Lina Eržen olimpijske igre končala na 21. mestu

Mariborčan Žan Luka Zelko je po dveh regatah v razredu ilca 7 na 19. mestu v floti 43 jadralcev. V prvem plovu je bil 27., v drugem pa deseti. Po prvi in edini regati v razredu ilca 6 je debitantka Lin Pletikos 31. med 41 tekmovalkami.

Ni dosegla pričakovanega, a dobila potrditev za naprej

Na deski so tekmovalke pred petkovimi nastopi najboljše deseterice opravile 14 od predvidenih 20 plovov. Erženova je v prvi regati četrtega dneva tekmovanj prehitro startala in ta plov je bil po diskvalifikaciji eden od dveh, ki se ji je odštel od skupnega zbira. Končala je z desetim in 17. mestom.

Devetnajstletna Lina Eržen je odlično opravila drugi tekmovalni dan. Vse tri regate je končala med deseterico najboljših, tako da se je v skupni razvrstitvi s trinajstega mesta povzpela na deveto. Naslednji dan pa se je vanjo na začetku maratona, ki je bil pozneje prekinjen in odpovedan, zadela perujska jadralka. Potem so nadaljevali s slalomom na novem regatnem polju pred Calanquesom. Že takoj na startu prvega od štirih plovov se je vanjo zaletela španska jadralka, Slovenka pa je dobila močan udarec v glavo in je po vsem tem nazadovala na 20. mesto.

Foto: Guliverimage

"Zadovoljna sem z nastopom na OI, ponosna na to, kako sem se borila in opravila nastop. Prve OI so za mano, a nisem dosegla pričakovanega. Imela sem nekaj plovov med deseterico, včeraj pa je bil res dolg dan in z obilico smole. A sem dobila potrditev za naprej, neizmerno me veseli, da sem lahko bila z najboljšimi in smo imeli tudi zelo dobre treninge," je povedala tekmovalka iz Planine pri Postojni in pohvalila vzdušje v slovenski ekipi.

Najboljša po štirih dnevih in pred petkovim zaključkom je bila na jadralni deski Britanka Emma Wilson in se z le 38 točkami neposredno uvrstila v finale. Erženova je OI končala s 180 točkami.

Zelko v stiku z najboljšimi

Zelko je na OI nastopil že pred tremi leti. "Prvi dan je za nami, imeli smo kar zahtevne pogoje. Prvo regato smo jadrali bliže obali, potem pa so jo prestavili pred Calanques. V uvodnem plovu sem bil preveč neodločen, posebej v jadranju v prvo krmo, kar me je stalo veliko mest. To sem popravil v drugi regati in bil deseti. Pomembno je, da ostajam v skupini in v stiku z najboljšimi. Tako lahko čakam tudi na njihove napake," je povedal Zelko.

V razredu ilca 7 vodi Stefano Peschiera iz Peruja s sedmimi točkami, drugi je branilec olimpijska naslova Avstralec Matt Wearen (14), tretji Portugalec Eduardo Marques (16). Med jadralkami v enosedu je po prvi regati na čelu Francozinja Louise Cervera pred Kitajko Min Gu in Italijanko Chiaro Benini Floriani.

V jadranju sta bili predvideni zaključni regati za medalje v razredu 49er, a sta bili zaradi prešibkega vetra prestavljeni na petek.

Preberite še: