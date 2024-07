Nora vožnja: Eva Alina Hočevar je v igri za medaljo

Na olimpijski igrah v Parizu je na sporedu tekmovanje kanuistk v enosedu. Izjemno je s polfinalno vožnjo opravila Eva Alina Hočevar in bo v finalu napadala s 4. mesta. V polfinalu je bila najboljša Čehinja Gabriela Satkova, druga je bila Avstralka Jessica Fox, tretja pa Monica Doria Vilarrubla iz Andore. Finale, kjer se začne vse znova, je na sporedu ob 17.25.

Eva Alina Hočevar prvič tekmuje na olimpijskih igrah in pred igrami je malokdo pričakoval vrhunski rezultat, čeprav mlada kanuistka že nekaj časa velja za zelo kakovostno tekmovalko. In ravno to je pokazala v polfinali vožnji, ko je pristala na izjemnem 4. mestu.

Študentka fakultete za šport je v preteklosti blestela v mladinski konkurenci, prav tako pa ima že stopničke iz tekme svetovnega pokala. Lani je bila v domačem Tacnu tretja. Očitno pa ji zelo ustreza tudi olimpijska proga, saj je po nekoliko slabših kvalifikacijah v polfinalu naravnost zablestela.

Eva Alina Hočevar Foto: Guliverimage

V kvalifikacijah je šla malo bolj na sigurno

"Prva vožnja je bila malo na sigurno, mi je kar v redu uspela. Storila sem eno manjšo napako, a je bilo kar solidno. V drugo sem se hotela še izboljšati, vendar mi ni uspelo, sem pa vseeno zadovoljna, da sem pod tem pritiskom odličnega občinstva uspela odpeljat tako, da bi zadostovalo za finale," je v torek za STA povedala šele 22-letna slovenska športnica.

Na tribunah Eva Alino spremljata tudi njena mama Tanja in brat Žiga Lin, medtem ko jo njen oče Simon spremlja ob progi in je njen trener.

Rezultati polfinala: 1 CZE SATKOVA Gabriela 105.55 0 105.55 0.00 2 AUS FOX Jessica 106.08 0 106.08 +0.53 3 AND DORIA VILARRUBLA Monica 106.53 0 106.53 +0.98 4 SLO HOCEVAR Eva Alina 109.22 0 109.22 +3.67 5 BRA SATILA Ana 107.88 2 109.88 +4.33 6 GBR FRANKLIN Mallory 105.62 6 111.62 +6.07 7 GER LILIK Elena 113.59 0 113.59 +8.04 8 UKR US Viktoriia 110.26 4 114.26 +8.71 9 SVK PANKOVA Zuzana 113.59 2 115.59 +10.04 10 ESP LAZKANO Miren 112.27 4 116.27 +10.72 11 SUI MARX Alena 115.50 2 117.50 +11.95 12 USA LEIBFARTH Evy 117.58 0 117.58 +12.03

