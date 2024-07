Šestnajstletni Američan Quincy Wilson se je izkazal z 44,20 sekunde v teku na 400 m na atletskem mitingu v Gainesville na Floridi in popravil svetovni rekord do 18 let. Njegov rojak Christian Taylor, dobitnik zlatih olimpijskih medalj v troskoku v letih 2012 in 2016 ter štirikratni svetovni prvak, pa se je poslovil od tekmovanj.