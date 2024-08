Peter Kauzer po sporni sodniški odločitvi v solzah: Sram me je, da sem del tega športa

"Mogoče je bila to moja zadnja tekma v karieri. V takšnih trenutkih me je sram in se mi gnusi, da sem del tega športa, kjer imajo ljudje, ki so zaprti v neki sobi, tako moč nad dogajanjem," je po koncu polfinalne vožnje v slalomu na divjih vodah na olimpijskih igrah v Parizu, kjer se po sporni sodniški odločitvi ni uvrstil v finale, dejal skrušeni in razočarani Peter Kauzer, ki je osvojil 18. mesto, na koncu pa planil v neutolažljiv jok.

Navtični center Vaires-sur-Marne na letošnjih olimpijskih igrah za Slovence vsaj za zdaj še ni srečen kraj. Nasprotno. Po Benjaminu Savšku je danes veliko razočaranje doživel tudi Peter Kauzer, ki mu je izredno sporna sodniška odločitev vzela sanje o finalu. Glavna sodnica mu je namreč v polfinalnem nastopu zaradi domnevno nepravilno prepeljanih osmih vrat dosodila 50 kazenskih sekund in tako je ostal brez nastopa v finalu, kamor bi se sicer zanesljivo uvrstil. Podobno usodo je v ponedeljek delil tudi kanuist Benjamin Savšek, ki mu je ista sodnica, sicer v finalu, prav tako prisodila kazen 50 sekund in mu na ta način onemogočila pohod proti kolajni.

40-letni Kauzer, ki petič nastopa na tekmovanju petih krogov, je bil po koncu polfinala razumljivo zelo razočaran. Po sprehodu skozi cono za pogovore z mediji je prvotno zmogel le nekaj besed, nato pa se je povsem zlomil. "V takšnih trenutkih me je sram in se mi gnusi, da sem del tega športa, kjer imajo ljudje, ki so zaprti v neki sobi, tako moč nad dogajanjem. Napake vedno dosojajo enim in istim, drugim pa gledajo skozi prste. Očitno, če iskreno in na glas poveš, da imajo določene zadeve možnosti izboljšave, da je sojenje včasih nepravično, te potem to tepe po glavi. Ta ista sodnica me je že večkrat oškodovala, mogoče kdaj upravičeno, včasih pa tudi neupravičeno. To, kar se je zgodilo danes, ne vem … Škoda je, ker smo profesionalci, svoje življenje, svoj trud, svoj čas, svojo družine žrtvujemo za ta šport …" je povedal Kauzer, ki so ga nato oblile solze razočaranja, jeze in nemoči ob izredno sporni odločitvi.

Peter Kauzer je bil po koncu polfinala povsem skrušen. Foto: Reuters

Kauzer nato le zbral misli

Približno uro za tem je Kauzer nato zbral svoje misli in stopil pred slovenske predstavnike medijev. "Malce smo zdaj pregledali posnetke in bi morali imeti vsaj trije čolni enako kazen, pa je niso dobili, ampak so iz določenih drugih držav, ki morajo biti v finalu, drugače bi se tribune izpraznile. To se mi je v preteklosti že dogajalo, zato mi gre vse skupaj tako na živce. Če že sodijo, naj sodijo vsem isto, ne pa enim da, spet drugim ne. Na to sem tudi sam opozarjal in sem o tem že govoril z vodilnimi na Mednarodni kajakaški zvezi, vodilnimi na sodniški komisiji, a očitno, če si preglasen, potem na takšen način držijo nad tabo roko," je bil jasen Kauzer.

"Da se takšne stvari dogajajo na olimpijskih igrah, na največjem športnem dogodku na svetu, je nesprejemljivo. Če smo mi profesionalci, se borimo po najboljši močeh, pa da nazaj ne dobiš niti kančka spoštovanja, ker sem jim v trn v peti, je res sramota," je še dodal slovenski kajakaš, ki na mednarodni lestvici zaseda peto mesto.

Kauzer je po koncu dejal, da bi znala biti to njegova zadnja tekma v karieri. Foto: www.alesfevzer.com

Kot je v ponedeljek po nastopu povedal Savšek, ni med vožnjo niti približno mislil, da se mu obeta takšna kazen, enako je danes povedal tudi Kauzer. "V kajaku sploh na tej progi moraš linijo skrajšati, tudi sam sem isto počel na treningih, za ta vrata je to normalno. Najbolj smešno pa je, ko ti da kazen sodnik, ki je 20 metrov stran, medtem ko sta dala tista dva pri vratcih ničlo. Potem pa so se odločili na podlagi nekaterih kamer in še ne vem česa in senc. Drugače je, če je kamera na vratcih, potem ne moreš oporekati, tu pa gledajo neke kote, iz katerih se dejansko nič ne vidi. Pozabili so, da v pravilniku piše, da če si v dvomih, sodiš v korist zmagovalca, a meni se to še ni zgodilo," je pojasnil slovenski kajakaš.

