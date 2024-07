Ob olimpijskem naslovu je tudi njegov podpis

Slovenija slavi prvo odličje na letošnjih olimpijskih igrah. Za zlato veselje je v judu v kategoriji do 63 kilogramov s suverenimi nastopi poskrbela Andreja Leški. Slovenski judo tako slavi že sedmo odličje na olimpijskih igrah, 27-letna Primorka pa se je letos pridružila Urški Žolnir, ki ji je to uspelo leta 2012, in Tini Trstenjak, ki ji je tovrsten podvig uspel v Riu štiri leta kasneje. Je pa zlato odličje Koprčanke v primerjavi s šestimi predhodnimi nekoliko drugačno, saj je to prva medalja za slovenski judo, pod katero se v vlogi trenerja ni podpisal Marjan Fabjan, ki za svoje varovance skrbi pod okriljem kluba Sankaku.

Olimpijska prvakinja Andreja Leški. Foto: www.alesfevzer.com

Leškijeva je tako poskrbela za prvo veliko veselje Judo kluba Bežigrad, pri kovanju in uresničitvi olimpijskih sanj pa ji je pomagal trener Luka Kuralt, ki je še pred novopečeno olimpijsko prvakinjo stopil pred novinarske mikrofone, še pred tem pa je s svojo varovanko proslavil velikanski uspeh. "To je noro. Vse skupaj je mešanica občutij," je uvodoma dejal Kuralt, ki je v minutah pogovora s slovensko sedmo silo deloval, kot da se še ni zavedel, kaj mu je uspelo skupaj z njegovo varovanko. "Mislim, da se res sploh še ne zavedam povsem, kaj nam je uspelo, ker je to res nekaj izjemnega tako za Andrejo kot vse nas. Brez tega, da bi verjeli v to, nam ne bi uspelo. Najprej moraš verjeti, nato sledi vse ostalo," je bil redkobeseden, a vidno presrečen Kuralt, ki je s svojo varovanko dolgo tkal pot do tako želenega uspeha.

"Olimpijske igre so bile cilj, odkar sem stopil v čevlje njenega trenerja. Vedel sem, kaj je njen ultimativni cilj. Vse skupaj je šlo v pravo smer," je pojasnil trener olimpijske prvakinje. Tik pred finalom so ga kamere ujele v objektiv, ko je Leškijevo še zadnjič s prepričanjem vanjo in v znak spodbude potrepljal po rami, nato pa je ta z veliko mero osredotočenosti dosanjala olimpijski prestol.

Skozi celoten dan je verjel v svojo varovanko. Foto: Anže Malovrh/STA

In kaj ji je dejal pred finalom? "Rekel sem ji, naj zaključi svoje delo, dal sem ji spodbudne besede. Iskreno se niti ne spomnim," je bil zmeden Kuralt. Kasneje smo o zadnjih besedah napotkov povprašali tudi Leškijevo. "Dal mi je še zadnje napotke, čisto pred koncem pa mi je dejal, naj začnem agresivno, naj napadam. Tudi čez dan me je vedno pomiril, ko je bilo treba, vedno sem vedela, kam se lahko obrnem, da bom našla potrebni mir," se je svojemu trenerju zahvalila Leškijeva, ki je sicer svoje delo na tatamiju opravila precej mirno.

"Vse skupaj se je vrhunsko poklopilo"

Povsem drugače je bilo za njenega trenerja ob blazini, ki je dvakrat v dnevu svojo varovanko gledal v zaostanku in se veselil še toliko bolj, ko ji je dvakrat uspel preobrat. "V finalu je bilo stresno, a v tistem prvem boju, ko se je to zgodilo, je bilo iskreno še malo bolj, ker je bil res še začetek tekmovanja. Na takih tekmah je vrnitev od zaostanka nekaj dobrega in posebnega," je bil jasen trener.

Foto: www.alesfevzer.com

Največ pozornosti je danes zagotovo požel boj Leškijeve v polfinalu proti Francozinji Clarisse Agbegnenou. "Taktika proti Clarisse je bila podobna kot proti vsem. Vse skupaj se je vrhunsko poklopilo, Francozinja je bila v polfinalu vrhunsko pripravljena. Taktika se je obrestovala, prišel je pravi moment. Z Andrejo sva šla pred tem dvobojem še enkrat čez vse današnje borbe. Vedela sva, kje so glavne nevarnosti in prednosti Francozinje, ni bilo nobenih presenečenj. Sem ji pa rekel, da bo ta zmaga večja še toliko več, če ji bo uspelo. Sploh v Parizu, pred francoskimi navijači, na olimpijskih igrah, takšna zmaga ima res veliko težo," je dejal Kuralt. "V finalu je nato samo še dokončala svoje delo," je še sklenil trener olimpijske šampionke.

