Slovenski rokometaši so po junaški predstavi in preobratu vknjižili prvo zmago na letošnjih olimpijskih igrah. Po slabšem prvem polčasu so v drugem predvsem na krilih obramb Klemna Ferlina – tudi proti nekdanjemu članu slovenske izbrane vrste Mariu Šoštariću – slavili z 31:29 (13:13) in osvojili zlata vredni prvi dve točki.

Tekme med Slovenijo in Hrvaško ter rivalstvo, ki ima že res dolgo brado, so vedno nekaj posebnega. Še kako živ je spomin na nepozabno svetovno prvenstvo leto 2017, ko je Slovenija v boju po velikem preobratu v zadnjih minutah izničila zaostanek sedmih zadetkov in se na koncu veselila bronaste medalje, ki je imela takrat zlati lesk. Malce manj pompozna, a kljub temu zelo pomembna je bila tudi vrnitev Slovencev na tekmi drugega kroga današnjega rokometnega olimpijskega turnirja.

Ferlin zaklenil vrata nekdanjemu reprezentančnemu soigralcu

Hrvati so namreč predvsem na račun medle slovenske igre v prvem polčasu vseskozi držali prednost, večkrat vodili tudi s štirimi zadetki prednosti, čeprav so Slovenci ob koncu prvega polčasa ujeli priključek, pa je bila igra daleč od zavidljive. V izenačenem in se posebnim žarom nabitim bojem sta se dva izmed ključnih zgodila na relaciji Klemen Ferlin – Mario Šoštarić, ki je v preteklosti nosil dres slovenske izbrane vrste, za katero je zbral 36 nastopov in 69 zadetkov, nato pa se je leta 2022 odločil, da bo zaradi osebnih razlogov igral za Hrvaško. Slovenski vratar, ki je v drugem polčasu blestel, je najprej Šoštariću v 18. minuti drugega polčasa ubranil strel s sedmih metrov ob vodstvu Slovenije z 22:21, po katerem je Slovenija pobegnila na 25:21, nato je Šoštarića zaustavil še ob veliki priložnosti slabih sedem minut pred koncem, ko bi se Hrvati lahko znova približali le na gol zaostanka.

Ferlin je zaustavil pomembna strela Mariu Šoštariću. Foto: Guliverimage

"Z Mariom sva dobra prijatelja, poznava se zelo dolgo, že od časov slovenske izbrane vrste. Proti njemu že res dolgo nisem igral, so pa take obrambe zagotovo zelo sladke. Ob tisti njegovi veliki priložnosti sploh nisem veliko razmišljal, le o tem, kam bi lahko sprožil. Na nenavaden način sem ga počakal, postavil sem se povsem nazaj, da ga počakam, in prebral njegovo namero. Nihče ne ve, kako bi se tekma sicer končala, žal mi je tudi za Maria, a tak je šport. Enkrat zmagaš, enkrat izgubiš," je po koncu dejal Ferlin, ki je dobil tudi priznanje za najboljšega igralca tekme.

"Vsi vemo, kaj pomeni zmaga nad Hrvaško, o tem se bo še dolgo govorilo. Zagotovo je to zgodovinski trenutek, tudi Hrvati bodo potrebovali nekaj časa, da bodo to preboleli, če sploh bodo. Za nas je pomembno, da smo dobili to prvo zmago in imamo veliko upanja tudi za naprej. Vzdušje je bilo čudovito, za vsak gol, ki je padel, so navijači navijali. Vedno je odlično igrati pred takim občinstvom. Tekme nismo odprli najbolje, v napadu smo imeli ogromno težav, nenazadnje smo držali skupaj, ves čas verjeli v zmago in jo s skupnim delom tudi prigarali," je še dodal eden izmed junakov velike slovenske zmage.

Aleks Vlah je dosegel osem zadetkov. Foto: Reuters

Vlah: Rezerv je še ogromno

Med pomembnimi členi zmage je bil tudi Aleks Vlah, ob Blažu Jancu z osmimi zadetki najboljši strelec v slovenski izbrani vrsti. "Za nami je odlična tekma, glave so še malce vroče, a odigrali smo zelo dobro, držali smo se tega, česar smo se dogovorili. Držali smo se dogovora izpred začetka tekme, čeprav nam v napadu ni šlo, smo kasneje dvignili raven v napadu in obrambi, v zadnjih 15 minutah je svoje dodal še Klemen. Zagotovo imamo še ogromno rezerv za naprej," je po koncu dejal Vlah. V zraku je bilo čutiti nekaj posebnega. Tudi vzdušje je bilo odlično, čutil se je ta poseben naboj in na koncu smo zasluženo slavili," je še dodal Vlah.

Zorman je zelo nervozno spremljal vsak trenutek na parketu, na koncu pa si po prigarani zmagi pošteno oddahnil. Foto: Anže Malovrh/STA

Ob zmagi je bil zadovoljen tudi selektor Uroš Zorman, ki je sicer še posebej živčno spremljal dogajanje na parketu. "Imamo še ogromno rezerv, še vedno je preveč nekih čudnih, nerazumljivih potez, ki jih preprosto ne razumem. A to je čar igre. Na srečo smo imeli na koncu malce zaloge in zanesljivo zmagali, končno nismo imeli preveč razburljive končnice. Vsi vemo, da je za nas vsaka tekma finale, moramo nabirati točke, tudi ta tekma je imela poseben naboj in čustva. Fantje so odigrali temu primerno, bili so osredotočeni, tako da jim lahko danes samo čestitam. Ko naredijo klik v glavi, je vse možno, po tistem udarcu s Španijo smo se prebudili in končno videli, da lahko," je bil zadovoljen slovenski selektor.

"Iskreno smo vedeli, da je ta tekma za nas še malce več od finala. Z današnjim porazom bi se možnosti res zelo zmanjšale, odigrali smo tako, kot moramo, in še vedno živimo sanje. Bil je velik narodni naboj, vsak je to pri sebi čutil, smo pa na koncu vsi prijatelji. Tekma je bila zelo poštena, tudi izključitve so bile plod želje, ne kakšne posebne namere," je še dodal Zorman.

Slovence naslednja tekma čaka v sredo ob 16. uri proti Švedski. Foto: Anže Malovrh/STA

Posebnost tekme s Hrvati je poudaril tudi Miha Zarabec, ki je uspešno organiziral slovenske napade. "Vsi se zavedamo, da kdorkoli bi to tekmo izgubil, bi bil sigurno nekoliko popljuvan, pokregan, tako da je še bolj sladko, da smo bili danes mi tisti, ki smo tekmo dobili. Zdaj gledamo samo naprej in se osredotočamo na naslednje nasprotnike. Vedeli smo, da bo to hud boj od prve do zadnje minute, kljub temu, da se dobro poznamo, se to na parketu pozabi. Vedeli smo, da bomo tepeni, vedeli pa smo tudi, da jih moramo mi še bolj nazaj, tako kot smo napovedali. Mislim, da so se tudi sami proti koncu sprijaznili s tem, da bo zmaga naša, in na koncu smo zasluženo pobrali dve točki," je še sklenil Trebanjec.

