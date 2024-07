Francozi so pripravili vse za slavje Clarisse Agbegnenou, toda …

"Nepozabno je bilo utišati dvorano, primerjati tisto rohnenje prej s tišino na koncu. Clarisse bo morala to požreti," je hudomušno za slovenske medije po veliki zmagi na olimpijskih igrah v Parizu in osvojeni zlati medalji povedala slovenska judoistka Andreja Leški. V polfinalu kategorije do 63 kilogramov je izločila domačo zvezdnico in branilko naslova iz Tokia Clarisse Agbegnenou.