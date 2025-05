IO OKS potrdil povišanje sredstev za šport iz proračuna za 1,8 milijona.

Člani izvršnega komiteja Slovenije (OKS) so dali soglasje dopolnitvam letnega programa športa na državni ravni. V njih so sredstva povečali za 1,8 milijona evrov. Tako skupni znesek za šport za letos iz državnega proračuna znaša rekordnih 54,6 milijona evrov. Dal je tudi zeleno luč za sprejem nacionalnega program športa za naslednje desetletje.

Uroša Mohoriča, dosedanjega vršilca dolžnosti, so potrdili za generalnega sekretarja OKS s polnim mandatom. IO je sprejel tudi seznam kandidatov za zimske olimpijske igre leta 2026 v Milanu in Cortini.

Na njem je 55 športnic in športnikov iz krlinga, drsanja na kratkih progah, umetnostnega drsanja, tekmovalnega turnega smučanja, alpskega smučanja, biatlona, deskanja na svetu, nordijske kombinacije, smučarskih skokov in smučarskega teka.

Povečanje LPŠ je namenjeno prav za priprave športnikov na zimske OI prihodnje leto v Italiji ter za tam organizirano slovensko hišo, podobno kot med lanskimi poletnimi igrami v Parizu.

Z LPŠ je neposredno povezan tudi nacionalni program športa, veljavnost staremu je prenehala že pred dvema letoma. V primeru izteka velja avtomatično podaljšuje starega, a mora biti nov sprejet prihodnje leto.

Plastovski: Spremenilo se je veliko stvari

Dejan Plastovski, direktor direktorata za šport na ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport, je dejal, da se je od sprejemanja prejšnjega programa do sedaj veliko stvari spremenilo v slovenskem športu s številnimi mednarodnimi zvezdniki, medaljami v ekipnih športih, pa tudi koronavirusna pandemija ter vojna v Ukrajini z izključitvijo Rusom in Belorusov iz mednarodnih tekmovanj. Na osnovi teh in številnih drugih bo spremenjen tudi nacionalni program.

Mohorič je izpostavil, da je izvedbeni načrt mogoče še bolj pomemben, ker bodo z njim določeni nosilci izvedbe nacionalnega programa.

Slednjega bo, ker mu je nekaj ur pred sejo IO OKS zeleno luč podal državni športni strokovni svet, v naslednjem obdobju obravnavala vlada, nato pa ga bo sprejemal državni zbor.

Sredstva naj bi bila razdeljena sredi leta

Sredstva iz LPŠ bodo panožnim zvezam po besedah Plastovskega letos razdeljena sredi leta. To je pozneje kot prejšnja leta, zato je vodstvo OKS pohvalilo Fundacijo za šport, ki je s predčasno razdelitvijo svojih sredstev olajšala likvidnost športnih organizacij.

Člani IO OKS so potrdili dnevni red 54. skupščine OKS, ki bo 10. junija v Celju na čelu s poslovnim poročilom v rekordni višini skoraj 12 milijonov evrov. V knežjem mestu bodo poleg običajnih skupščinskih gradiv obravnavali tudi pravne akte OKS in strategijo krovne športne organizacije do leta 2030 z usmeritvami do 2036.

Zlatega olimpijca Primoža Kozmusa je v strokovnem svetu za vrhunski šport OKS nasledila prav tako nekdanja atletinja Anja Valant Velepec.

IO OKS se je seznanil z odstopom večine članov sveta Nacionalnega olimpijskega inštituta (NOI). Preostale je razrešil in obenem imenoval nove člane inštituta. Številni prejšnji člani bodo verjetno sodelovali še naprej v strokovnem svetu NOI, ki se je začel oblikovati.