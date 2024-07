Slovenija v Parizu na vrhu prav posebne lestvice

Kolesje letošnjih olimpijskih iger v Parizu se je že dodobra zavrtelo, ob tem pa je dnevno v francosko prestolnico uperjenih na milijone oči, ki skrbijo za pestro in na vsakem trenutku posebno dogajanje. Posebno pa je letos tudi za slovensko reprezentanco, ki je z 90 športniki najštevilčnejša do zdaj, s tem pa zaseda tudi prvo mesto na prav posebni lestvici.

"A, Slovenija … Luka Dončić, Tadej Pogačar," nas je ob pogledu na novinarsko akreditacijo in napis Slovenija dva dni pred začetkom olimpijskih iger ob prihodu v Pariz s poznavanjem slovenskih športnih zvezdnikov, ki ju sicer v teh dneh ni v Franciji, pozdravil eden izmed taksistov, ki ima v teh dneh še bolj polne roke kot sicer. Ko smo sicer na vedno polnih cestah na obvoznici in kasneje avtocesti peljali po bolj kot ne praznem levem pasu ceste, je bil pogled na ostale pasove z gnečo precej bolj podoben dogajanju, ki bi ga pripisali velemestu, kot je Pariz. "Povsem levi pas je v času olimpijskih iger namenjen samo uporabi za olimpijske igre, torej taksistom, organizatorjem in podobno," nam je ob pogledu s privzdignjeno obrvjo brez vprašanja kar sam odgovoril francoski taksist, na to pa so kasneje opozorile tudi table nad obvoznico.

Varnostni pregledi so v Parizu stalnica na vsakem koraku, ob tem je na prizorišča vseh tekmovanj obvezen tudi bolj ali manj podroben pregled opreme novinarjev in akreditacij. Še posebej poostreno je bilo pred otvoritveno slovesnostjo, potapljači so med drugim pregledali celotno dno reke Sene na območju, kjer je potekala otvoritev. Foto: Guliverimage

Kako megalomanski projekt so olimpijske igre, se posameznik zave šele, ko dogajanje spremlja res od blizu. Pariz, ki je ob Londonu šele drugo mesto, ki olimpijske gosti še tretjič v zgodovini, v teh dneh živi za največji športni dogodek na svetu. Vsak, ki je v teh dneh v francoski prestolnici, pa poleg dežnika – v Parizu je v zadnjih treh dneh vseskozi deževalo – potrebuje tudi veliko mero potrpežljivosti, kar je za tako velik dogodek povsem razumljivo, kljub temu, da se Francozi včasih naredijo, kot pravi že pregovor, Francoze. To ne izključuje niti približno 45 tisoč prostovoljcev, ki so razpršeni po lokacijah iger.

Ob varnosti v ospredju še skrb za okolje in enakopravnost

Ob številnih grožnjah varnosti v glavnem francoskem mestu v teh dneh za varnost skrbi kar 45 tisoč policistov, ob tem je ves čas v pripravljenosti tudi vojska, ki od nobenega izmed prizorišč in dogajanja ni oddaljena več kot 30 minut. Ob varnosti pa Francozi bolj ali manj uspešno in posrečeno dajejo poudarek tudi "zelenim igram" in enakopravnosti v športu. Pariz 2024 si je zastavil ambiciozen cilj: prepoloviti ogljični odtis iger v primerjavi s prejšnjimi izvedbami, med drugim v olimpijski vasi ni klimatskih naprav, novinarska srenja pa "zelenost" najbolj občuti pri iskanju pitne vode, saj so namesto standardnih plastenk z vodami na prizoriščih na voljo posebne fontane oziroma pipe, iz katerih si lahko posameznik postreže z vodo.

Kar se tiče enakopravnosti, so to prve olimpijske igre v zgodovini, ki so dosegle številčno enakost spolov na igrišču, saj na največjem športnem dogodku na svetu sodeluje enako število športnic in športnikov. Na kraju, kjer so ženske leta 1900 prvič nastopile na olimpijskih igrah, se bo tako v naslednjih dveh tednih zvrstilo 5.250 moških športnikov in prav toliko ženskih. Za te pesti stiska tudi množica navijačev, ki je v teh dneh priromala v francosko glavno mesto, pa tudi na ostala prizorišča teh iger, ki so izven Pariza.

Prizorišče odbojke na mivki, ki je v Parizu poželo največ navdušenja. Foto: Guliverimage

Zasoljene cene

Organizatorji pričakujejo, da se bo na prizorišča iger v tem času zgrnilo okoli 1,5 milijona gledalcev in navijačev. Med njimi je bilo do zdaj opaziti tudi peščico slovenskih navijačev, ki so bili do zdaj najglasnejši na uvodni rokometni tekmi slovenske reprezentance. Navdušenci nad največjim športnim dogodkom na svetu morajo ob prihodu v Pariz računati tudi na precej zasoljene cene. Za kavo je tako v večini primerov treba odšteti več kot štiri evre, medtem ko cene za vrček piva segajo nekje od šest, pa tudi do dvanajst evrov in več.

Ob kaosu, ki ga prinesejo olimpijske igre, je najhitrejša, a čeprav ne tudi vedno najbolj zanesljiva oblika prevažanja javni prevoz. A tudi tu je treba pošteno seči v žep, saj so cene za eno vožnje z metrojem v času olimpijskih iger iz siceršnjih 2,15 evra narasle na štiri, medtem ko je za paket desetih voženj treba odšteti 32 evrov oziroma skoraj dvakrat več kot sicer (17,35 evra). Cena za vlak oziroma sistem RER pa je šest evrov, ob tem pa je treba poudariti, da zaradi visokih obiskov, ki jih v teh dneh v Parizu ne zmanjka, pogosto katerega izmed delov mesta zaprejo, s tem pa obstoji tudi promet na tem področju.

Za posamezno vožnjo z metrojem mora obiskovalec odšteti štiri evre. Foto: Guliverimage

Slovenija na vrhu posebne lestvice

Če so igre v Parizu v marsikaterem aspektu povsem drugačne kot vse predhodne, na kar je močno opozorila že otvoritvena slovesnost, pa so te posebne tudi za slovensko reprezentanco, ki je z 90 športniki najštevilčnejša do zdaj. Največ športnikov sicer predstavlja ZDA (594), sledi Francija s 572 in Avstralija s 460 športniki, štiri države Belize, Liechtenstein, Nauru in Somalija pa so na OI poslale vsaka le enega športnika. Z 90 predstavniki je Slovenija tudi na vrhu posebne lestvice, saj se je Slovenija na lestvici po številu največ športnikov na prebivalca zavihtela na prvo mesto med vsemi. Med državami z manj kot enim milijonom prebivalcev pa so na vrhu Cookovi otoki. Bo za Slovenijo Pariz rekorden tudi v številu odličij?

Država Število športnikov Prebivalstvo (2023) Športnikov na milijon prebivalcev Slovenija 90 2.097.893 42,9 Nova Zelandija 195 5.161.211 37,8 Irska 133 5.233.461 25,4 Jamajka 63 2.823.713 22,3 Danska 123 5.973.136 20,6 Estonija 24 1.193.791 20,1 Norveška 105 5.509.733 19,1 Litva 50 2.628.186 19,0 Hrvaška 73 4.150.116 17,6

