"Judoisti že 20 let osvajamo medalje in Andreja je ta niz danes še podaljšala" #video

Današnjega zmagoslavja slovenske judoistke Andreje Leški, ki je na olimpijskih igrah v Parizu osvojila prvo odličje za Slovenijo, in to tisto najžlahtnejše, zlato, se je v Slovenski hiši v francoski prestolnici razveselila tudi Urška Žolnir, naša zlata judoistka iz iger v Londonu leta 2012. "Tega se moramo veseliti vsi," je bila že po polfinalu presrečna danes 42-letna Celjanka.

Slovenija je danes dočakala prvo medaljo na olimpijskih igrah v Parizu, zanjo pa je poskrbela 27-letna judoistka iz Kopra Andreja Leški. V kategoriji do 63 kilogramov je v finalu z iponom premagala Mehičanko Prisco Awiti Alcaraz, napeto tekmovanje pa je v Slovenski hiši v središču francoske prestolnice ob številnih razposajenih navijačih spremljala tudi predhodnica današnje junakinje dneva, nekdanja olimpijska zmagovalka Urška Žolnir Jugovar.

Ta se je že po polfinalu, v katerem je Leškijeva premagala branilko olimpijskega naslova iz Tokia in ljubljenko domačega občinstva, Clarisse Agbegnenou, močno razveselila prvega slovenskega odličja.

"Absolutno sem vesela! Judoisti že 20 let osvajamo medalje in Andreja je ta niz danes še podaljšala, prišla je v finale, " je za STA razlagala Urška Žolnir. Prav danes 42-letna Celjanka je leta 2004 v Atenah osvojila prvo slovensko olimpijsko odličje v judu v času samostojne države, bila je bronasta.

Leta 2012 je v Londonu osvojila še prvo zlato odličje, leta 2008 v Pekingu je slovenski judo z bronasto medaljo obogatila Lucija Polavder, leta 2016 v Riu de Janeiru je bila bronasta Anamari Velenšek, zlata pa Tina Trstenjak. Ta je bila v Tokiu 2020 srebrna, v finalu je premoč priznala prav Francozinji Agbegnenoujevi, zdaj pa se je v ta prestižni zlati klub vpisala še Andreja Leški.

"Tega se moramo veseliti vsi! To je odrekanje ne samo Andreje, pač pa celotne njene ekipe in ta medalja je nagrada za vso njeno ekipo," je še povedala Žolnirjeva in se spomnila na trenerja Andreje Leški Luko Kuralta, pa tudi vse člane ljubljanskega kluba Bežigrad, kjer zlata slovenska olimpijka Andreja Leški tudi trenira.

V Slovenski hiši je bilo tudi danes izjemno veselo in zvečer bo še bolj, ko se bo tam praznovalo prvo slovensko kolajno na igrah XXXIII. olimpijade. "Sprejem bo tak, kot se spodobi za športnika, da ve, da je dobrodošel in da je naredil nekaj zelo zelo velikega za slovenski šport in da se zapisuje v zgodovino športa," je za STA še povedala Žolnirjeva.

Novopečeni olimpijski zmagovalki so prek socialnih omrežij čestitali tudi:

Izjemna @AndrejaLeski! 🇸🇮 Z mirnostjo in popolno osredotočenostjo do prve medalje za Slovenijo na olimpijskih igrah @Paris2024. Iskrene čestitke za naslov olimpijske prvakinje. Tradicija slovenskih olimpijskih medalj v judu se tako uspešno nadaljuje. 🥇🥋 @TeamSlovenia @judoSLO… pic.twitter.com/0k6w0PygJO — Nataša Pirc Musar (@nmusar) July 30, 2024

