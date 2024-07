"Imamo športnico s kolajno z EP in SP"

S ponedeljkovim nastopom Kaje Kajzer v kategoriji do 57 kilogramov slovenski judoisti začenjajo ključni del v boju za novo kolajno. V zadnjih dveh desetletjih so se z iger z odličjem vselej vračala Slovenke – vse varovanke Marjana Fabjana v celjskem Sankakuju. Slovenska favoritinja za odličje je Andreja Leški.

"Vse te kolajne so za nas ponos in obveza. Ponosni smo za nazaj, a tukaj so nove igre, nov čas za dokazovanje in mislim, da imamo tekmovalce, ki so sposobni dosegati najvišje rezultate. Seveda je nervoza prisotna, a tekmovalci so ne glede na nekaj manjših poškodb pripravljeni na tekmo," pravi selektor reprezentance Gregor Brod.

Ta je z vsem spoštovanjem do Sankakuja in prvega trenerja v državi dodal, da so tudi druge slovenske tekmovalke v preteklosti dokazovale, da so sposobne poseči po odličju. "Na olimpijskih igrah res ni bilo kolajne, a bile so na evropskih in svetovnih prvenstvih. Dejstvo pa je, da so bili tekmovalci celjskega kluba doslej najuspešnejši. Trenutno jih iz Sankakuja sicer ni, a mislim, da bodo spet kmalu nazaj."

Kolajna je želja, a dolgoletni reprezentant pravi, da jo je nemogoče napovedati. "V kateremkoli športu je težko napovedati olimpijsko kolajno. Mi imamo z Andrejo Leški športnico, ki ima kolajne z evropskih in svetovnih prvenstev, in to je zelo podobna raven kot pri Tini Trstenjak in Urški Žolnir."

K zadržanosti v napovedih ga silijo tudi izkušnje. Nenazadnje je bila njegova sotekmovalka pri Bežigradu Raša Sraka v Atenah leta 2004 favoritinja za odličje, kljub uspehom na drugih tekmah pa je ostala brez.

"Seveda imamo visoke želje. S trenerskim delom na najvišji ravni se ukvarjam od leta 2004 in vem, kako težko je na tekmah. Seveda pa so vsi dosežki od prej obveza, imamo vseskozi strah, da se ta kontinuiteta prekine. Po drugi strani se nato na vsakem tekmovanju vedno znova dokazujemo in to nas žene naprej."

V ponedeljek bo v kategoriji do 57 kg nastopila Kaja Kajzer, dan za njo Andreja Leški (do 63 kg), nato pa še Anka Potočnik (do 70 kg), Metka Lobnik (do 78 kg) in na koncu judoističnega programa težkaš Enej Marinič (nad 100 kg).