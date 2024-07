Jokić in soigralci slavili za 41, Američani samo za 17

Japonci so se v drugem krogu košarkarskega turnirja spogledovali s presenečenjem. Še 16 sekund pred koncem so vodili proti Franciji s 84:80, a nato izgubili v podaljšku. Španci so premagali Grke, kar pomeni, da so Giannis Antetokounmpo in soigralci izgubili še drugo tekmo, Kanadčani so ohranili stoodstotni izkupiček in premagali Avstralce. Srbija je na prvi sredini tekmi s 107:66 nadigrala Portoriko. Zvezdniki ameriške reprezentance so za konec drugega kroga s 103:86 premagali Južni Sudan.

Bam Adebayo je bil s 14 točkami prvi strelec prvega polčasa. Foto: Reuters Srbska košarkarska reprezentanca je v drugem krogu prišla do prve zmage, po uvodnem porazu z ZDA so se znesli nad nemočnim Portorikom. Premagali so ga s 107:66. Sedem košarkarjev Srbije je bilo dvomestnih, prvi zvezdnik Nikola Jokić je dal v 23 minutah 14 točk in imel še 15 skokov in devet asistenc.

Američani so za drugo zmago v skupini igrali z Južnim Sudanom. Po ležernem začetku srečanja so sredi prve četrtine začeli igrati malo bolj resno in na glavni odmor odšli s prednostjo za 19 točk (55:36). Bam Adebayo je bil pri 14 točkah. Po odmoru so z več želje igrali košarkarji iz Afrike in se približali na enomestno število točk. A so Američani takoj odgovorili z nekaj resnimi minutami igre. Tekmo so dobili s 103:86. Nuni Omot je bil s 24 točkami najboljši strelec tekme, za ZDA je dal Adebayo 18 točk, Kevin Durant 14, Anthony Edwards 13 (zadnjih pet na tekmi), LeBron James pa 12.

Francozi po nori drami le strli odpor Japoncev

Matthew Strazer je rešil Francijo poraza proti Japonski s štirimi točkami v eni akciji! Foto: Reuters Po porazu v prvem krogu sta Španija in Grčija na olimpijskih igrah v Parizu lovili prvo zmago. V izjemno razburljivem obračunu so se na koncu prvenca veselili Španci, ki so s 84:77 preskočili Giannisa Antetokounmpa in druščino. Santi Aldama je bil z 19 točkami in 12 skoki najboljši posameznik zmagovalnega moštva, pri katerih sta pomembno vlogo odigrala veterana Sergio Llull (13 točk, sedem asistenc) in Rudy Fernandez (10).

A slednji ni dočakal konca tekme, potem ko je grdo padel. "Rudy je sicer dobro. Bil je resnično močno prizadet, vendar ni nevarnosti, da bi bilo kaj hujšega. Vendar ga moramo spremljati v naslednjih nekaj urah, ker je vprašljiv za naslednjo tekmo," je za BasketNews povedal selektor Španije Sergio Scariolo. V taboru poražencev je bil najboljši pričakovano Antetokounmpo s 27 točkami in 11 skoki.

R. J. Barrett je dosegel 24 točk za novo zmago Kanade. Foto: Reuters Grški zvezdnik je moral s soigralci že drugič priznati premoč tekmecu, potem ko je Grčija v prvem krogu izgubila proti Kanadi. Če bodo želeli napredovati v izločilne boje, bo morala v zadnjem krogu skupinskega dela premagati Avstralijo in upati, da bodo ena izmed najboljših dveh tretjeuvrščenih ekip.

V drugem dvoboju dneva so Kanadčani s 93:83 premagali Avstralce in so na vrhu skupine. S 24 točkami je bil najboljši strelec R. J. Barrett. Shai Gilgeous-Alexander jih je prispeval 16, Dillon Brooks 13. Pri Avstralcih je največ točk dosegel Josh Giddey (19).

Dišalo je po veliki japonski senzaciji

Čeprav so Francozi kot gostitelji olimpijskega turnirja v košarki proti Japonski veljali za absolutnega favorita, svet pa je zabavala neverjetno viralna fotografija, na kateri vsaj za nekaj glav nižji Japonec Yuki Togashi pokriva mladega francoskega orjaka Victorja Wembanyamo, je nato obračun v Lillu postregel z izjemno dramo.

Rui Hachimura je moral sredi tretje četrtine predčasno v slačilnico. Foto: Reuters Azijcem se je nasmihala senzacionalna zmaga, saj so še 16 sekund pred koncem vodili s 84:80. Čeprav so sredi tretje četrtine ostali brez najboljšega igralca Ruija Hachimure, ki je bil po drugem nešportnem prekršku avtomatično izključen in ni smel nadaljevati srečanja, do takrat pa je dosegel 24 točk, so vseeno v zaključek srečanja s Francijo vstopili s prednostjo.

Ko so 16 sekund pred koncem rednega dela vodili za +4 (84:80), pa je najboljši japonski strelec Yuki Kawamura postal tragični junak, saj je storil prekršek nad Matthewom Strazerjem, ki je metal za tri točke. Francoz je zadel trojko, nato pa še dodatni prosti met in izenačil na 84:84, Japonci pa so v zadnjem napadu zapravil priložnost za zmago. Francozi so tako izsilili podaljšek, v katerem so bili na krilih Wembanyame veliko boljši in tako prišli do druge zmage na turnirju, za katero pa so se morali potruditi bistveno bolj kot je pričakovala košarkarska javnost (94:90).

Francozi so si tako zagotovili nastop med osem najboljših, podobno velja tudi za aktualne svetovne prvake Nemce, ki so bili boljši od Brazilije.

