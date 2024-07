Danci odčitali lekcijo gostiteljem, Španci po preobratu ugnali Slovence

Moška rokometna reprezentanca je začela svoj četrti olimpijski turnir. Igrala je proti Španiji, ki je na olimpijskih turnirjih še nikoli ni premagala, proti njej pa je izgubila tudi v kvalifikacijah za Pariz, in to z 22:32. A ta tekma je bila povsem druga zgodba, po prvem polčasu so izbranci Uroša Zormana vodili z 11:8. Ob grobi igri nasprotnika so pet golov dosegli s sedmih metrov. So pa Španci v prvih 16 minutah drugega polčasa naredili delni izid 11:5 in spreobrnili potek obračuna. Tekmo so dobili 25:22. Naslednji tekmeci Slovenije, Hrvati, so se namučili z Japonci. Po tem, ko so ob polčasu zaostajali za pet, so na koncu slavili s 30:29. Zadnji dvoboj te skupine med Nemčijo in Švedsko se je končal s 30:27. Nekoliko presenetljivo visoko je v večernem derbiju skupine B Danska s 37:29 ugnala Francijo. Skandinavci so blesteli predvsem v drugem polčasu.

Prvi polčas za tri gole Sloveniji

Drugi polčas so Slovenci izgubili z 11:17. Foto: www.alesfevzer.com Moška rokometna reprezentanca je na uradni prvi dan iger v Parizu začela svoj četrti olimpijski turnir. Ob deveti uri zjutraj je igrala proti Španiji, ki je na olimpijskih turnirjih še ni premagala, proti njej pa je izgubila tudi v kvalifikacijah za igre v Parizu, in to s kar 22:32. Na tekmi je zaradi poškodbe s petkovega treninga manjkal Matej Gaber, pravočasno pa ni okreval niti Nejc Cehte.

Večji del prvega polčasa je imela Slovenija gol prednosti, v 20. minuti s 7:6. Španija je igrala zelo grobo. Z dvema igralcema več je tako Miha Zarabec v 25. minuti zadel za vodstvo z 9:8. Blaž Janc je tri minute pred koncem prvega dela igre po ukradeni žogi zadel iz protinapada za takrat najvišjo prednost z 10:8. Dean Bombač je bil s petimi goli – vse je dosegel s sedemmetrovke – najboljši strelec polčasa. Petega je dal za 11:8. To je bil tudi izid prvega polčasa. Izbranci Uroša Zormana so čvrsto igrali v obrambi, dobro je branil Klemen Ferlin, v napadu pa se niso pustili skoraj pretepaški igri nasprotnika.

Izgubljene žoge in vrhunski španski vratar

Gonzalo Perez de Vargas je imel 15 obramb. Foto: www.alesfevzer.com So pa Španci drugi polčas začeli precej bolje in z bolj umirjeno igro v 44. minuti povedli s 16:15. Ob zaostanku s 16:19 (delni izid 11:5) je moral selektor Zorman reagirati z minuto odmora, v gol pa je poslal Urbana Lesjaka. Zadnjih deset minut je bilo spet bolj izenačenih, a je bil vse bolj mož odločitve španski kapetan, vratar Gonzalo Perez de Vargas, ki je res izvrstno branil (do konca je zbral 15 obramb). Štiri minute pred koncem je Slovenija zaostajala z 20:23. Po izgubljeni žogi Zarabca in 24. golu Špancev iz protinapada je bila tekma minuto pred sireno za Slovence izgubljena (24:21). Na koncu je Španija zmagala s 25:21. V slovenski ekipi je bil na današnji tekmi najbolj učinkovit Bombač s petimi goli. Tilen Kodrin je prispeval štiri, Kristjan Horžen pa tri.

