Čeh drugi na Madžarskem, pred njim le svetovni rekorder Alekna

S 70,20 metra je zmagal svetovni rekorder Mykolas Alekna iz Litve, ki mu je Kristjan Čeh prejšnji mesec v Rimu iztrgal evropski naslov. Tretji je bil Litovec Andrius Gudžius s 66,57 m, kar je najboljši izid sezone nekdanjega evropskega (2018) in svetovnega prvaka (2017). Aktualni olimpijski in svetovni prvak Daniel Stahl iz Švedske je bil šele šesti s 63,36 m.

Memorial Istvana Gyulaia je Čeh začel s 64,80 in 64,12 m, med tretjo in peto serijo brez izida je v četrti njegov disk pristal pri 64,80 m. Slovenski rekorder je nato končal s 67,99 in 65,81 m. Alekna je največjo daljavo tekme zmogel v zadnji seriji, v peti je imel še 68,28 m.

Kristjan Čeh Foto: Guliverimage "Imel sem soliden nastop, za mano je lepa serija, ki pa ni bila stabilna. Tehnično namreč še nisem stoodstoten, a je bil kljub temu to zame kar dober nastop. V tehniki imam kar nekaj malenkosti, ki jih bom moral odpraviti, vsakič nekaj do OI. Desna noga mora biti postavljena malo bolj naravnost v krogu za izmet, imam pa jo preveč pokrčeno in to napako, ki je največja, delam že vso sezono," je za STA povedal Čeh. Zadnji nastop pred olimpijskimi igrami v Parizu je načrtoval 20. julija v Nemčiji. "O tem še razmišljam, mogoče bom tekmo celo odpovedal. Odločil se bom po posvetu s trenerjem v naslednjih dnevih. S tem bom pridobil več časa za trening. Druge tekme pa ne bom iskal."

"Stahl v sezoni ni stabilen. Če zadane disk, ta leti tudi 70 m in več, drugače pa lahko konča na 64, 65 metrih, ali pa doseže še manj, kot je danes. Gudžius pa je vse boljši, kaže se, da se OI v Parizu bližajo in tam bo zelo močna konkurenca. To je danes dokazal tudi Alekna," je o tekmecih dodal Čeh.