuja," je sklenil Mohorič.