Na prvi tekmi brez Gabra in Cehteta

RZS je v petek zvečer potrdila, da Matej Gaber na prvi tekmi ne bo igral. Njegove zdravstvene težave bodo v slovenski reprezentanci skušali rešiti s terapijami in mu tako omogočiti, da se ekipi na igrišču priključi na kakšni izmed naslednjih tekem. Prav tako je Uroš Zorman za tekmo s Španijo ostal brez desnega zunanjega Nejca Cehteta, ki si je poškodoval nogo že v času priprav. Kot so zapisali pri RZS, ima tudi on možnost, da se vrne na katerih od prihodnjih tekem, slovenski selektor pa je v moštvo poklical rezervi Kristjana Horžena in Nika Henigmana.

Mačkovšek: Sami smo jih vrnili v tekmo

Foto: Reuters "Največja razlika je bila v tem, da smo imeli veliko izgubljenih žog, oni pa so zadevali iz protinapadov. Sami smo jih vrnili v tekmo. Ekipo, kot je Španija, pa je težko loviti," je v prvi izjavi po porazu za TV Slovenija dejal Borut Mačkovšek. V drugem krogu zdaj Slovenijo čaka Hrvaška. "To bo lokalni derbi. Želiš si pokazati, kdo je kralj na Balkanu."

"Na žalost nismo zdržali, kar v zadnjem času delamo na vsaki tekmi. Pademo v črno luknjo. Veliko izgubljenih žog. Gonzalo je bil odličen, a je bil odličen tudi v prvem polčasu, ko smo izgubili manj žog in je bilo manj protinapadov. V drugem polčasu pa smo jim pustili lahke zadetke. Po mojem mnenju smo premagali sami sebe," je bil odkrit Jure Dolenec.

Španije na igrah še niso premagali

Slovenska moška rokometna reprezentanca četrtič nastopa na poletnih olimpijskih igrah, po Sydneyju 2000, Atenah 2004 in Rio de Janeiru 2016. S Španijo se je pomerila na prvih dveh, v Sydneyju je proti njej doživela poraz v skupinskem delu z 28:31, prav tako v Atenah 2004, ko je bilo v skupinskem delu celo 28:41. Nazadnje v Riu 2016 Španije ni bilo, slovenska vrsta pa je tam s šestim mestom dosegla svoj najboljši olimpijski rezultat. V skupinskem delu je izgubila le z Nemčijo (25:28), pa nato v četrtfinalu z Dansko (30:37). Dlje od četrtfinala slovenska izbrana vrsta na OI še ni prišla.

V četrtfinale se prebijejo štiri najboljše reprezentance v vsaki skupini. V skupini B igrajo Danska, Norveška, Madžarska, Francija, Egipt in Argentina. Slovence v skupini A po Španiji čakajo še zahtevne tekme proti Hrvatom (29. 7.), Švedom (31. 7.), Japoncem (2. 8.) in Nemcem (4. 8.)

Slovenska olimpijska ekipa: Vratarji Klemen Ferlin, Urban Lesjak in Urh Kastelic, krilni igralci Tilen Kodrin, Staš Slatinek Jovičić, Blaž Janc in Domen Novak, zunanji igralci Nik Henigman, Borut Mačkovšek, Aleks Vlah, Dean Bombač, Miha Zarabec, Nejc Cehte in Jure Dolenec ter krožni napadalci Blaž Blagotinšek, Matej Gaber in Kristjan Horžen. Henigman, Horžen in Kastelic imajo status rezerve.

Tekme Slovenije na OI, prvi del, skupina A: 1. krog, sobota, 27. julij (Pariz, South Paris Arena 6):

Španija : Slovenija 25:22 2. krog, ponedeljek, 29. julij (Pariz, South Paris Arena 6):

11.00 Slovenija – Hrvaška 3. krog, sreda, 31. julij (Pariz, South Paris Arena 6):

16.00 Slovenija – Švedska 4. krog, petek, 2. avgust (Pariz, South Paris Arena 6):

19.00 Japonska – Slovenija 5. krog, nedelja, 4. avgust (Pariz, South Paris Arena 6):

14.00 Nemčija – Slovenija *V četrtfinale se bodo uvrstile najboljše štiri ekipe iz skupine.

Lestvice: