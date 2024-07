"V zadnjem tednu sicer nisem imela več bojazni, da na OI ne bi mogla nastopiti. Prejšnji petek sem naredila prvi trening s krajšega zaleta in je roka zdržala in odtlej vem, da je roka dobro. Potrebovala sem še tekmovalno potrditev in jo dobila," je v pogovoru za STA povedala Šutejeva. Slovenska rekorderka je pred današnjo tekmo zadnjič tekmovala 19. maja. "Občutek danes je zelo dober. To so bili moji prvi skoki s tekmovalnega 16-koračnega zaleta po več kot dveh mesecih. Prej sem imela le dva treninga z zaletom z 10 in 12 korakov. Sem zelo zadovoljna, roka je ostala cela in lahko nemoteno uspešno skačem. Malo strahu sem imela pred tekmo le zaradi prvega polnega zaleta pred vbodom palice v korito, drugače pa ne."

Na mitingu v Mariboru je brez težav začela na 4,20 metra, tudi na 4,30 in 4,40 m pa je bila v konkurenci zgolj še dveh tekmovalk, ki sta končali veliko prej, uspešna v prvih skokih. Na 4,50 m je bila prvič neuspešna. V drugem poskusu je sredi zaleta končala in se znova postavila na začetek, potem pa je letvico za malo podrla. Uspešna je bila tretjič, na 4,60 m pa je po treh neuspešnih skokih končala tekmovanje.

Namesto na diamantno ligo v Maribor

"Imela sem možnost, da bi v soboto tekmovala na diamantni ligi v Londonu, a sem se odločila, da grem na tekmo v Maribor, kjer sem lahko naredila veliko skokov. Manjka mi treningov, ker dva meseca nisem skakala s tekmovalnega zaleta. To moram zdaj le še nadgraditi na naslednjih dveh tednih do kvalifikacij na OI. Nimam še pravega občutka na palici, a vem, da lahko hitro dodam 20, 30 cm. Tudi na 4,60 tokrat nisem bila daleč od uspeha. Naredila sem zelo veliko skokov na ogrevanju, nato sem začela že na 4,20 m in višala letvico po 10 cm. Tega sicer na tekmah nikoli ne počnem. Vroče je bilo in mi je na koncu malo zmanjkalo moči in tudi občutkov," je dejala po tekmovanju, ki ji je služilo kot generalka pred odhodom v Pariz.

Foto: Peter Kastelic/AZS

Šutejeva je 8. junija odpovedala nastop v kvalifikacijah na EP v Rimu. Članica celjskega Kladivarja se je poškodovala pred odhodom na prvenstvo na treningu v Celju. Pri prijemu palice je zgornja roka zdrsnila in vrh palice se ji je zarinil v mišico na roki. "V teh dveh mesecih sem morala marsikaj prilagoditi na treningu. Morala sem hitreje priti na polni zalet, ni bilo postopnosti in zato mi manjka občutkov za skok. A menim, da imam dovolj kilometrine, da občutke obudim. Dobro je, da je atletika v drugem delu OI in lahko naredim še nekaj treningov. Časa ni veliko, a glede na potek poškodbe sem imela kar srečo, da se je poškodba zacelila ob pravem času," je menila Šutejeva.

Potem ko je branjenje brona s prejšnjega EP padlo v vodo, je vse misli usmerila proti olimpijskim igram: "Rim je bil zame zelo žalosten, komaj sem čakala, da grem domov. A je bila obenem to tudi dobra izkušnja. Videla sem, koliko mi pomeni, da lahko tekmujem. Zato sem se potem še bolj borila, da pridem v Pariz na OI."

Po zadnjem nastopu pozitivna še na koronavirus

Sredi maja je zadnjič nastopila. Tedaj je na diamantni ligi v Marakešu in po hudih prebavnih težavah zasedla šesto mesto s 4,45 m. Po prihodu v domovino pa so ugotovili, da je bila še pozitivna na novi koronavirus. Foto: Peter Kastelic/AZS "Letošnje leto mi res ni naklonjeno, edino prvo tekmo sem imela v Dohi na diamantni ligi v začetku maja, potem je prišel Marakeš. Ko sem se pozdravila, pa je sledila poškodba. Veliko negativnih stvari je bilo, a smo vse obrnili v pravo smer s pravimi odločitvami. Če bi šla denimo v London namesto v Maribor, bi izgubila dva dni s potovanji. Na tekmi so se višine hitro vzpenjale, sama pa sem potrebovala veliko skokov. Tudi fizioterapij, s katerimi mi še pomagajo, imam zdaj več," je pojasnila Šutejeva.

Ocenila je, da bo konkurenca na OI zelo močna in široka. "Težko rečem, katera tekmovalka bo odstopila, a se lahko vmešam mednje. Prvi cilj sicer bo nastop v finalu, saj se ob vseh težavah nisem ukvarjala s cilji, ampak sem vso energijo vlagala v to, da na OI sploh nastopim."

V zadnjih letih je vedno pred velikimi tekmami dejala, da je njen cilj zmagovalni oder. "Vsi vemo, kaj si želim v Parizu. A si bom lahko realne cilje postavila tik pred finalom. Treba bo preživeti kvalifikacije, ki so včasih bolj stresne od finala. Mislim, da bo za bronasto medaljo treba skočiti toliko kot na OI pred tremi leti v Tokiu, 4,85 m, za zmago pa 4,90 in več," je še napovedala.