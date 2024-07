Eva Alina Hočevar je bila na koncu deveta

Eva Alina Hočevar je na olimpijskih igrah v Parizu v kanuju enosedu na koncu osvojila deveto mesto. Naša tekmovalka je bila po polfinalni vožnji četrta, finalna vožnja ji nato ni uspela najbolje in nekoliko pokvarila uvrstitev. Zmagala je Avstralka Jessica Fox, druga je bila Nemka Elena Lilik, tretja pa Američanka Evy Leibfarth.

Eva Alina Hočevar je prvič tekmovala na olimpijskih igrah in je dobila dragocene izkušnje. Mlada kanuistka že nekaj časa velja za zelo kakovostno tekmovalko. In ravno to je pokazala v polfinali olimpijski vožnji, ko je pristala na izjemnem 4. mestu. S progo je opravila brez dotikov. Ob tem velja omeniti, da bi njen polfinalni čas zadostoval za tretje mesto.

V finalni vožnji se ji je pripetila napaka

Tudi s finalno vožnjo je opravila brez napak, vendar pa se ji je v eni izmed kombinacij pripetila napaka. Odneslo jo je mimo vrat in jih morala ponavljati. Ob tej napaki je šlo po zlu kar nekaj časa, a slovenska tekmovalka se je na koncu vseeno zavihtela med prvo deseterico, kar je zanjo lep uspeh.

Na tribunah sta Evo Alino spremljala tudi njena mama Tanja in brat Žiga Lin, medtem ko jo je njen oče Simon spremljal ob progi, saj je njen trener.

Eva Alina Hočevar Foto: Guliverimage

Blestela že v mladinski konkurenci

Študentka fakultete za šport je v preteklosti blestela v mladinski konkurenci, prav tako pa ima že stopničke iz tekme svetovnega pokala. Lani je bila v domačem Tacnu tretja. Očitno pa ji je ustrezala tudi olimpijska proga, saj je po nekoliko slabših kvalifikacijah v polfinalu naravnost zablestela, v finalu pa pristala med prvo deseterico.

Jessica Fox je letela po progi

Izkušena Jessica Fox, ki je bila zlata že v kajaku pred dnevi, je navdušila množico in progo kot edina preveslala pod 100 sekundami. Sodniki so ji sicer pozneje pripisali en dotik, toda tudi dodatni sekundi pribitka ji nista odnesli zlata.

To je bila skupno že njena šesta olimpijska kolajna, pred tem je imela 30-letna Avstralka kajakaško zlato iz 2024, srebro iz 2012 ter brona z 2016 in 2020, ob tem pa je bila še zlata v kanuju 2020.

V četrtek je na sporedu še ena končna odločitev. Med seboj se bodo udarili kajakaši, kjer bo slovenske barve branil izkušeni Peter Kauzer. Hrastničan ima srebrno medaljo že iz Ria leta 2016, mu lahko veliki met uspe tudi v Parizu?

Olimpijske igre, Pariz 2024, slalom na divjih vodah, kanu, ženske:



1. Jessica Fox (Avs) 101,06 (2)

2. Elena Lilik (Nem) +2,48 (0)

3. Evy Leibfarth (ZDA) +8,89 (2)

4. Zuzana Pankova (Svk) +10,01 (0)

5. Ana Satila (Bra) +11,64 (2)

6. Monica Doria Vilarrubla (And) +12,52 (6)

7. Gabriela Satkova (Češ) +13,16 (2)

8. Alena Marx (Švi) +13,55 (2)

9. Eva Alina Hočevar (Slo) +14,42 (0)

10. Miren Lazkano (Špa) +15,91 (6)

11. Viktorija Us (Ukr) +16,92 (4)

12. Mallory Franklin (VB) + 64,09 (56)