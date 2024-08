Odbojkarji z domačini, rokometaši z Japonci, začenjajo se tudi atletski boji

Četo Gheorgeja Cretuja čaka derbi, ki bo odločil, kdo bo v četrtfinale odpotoval s prvega mesta v skupini. Obe moštvi sta na prvih dveh srečanjih zabeležili zmagi, a Francozi imajo trenutno točko manj, saj so se v prvem krogu dodobra namučili s Srbi. Ne delu bodo ponovno tudi rokometaši, ki bodo poizkušali izjemno zmago proti Švedski nadgraditi še z uspehom proti Japonski.

V judu bodo podelili še zadnja kompleta odličij, slovenski adut zadnjega dne bojev na tatamijih pa bo edini moški predstavnik na teh igrah v tem športu Enej Marinič. Žana Pintarič in Žiga Ravnikar se bosta, po tem, ko sta sklenila s posamičnimi nastopi v lokostrelstvu, nastopila še na mešani ekipni tekmi.

Apostolovski dopoldan, ostale tri atletinje popoldan

Stade de France bo gostil atletska tekmovanja, kot prvi pa se bodo izmed slovenskih adutov v borbo za nadaljnje nastope podali Lia Apostolovski v skoku v višino (10.15), Klara Lukan v teku na 5000 metrov (18.10), Neja Filipič v troskoku (18.15) in Anita Horvat v teku na 800 metrov (19.45).

Anito Horvat čakajo kvalifikacije. Foto: Reuters

Po slalomskih bojih kajakaše in kanuiste čaka še kajakaški kros. Eva Alina Hočevar in Eva Terčelj se bosta za napredovanje borili ob 15.30, Benjamin Savšek in Peter Kauzer pa dobro uro kasneje.

Veslača Isaka Žveglja ob 10.18 čaka finale D v enojcu, prve plove pa bosta v Marseillu opravila Tina Mrak in Jakob Božič. Nadaljevanje tekmovanja čaka še Lin Pletikos in Žana Luko Zelka.

Podeljenih bo 23 kompletov odličij

Četrtek prinaša boj za kolajne v najtežjih dveh kategorijah v judu, za naslove olimpijskih prvakov pa se bodo borili tudi v lokostrelstvu. Na atletskem stadionu bo prvo in edino končno odločitev dneva predstavljal tek na 10.000 metrov za moške.

Tri komplete bodo podelili pri plavanju, znani pa bodo tudi najboljši v gimnastiki na prožni ponjavi. V tenisu bomo izvedeli imena najboljših v mešanih dvojicah, ter bronaste pri ženskih posameznicah in moških dvojicah.

Jadralci, brez Line Eržen, ki se ji ni uspelo prebiti v zaključne boje, se bodo udarili za naslov na jadralni deski, spremljali pa bomo tudi odločitve v skokih v vodo, veslanju, strelstvu, sabljanju, kolesarstvu BMX in konjeništvu.

Pestro bo še v nekaterih moštvenih športih, kjer se zaključujejo skupinski deli tekmovanj.

Pariz 2024, 2. avgust, slovenski nastopi: Atletika:

10.15 višina, kvalifikacije, ženske (Lia Apostolovski)

18.10 5000 m, kvalifikacije, ženske (Klara Lukan)

18.15 troskok, kvalifikacije, ženske (Neja Filipič)

19.45 800 m, kvalifikacije, ženske (Anita Horvat) Jadranje:

470, 2 plova, mešane ekipe (Tina Mrak/Jakob Božič)

ILCA 6, 2 plova, ženske (Lin Pletikos)

ILCA 7, 2 plova, moški (Žan Luka Zelko) Judo:

10.00 nad 100 kg, 1. krog, moški (Enej Marinič)

10.28 nad 100 kg, 2. krog, moški (Enej Marinič?)

12.20 nad 100 kg, osmina finala, moški (Enej Marinič?)

13.16 nad 100 kg, četrtfinale, moški (Enej Marinič?)

16.34 nad 100 kg, repasaž, moški (Enej Marinič?)

16.51 nad 100 kg, polfinale, moški (Enej Marinič?) Lokostrelstvo:

09.30 mešane ekipe, osmina finala (Žana Pintarič/Žiga Ravnikar)

14.15 mešane ekipe, četrtfinale (Žana Pintarič/Žiga Ravnikar?)

15.31 mešane ekipe, polfinale (Žana Pintarič/Žiga Ravnikar?) Kajak/kanu - slalom na divjih vodah:

15.30 kajakaški kros, vožnja na čas, ženske (Eva Terčelj, Eva Alina Hočevar)

16.40 kajakaški kros, vožnja na čas, moški (Peter Kauzer, Benjamin Savšek) Odbojka:

17.00 Francija - Slovenija Rokomet:

19.00 Japonska - Slovenija Veslanje:

10.18 enojec, finale D, moški (Isak Žvegelj)