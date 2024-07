V drugi tekmi olimpijskega rokometnega turnirja so si slovenske igralke priborile zgodovinsko zmago. S 30:23 so premagale Južno Korejo, ključno delo pa so izbranke Dragana Adžića opravile v začetku drugega polčasa, ko so se tekmicam izdatneje oddaljile. Naslednjo tekmo bodo odigrale v torek proti Nemčiji, z današnjim uspehom pa so naredile odlično delo pri pohodu do četrtfinala.

Pariz 2024, ženski rokometni turnir, 2. krog

Južna Koreja : Slovenija 23:30 (12:14)

Slovenska rokometna reprezentanca se na premiernih olimpijskih igrah veseli zgodovinske zmage, potem ko so suvereno premagale Južnokorejke.

Obračun pa se je začel nekako v valovih. Korejke so hitro prišle do vodstva s 3:1, nakar so se naše rokometašice zbrale in z delnim izidom 5:0 prisilile švedskega trenerja na klopi Južne Koreje, da je odreagiral z minuto odmora.

Vodstvo s 6:3 je bila dobra popotnica, a je sledil tudi padec v slovenski igri. Tekmice so zrežirale delni izid 4:0, vendar se slovenski selektor Dragan Adžić ni odločil, da bi svoje izbranke poklical na krajši posvet. Tamara Mavsar je nato vendarle prekinila strelski post in izenačila na 7:7.

Tamara Mavsar je bila s sedmimi goli najboljša strelka. Foto: Reuters

V nadaljevanju prvega polčasa smo spremljali izenačeno tekmo, nekaj več pobude pa so imele Slovenke, ki so po projektilu Ane Gros od daleč povedle z 12:10. Z dvema goloma razlike so se slovenske rokometašice tudi podale na daljši počitek. Največ preglavic jim je v prvem delu povzročala Bitna Woo, ki je dosegla pet golov. Pri Slovenkah sta bila s tremi zadetki najučinkovitejši Grosova in Tjaša Stanko.

Slovenke so izrvstno vstopile v drugi polčas in povsem zasenčile tekmice, ki niso našle rešitve na agresivno igro naših rokometašic, svoje pa je dodala tudi vratarka Maja Vojnovič.

Naša dekleta so dobesedno zaprla vrata in zrežirala delni izid 7:0 (21:12). Po skoraj desetih minutah drugega polčasa so Korejke vendarle našle pot, da so premagale slovensko čuvajko mreže.

Velika prednost je nekoliko uspavala Slovenke in Korejke so prišle na pet golov zaostanka. Takrat ja Vojnovičeva v pomembnem trenutku obranila strel, na drugi strani pa je Tjaša Stanko prek sedemmetrovke spet vnesla nekaj več mirnosti v slovenski tabor (23:17). Prednost je naraščala in bila celo deset golov pri 30:20, končni izid pa je bil 30:23.

Maja Vojnovič je bila spet razpoložena med vratnicama. Zbrala je 13 obramb. Foto: Guliverimage

Najboljša strelka je bila s sedmimi golimi Tamara Mavsar, Tjaša Stanko jih je prispevala šest, Ana Gors pet, medtem ko je vratarka Maja Vojnovič zbrala 13 obramb.

"Enostavno fantastično. Po slabšem drugem polčasu proti Danski smo si želele to zmago. Dejstvo je, da so se tekmice dobro borile. S štartom v drugem polčasu smo pohodile na gas in prišle do zmage. Vedele smo, da bo prvih deset minut ključnih. Opravile smo ključen posel, prišle do lažjih zadetkov. S presing obrambo so nas nekoliko v nadaljevanju presenetile, vendar smo se zbrale in prišle do zmage," je v pogovoru za slovensko nacionalno televizijo z nasmehom na obrazu povedala Mavsarjeva.

V skupini B derbi kroga

V skupini B so v prvem krogu zmagale reprezentance Brazilije, Nizozemske in Francije. Prva se bo tokrat spopadla z Madžarsko, Nizozemke in branilke olimpijskega naslova iz Tokia Francozinje pa bodo v derbiju kroga obračunale med seboj. V tretjem paru dneva se bodo pomerile poraženke iz prvega kroga, Španke in Angolke.

Po štiri najboljše reprezentance iz skupin A in B se uvrstijo v četrtfinale, ki bo na sporedu 6. avgusta. Polfinalni tekmi bosta 8. avgusta, tekmi za odličja pa 10. avgusta.

Nedelja, 28. julij:

Lestvici:

Slovenska olimpijska ekipa: Vratarki Amra Pandžić in Maja Vojnovič, krilne igralke Tamara Mavsar, Alja Varagić, Maja Svetik in Ema Abina, zunanje igralke Ana Gros, Ana Abina, Barbara Lazović, Elizabeth Omoregie, Nina Spreitzer in Tjaša Stanko ter krožni napadalki Nataša Ljepoja in Valentina Klemenčič. Del ekipe so tudi tri rezervne igralke, vratarka Dijana Đajić ter zunanji igralki Ema Hrvatin in Nena Černigoj.

