Lia Apostolovski tretja v Nemčiji

Britanka Morgan Lake, četrta lani na SP, je prav tako skočila 1,95 m, a v več poskusih kot Avstralka in je bila zato druga. Četrta je bila Airine Palšyte iz Litve (1,89), evropska podprvakinja leta 2016 in evropska dvoranska prvakinja 2017, peta pa Nemka Christina Honsel (1,86 m). Slednja je bila marca letos četrta na dvoranskem SP v Glasgowu, kjer je bila bronasta Apostolovski.

"Zelo sem zadovoljna, dobro sem skakala in imela dober občutek tako v teku kot v tehniki skoka. Vesela sem stopnjevanja forme in to mi vliva veliko dodatne samozavesti. Od začetka do konca sem dobro napadala višine. Na 1,95 m mi je malo zmanjkalo, pa bi bila uspešna tudi na tej višini. Ampak očitno je bila želja po uspehu prevelika in me je to zavrlo. Večkrat sem že dokazala, da imam v nogah višino na 1,95 m in tako tudi državni rekord ni več daleč," je povedala Apostolovski. Ljubljančanka je v Heilbronnu nastopila tudi lani in bila 5. avgusta druga za Patterson, tedaj je dosegla osebni rekord z 1,95 metra. Pred njo je v slovenski atletski zgodovini le še Britta Bilač, ki je 14. avgusta 1994 v Helsinkih skočila natančno dva metra in osvojila zlato medaljo na evropskem prvenstvu.

Tekma sredi trga

Tekma v Heilbronnu je potekala na mestnem trgu sredi zgodovinskih znamenitosti ter je bila zadnja za Apostolovski pred olimpijskimi igrami v Parizu. "Vzdušje je bilo enkratno, organizacija pa zelo dobra. Zelo sem uživala na tekmi. Konkurenca je bila tudi izvrstna, dekleta so v vse boljši formi, to je dokazala tudi Ukrajinka Jaroslava Mahučik, ki je z 2,10 metra pred nekaj dnevi izboljšala 37 let star svetovni rekord, česar ni nihče pričakoval," je pojasnila Apostolovski.

Zdaj jo čakajo priprave, del jih bo opravila v Pulju, kjer imajo nov stadion in bo zamenjala okolje, da se bo lahko v miru osredotočila na zadnjo vadbo pred OI. "Škoda, da zaradi te tekme nisem mogla sodelovati na predstavitvi slovenske olimpijske reprezentance v Kopru. Ampak tako pač je, tudi drugi naši atleti so na pripravah ali na tekmah in je lahko prišel le Matic Ian Guček. Tudi na odprtju OI ne bom sodelovala, atletske tekme so v drugem delu in bom verjetno prisotna le na zaključni slovesnosti," je dodala Apostolovski.