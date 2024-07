Začetnica magične slovenske dobe

Točno na današnji dan pred 12 leti je ob tatamiju na olimpijskih igrah v Londonu, tako kot v torek ob nastopih Andreje Leški, glasno odmeval ponarodeli slovenski napev Kdor ne skače ni Sloven'c. Na olimpijski prestol se je namreč 31. julija 2012 povzpela Urška Žolnir, ki se je z zmago nad Kitajko Lili Šu po težki borbi razveselila še svoje druge olimpijske medalje. Bronu iz Aten je dodala še kolajno najžlahtnejšega leska. Po boju je takrat mirno odkorakala v objem trenerju Marjanu Fabjanu, ki je z nasmeškom in dvignjenim prstom proti kameri pokazal, da je delo opravljeno.

Andreja Leški in Urška Žolnir Jugovar, dve zlati olimpijki Foto: www.alesfevzer.com

Novo zlato odličje pospremila iz Slovenske hiše

Le dan manj kot 12 let kasneje je v Parizu iz območja Slovenske hiše kot vodja projekta Urška Žolnir Jugovar spremljala boje rojakinje Andreje Leški. Ta je Sloveniji priborila še sedmo odličje v judu, že tretje zlato, ob že omenjenih je to uspelo tudi Tini Trstenjak. Je nekdanja olimpijska prvakinja ob tem podoživela svoje sanje? "Priznam, da niti ne, ker se mi zdi London res že celo večnost nazaj. V 12 letih se je zgodilo res ogromno, v ospredju je nova kariera in so moje misli drugje. Z veseljem pa spremljam dogajanje v judu ne le kot navijačica, temveč tudi z vidika, kaj se v borbi dogaja. Tudi tukaj so me vsi spraševali, češ, daj Urška, povej nam, kaj se zdaj dogaja (smeh, op. p.). Ob nervoznem spremljanju tudi to ni enostavno, potem si vzamem trenutek in jim razložim, da vsaj vsi razumemo," je v bučnem večernem dogajanju na območju Slovenske hiše povedala nekdanja judoistka, ki je s ponosom spremljala pohod Leškijeve proti zlati kolajni.

"Andrejo sem spremljala iz Slovenske hiše, tu imamo tudi veliki zaslon, tako znotraj kot zunaj na terasi, kjer je prostor za navijače. Vsako borbo smo res podrobno spremljali, sama imam vedno vse pripravljeno in shranjeno kar na JudoTV ter odštevam borbe do naših. Ves čas smo bili na tekočem in odštevali nastope do Andreje, živčni, nervozni …" je pripovedovala Urška Žolnir Jugovar, nato je ob osvojenem naslovu sledil val navdušenja. "To je bilo res noro, sploh po polfinalu, ko je ustavila Francozinjo. To zmago je bilo videti še bolj sladko ravno zaradi tega. Slovenski navijači so bili v dvorani v manjšini, a so preglasili Francoze. Slovenci, ko je treba, res stopimo skupaj," je bila ponosna nekdanja olimpijka.

Na današnji dan pred 12 leti je osvojila olimpijsko zlato. Foto: www.alesfevzer.com

"Skrbelo me je zaradi Alžirke in Mehičanke"

Leškijeva je v finalu premagala Mehičanko Prisco Alcaraz, pred tem v polfinalu eno glavnih favoritinj, domačinko Clarisse Agbegnenou. "Andreja je bila res osredotočena, točno je vedela, kaj mora storiti. Mene je bilo iskreno strah, ko sem videla, kdo sta njeni nasprotnici, da sta to nasprotnici, ki nista iz Evrope in s katerimi ponavadi tekmovalci z Evrope nimamo toliko stika, to sta bili Mehičanka in Alžirka. Takšne nasprotnice imajo skoraj vedno zelo močno energijo, zelo so kondicijsko dobre. Minuto, minuto in pol, če ti to uspe zdržati, je potem lažje streti odpor in lahko narediš korak naprej. So pa na trenutke zelo močne in eksplodirajo, kar smo videli tudi pri Mehičanki v finalu z Andrejo, ki je točno vedela, da bo šla tudi čez to. Imela je še dovolj časa, da nadoknadi zaostanek. In točno to se je zgodilo," je povedala Žolnir Jugovarjeva.

Začetnica zlate dobe slovenskega juda

Ravno danes 42-letna Celjanka je leta 2004 v Atenah z bronom začela pohod zlate dobe slovenskega juda, ki 20 let še kar traja in traja. Na vseh zadnjih šestih olimpijskih igrah je Slovenija vselej posegla po odličju, skupna bera pa znaša že sedem. "Dvajset let od Aten … O moj bog. To je res visoka številka (smeh, op. p.). Sem pa hkrati vesela, da se že 20 let nadaljuje niz olimpijskih medalj v judu. To je že tretja zlata, pet jih imamo v kategoriji do 63 kilogramov, ki je očitno zlata slovenska kategorija. Tudi od kolegov in znancev iz vsega sveta prejemam sporočila, ki vsebujejo samo številko 63 ter emotikone slovenske zastave in medalje," je v smehu pripovedovala dobitnica dveh olimpijskih medalj.

Andrejo Leški so v torek zvečer sprejeli tudi v Slovenski hiši v Parizu. Foto: www.alesfevzer.com

Odličje Andreje Leški je bilo prvo, ki ga nista skovala Marjan Fabjan in klub Sankaku. "Fabi še vedno dela na vso moč, v ozadju ima dobre tekmovalke, dve izmed njih sta na evropskih dnevih mladih osvojili zlato in bronasto medaljo, kar je dober kazalnik za naprej. Hkrati osvajata medalje na članskih tekmovanjih. Tudi podmladek je tam, si mora pa tudi Fabi malce odpočiti od olimpijske vročice," je še dejala Žolnir Jugovarjeva.

Urški Žolnir Jugovar gre odlično tudi v drugi karieri. Foto: Sportal

Ta je tudi po koncu kariere ostala blizu športa. Na letošnjih olimpijskih igrah je vodja projekta Slovenske hiše, ki je v parku La Villete. "Celotna ekipa je tukaj od 20. julija, ker je bilo treba Slovensko hišo postaviti v petih dneh. Vse, kar je vidnega v Slovenski hiši, razen ogrodja je iz Slovenije, les, vsi elementi, tudi hrana in pijača, na to smo izredno ponosni, ker je francoska zakonodaja res zapletena. Tudi po karieri so potrebni padci, tako pač je v življenju. Tudi zame je bilo tako po končani karieri, ker je bil prej pomemben samo šport. A če greš pogumno naprej in veš, da so padci za nekaj dobri, ter se iz tega kaj naučiš, potem gredo stvari samo navzgor," je povedala nekdanja olimpijka.

Kaj bi svetovala novopečeni olimpijski prvakinji? "Želim ji, da dobro izkoristi ta val, naj gre z njim, ker judo ni tako prepoznaven. V Sloveniji smo ga dvignili z osvajanjem olimpijskih odličij, drugače ga ne bi bilo nikjer. S tem pa povzročili, da je postal popularen tudi med otroki, kar je tisto, kar potrebujemo. Otroke, ki so fizično aktivne, ki se znajo obrniti, narediti preval, pasti naprej. To je tisto, kar mene kot nekoč olimpijsko zmagovalko danes najbolj navdušuje," je še sklenila Celjanka, ki se nadeja, da se bo Leškijevi z odličjem okoli vratu pridružilo vsaj še nekaj članov slovenske reprezentance.

Preberite še: