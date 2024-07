Francoska meteorološka služba je danes za Pariz in okolico izdala opozorilo pred hudimi nevihtami. Te naj bi francosko prestolnico, kjer potekajo olimpijske igre, zajele proti večeru, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Nevihte z obilo padavin, točo in strelami bodo Pariz in okoliška predmestja po napovedih meteorološke službe zajela od 18. ure naprej. Vztrajale naj bi do okoli polnoči.

Dež je sicer zaznamoval že petkovo otvoritveno slovesnost olimpijskih iger, težave pa je povzročal tudi v soboto, ko so morali organizatorji prestaviti marsikatero tekmovanje. Padavine konec tedna so botrovale tudi onesnaženosti reke Sena, ki trenutno ni primerna za plavanje. Organizatorji so zato danes za en dan prestavili tekmovanje moških v triatlonu.