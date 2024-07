Andreja Leški je olimpijska prvakinja!

Slovenska judoistka Andreja Leški je na svojih prvih olimpijskih igrah osvojila zlato olimpijsko medaljo! Po tem, ko je v polfinalu premagala aktualno olimpijsko prvakinjo, Francozinjo Clarisse Agbegnenou, ki je na prejšnjih olimpijskih igrah v Tokiu pot do zlata preprečila Tini Trstenjak, je Primorka v velikem finalu opravila še z Mehičanko Prisco Alcaraz in Sloveniji priborila prvo odličje na letošnjih igrah.

Andreja Leški je osvojila zlato odličje, ko je v finalu ženske kategorije do 63 kilogramov z iponom premagala Mehičanko Prisco Awiti Alcaraz. Ta je dvoboj za zlato začela nekoliko bolje, povedla z vazarijem, a ji je Primorka odgovorila odločno, tekmico po 1:44 minuti dvoboja vrgla na hrbet in jo v jeklenem prijemu zadržala deset sekund.

"Neverjetno, to je pravljica. Presrečna sem, že v dvorani nisem vedela, kam se obrniti in s kom to proslaviti. Od veselja me razganja," je dejala v izjavi za slovenske medije.

Edini medsebojni dvoboj pred današnjim finalom je dobila 28-letna Mehičanka, ki je bila lani boljša v polfinalu grand slama v Taškentu. Leški je trenutno sedma v tej kategoriji na svetovni lestvici, medtem ko je Alcaraz osemnajsta.

"Moj cilj je bil v vseh petih bojih štartati na polno. Zdaj pa bom proslavila to zmago z vsemi, ki so tu," je za uradni prenos dejala članica Bežigrada.

S tem je slovenski judo osvojil medaljo že na šestih olimpijskih igrah po vrsti. Serijo je pred 20 leti v Atenah začela Urška Žolnir, ki tokrat v Parizu sodeluje pri projektu Slovenske hiše.

27-letna Koprčanka, članica ljubljanskega kluba Bežigrad, je v finalu premagala Mehičanko Prisco Awiti Alcaraz. Foto: www.alesfevzer.com

Agbegnenujeva je v prvem dvoboju za bron z iponom premagala Avstrijko Lubjano Piovesano, drugo bronasto odličje v kategoriji do 63 kilogramov pa je osvojila Laura Fazliu s Kosova, ki je v podaljšku premagala Hrvatico Katarino Krišto.

V polfinalu boljša od branilke naslova

V polfinalu je Leškijeva z vazarijem premagala branilko olimpijskega naslova iz Tokia Francozinjo Clarisse Agbegnenou. Ta je imela na svoji strani bučno podporo s tribun dvorane Champ-de-Mars, a se Slovenka ni pustila zmesti in je po odlični taktični borbi 35 sekund pred koncem izpeljala zmagoviti protinapad za napredovanje v veliki finale. To je bila po petih medsebojnih obračunih sploh prva zmaga Koprčanke nad francosko šampionko.

V polfinalu je bila Leškijeva boljša od branilke olimpijskega naslova iz Tokia Francozinje Clarisse Agbegnenou. Foto: www.alesfevzer.com

Mehičanka Prisca Awiti Alcaraz je v drugem polfinalu z iponom premagala Hrvatico Katarino Krišto. 28-letna Prisca Alcaraz se je rodila in juda učila v Angliji, od koder prihaja njena mama, za Mehiko pa nastopa šele od leta 2018.

Danes je v finalnem dvoboju moške kategorije do 81 kilogramov zlato osvojil Japonec Takanori Nagase, ki je premagal Gruzijca Tata Grigalašvilija. Tridesetletni Nagase, branilec olimpijskega naslova iz Tokia, si je sprva pridobil točko po osvojenem vazariju, nato pa je za dokončno prevlado sledil še ipon, po katerem se je moral 24-letni Gruzijec sprijazniti s srebrnim odličjem. Bronasti medalji sta osvojila Južnokorejec Lee Joon Hwan in Somon Makhmadbekov iz Tadžikistana.

Naporna že pot do polfinala

Pot do popoldanskega dela zaključnih dvobojev v dvorani Champ du Mars je bila vse drugo kot lahka. V uvodu 20-letna Gruzijka Eter Askilašvili po pričakovanju sicer proti slovenski judoistki ni imela nikakršnih možnosti. Uvodne napade je še nekako ubranila, po minuti pa je bil dvoboj zaključen.

Foto: Reuters

Alžirka Amina Belkadi je potrdila naziv afriške prvakinje in šele po pravi drami se je Leškijeva prebila v četrtfinale. Slovenska šampionka je po debeli minuti tekmico vrgla na bok, a premalo zaključila akcijo za oceno.

Na polovici dvoboja je sledil šok, pri padcu Leškijevi ni pomagal niti pravi akrobatski vložek, da bi se s kolesom rešila, in tekmica je bila z atraktivno akcijo v prednosti.

Tekmovalka Bežigrada se ni predala, a tudi nov met minuto in 20 sekund pred koncem ni bil dovolj za izenačenje. Pol minute kasneje je Slovenka po nevarnem protinapadu Alžirke kontrirala v parterju in zmagala z zaključnim prijemom.

Foto: Reuters

V četrtfinalu je varovanko Luke Kuralta čakala druga nosilka Beauchemin-Pinard, s katero je nazadnje sicer izgubila, prej pa dva dvoboja dobila. Tekmica je začela z izrazito hitrim in agresivnim slogom, a jo je Slovenka hitro umirila in ji vsilila svoj slog boja.

Odločitvi je bila Leškijeva blizu po dobri minuti in pol ter atraktivnem metu. Tekmica je začela bežati v parter in pol minute pred koncem prejela že drugi opomin. Vseeno sta šli tekmovalki v podaljšek, kjer je bila še naprej nevarnejša Slovenka, po pol minute blizu metu za oceno, na koncu pa je dvoboj končala s končnim prijemom, čeprav se je pred tem ves čas izogibala borbi v parterju.

Clarisse Agbegnenou Foto: www.alesfevzer.com

Leškijeva ni skrivala, da je v Pariz prišla po medaljo. Želja je bila še toliko večja, saj si je po kakovosti priborila nastop na olimpijskih igrah že v Tokiu, tam pa nato v internem dvoboju s Tino Trstenjak zaradi pravila ene tekmovalke na državo ostala brez olimpijske tekme, čeprav sta bili Slovenki na svetovni lestvici uvrščeni med najboljšo peterico.

