Olimpijska prvakinja v judo do 63 kilogramov Andreja Leški je uspeh kariere v torek pozno zvečer proslavila z najbližjimi in slovenskimi navijači v Slovenski hiši v Parizu. Kako veselo je bilo, si lahko ogledate v spodnjih fotoutrinkih.

Takole so zlato slovensko olimpijko Andrejo Leški sprejeli pred Slovensko hišo v Parizu:

"Pravljica. To je neverjetno, jaz sem presrečna. Že v dvorani niti nisem vedela, kam se obrniti, kako to proslaviti, razganja me. Dejansko nisem imela težkega trenutka, kar plavala sem skozi celoten dan. Psihološko najtežje je, ko vodiš, pa moraš do konca zdržati brez zmage. Vsa moja podpora, ki je tukaj, vsake toliko sem pogledala na telefon, ker sem vmes še urejala vstopnice za moje starše. Olimpijske igre so eno samo veselje," je neposredno po osvojitvi olimpijskega zlata v dvorani novinarjem dejala Andreja Leški.

Foto: www.alesfevzer.com

Simpatična Primorka, ki jo je širok nasmešek spremljal ves dan, je pozno zvečer prispela v Slovensko hišo in tam z množico proslavila uspeh. Na osrednjem odru je kar sama prevzela pobudo in z navijači "prepevala": Kdor ne skače, ni Sloven'c!

Sproščena Leškijeva se odlično znajde tudi z mikrofonom v roki. Foto: www.alesfevzer.com

V množici niso manjkali njena starša, pa prva zlata judoistka z olimpijskih iger Urška Žolnir ...

V družbi Urške Žolnir, ki je pred 12 leti osvojila prvo slovensko žensko zlato kolajno na poletnih olimpijskih igrah. Foto: www.alesfevzer.com

V objemu staršev ... Foto: www.alesfevzer.com ... in trenerja Luke Kuralta. Foto: www.alesfevzer.com

27-letnica si bo zdaj privoščila nekaj zasluženega oddiha. "Bomo videli, kako bo s počitnicami. Upam, da si bom lahko vzela kaj časa, načrtov za zdaj nimam še nobenih. Glede na razplet olimpijske tekme si lahko vzamem čas. Zagotovo tudi oddih pride zdaj na vrsto," je STA povzel besede Leškijeve, ki je zlato kolajno osvojila natanko sto let po prvi slovenski zlati kolajni na olimpijskih igrah. Te je na igrah leta 1924, ki so prav tako bile v Parizu, osvojil legendarni telovadec Leon Štukelj.

Foto: www.alesfevzer.com

Foto: www.alesfevzer.com