Razumljivo je bil povsem skrušen. Ob vprašanju, kaj to pomeni za nadaljevanje njegove kariere, se je za nekaj trenutkov zazrl v tla, nato pa nadaljeval: "Mogoče je bila to moja zadnja tekma v karieri. Kaj več pa bomo videli kasneje," je sklenil.

Peter Kauzer starejši se ni zadrževal

Bolj kot razočaran pa je bil po koncu polfinala jezen njegov oče in trener Peter Kauzer starejši, ki se po spornem dogajanju razumljivo nikakor ni mogel umiriti, na kar so opozarjali tudi njegove tresoče roke in glas, sploh ob tem, ko je videl svojega nemočnega sina. "Peter je star 40 let, od tega je 34 let v tem športu, ta sodnica ga je že kakšnih trikrat, če lahko uporabim izraz, okradla, na več svetovnih prvenstvih in mu pripisala kazen 50 sekund, vse te kazni pa so bile vedno dvomljive, s tem pa mu je vzela tudi nekaj odličij. To se je dogajalo v Bratislavi leta 2017, pa tudi na več drugih tekmah. Tudi danes mu je vzela priložnost, nihče ne more vedeti, kaj se bo zgodilo v finalu. Nimam besed, popolnoma sem razočaran," je bil jasen Kauzer.

Peter Kauzer starejši ni skrival svoje jeze. Foto: www.alesfevzer.com

"Niti ne vem, kaj točno bi zdaj povedal. Sam sem res izjemno razočaran ne samo zaradi odločitve sodnice, temveč tudi zaradi njenega pristopa, saj ni dovolila ogleda posnetka. Res upam, da ga bomo dobili potem po končani tekmi in bomo lahko ukrepali naprej. Zdaj težko povem kaj pametnega, sploh ker vem, koliko se je v teh štirih letih žrtvoval in pripravljal na to tekmo. Sodnica pa lepo sodi v klimatiziranem prostoru in odloča o usodi enega in več tekmovalcev, kar se mi res ne zdi prav," je še dodal Kauzer.

Kot je povedal, je stvar tu končana. "Bomo pa videli, kako bomo ukrepali naprej, ko pridemo domov. Ko bom dobil vse posnetke, tudi pri Francozu Titouanu Castrycku, ki je bil v polfinalu tretji in je imel težave pri 17. vratcih, je obstajal dvom, da je prehitro sekal linijo z glavo, pa ni bilo nič. Pritožili se bomo tudi na sodišče v Lozano," je še sklenil.

Dogajanje od blizu spremljal tudi Savšek Dogajanje in svojega reprezentančnega kolega je od blizu v Navtičnem centru Vaires-sur-Marne spremljal tudi Benjamin Savšek, s katerim si delita enak razplet. "Na žalost smo res razočarani, pa ne zaradi najinih predstav, temveč zaradi sodniških odločitev. Res smo šokirani, razočarani in se tekmovalci res počutimo nemočne, ker se sodnica odloči v trenutku in tako onemogoči vse možnosti poizvedbe oziroma da bi vsaj povedala, zakaj se je tako odločila. Bili smo vrhunsko pripravljeni, tako jaz kot Peter, cela ekipa je šla v Pariz po vrhunske dosežke, a na koncu to ni bilo v naših rokah, ampak v rokah glavne sodnice, ki niti ne da kaj veliko na mnenje drugih sodnikov, ki so tam zraven, ampak se odloča sama," je bil jasen Savšek. Tudi za Savška se je ponedeljkov nastop končal z razočaranjem. Foto: Guliverimage "Žalostno je, da se pri nekaterih tekmovalcih bolj poglobijo v videoposnetek, ga pregledajo natančneje, medtem ko so se v mojem in Petrovem primeru odločili v trenutku in so bili neomajni. S temi hitrimi odločitvami želijo skrajšati dolžino odločanja, ko tekmovalec pride v cilj. A pri nekaterih tekmovalcih je to trajalo pet minut, pri nama pa se je to zgodilo v nekaj sekundah po prihodu v cilj. Vse skupaj je bilo videti, kot da niti niso natančno gledali posnetka, temveč samo čakali, kdaj bodo lahko dosodili kazen," je še dodal vidno razočarani Savšek.

