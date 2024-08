Slovenski veslač Isak Žvegelj je v finalu D osvojil četrto mesto, kar je skupno zadoščalo za 22. mesto. Štiriindvajsetletnik je na 2000-metrski progi začel na četrtem mestu, potem napredoval na drugo mesto, na katerem je bil še na 1500 metrih, na koncu pa nekoliko popustil in osvojil četrto mesto v finalu D. Veliki finale bo na sporedu v soboto. Hrvaška dvojčka Martin in Valent Sinković sta na olimpijskih igrah v Parizu ubranila zlato odličje v dvojcu brez krmarja.

Finale D je dobil Monačan Quentin Antognelli s časom 6:54,93 minute, medtem ko je Isak Žvegelj za progo porabil 6:59,46 minute.

"Skupaj se je tukaj nabralo kar pet nastopov. Najboljši je bil seveda repasaž, v katerem sem zmagal, pa tudi predtekmovanje ni bilo slabo, saj sem za mesto zaostal za direktnim četrtfinalom. Forma nato nekako ni šla v pravo smer. V polfinalu C/D sem močno napadel, presenetil samega sebe, a nisem zdržal do konca. Zdaj vem le, da sem izjemno utrujen in morda mi za take tekme še manjkajo izkušnje," je po zadnjem nastopu za STA povedal Žvegelj.

Dolgo pa bo še premišljeval o igrah. "Te so res nekaj posebnega, vsi ti gledalci, ki ustvarijo vzdušje, ki je za športnika povsem drugačno ... Tukaj se nikoli ne predaš, pa tudi, če veslaš v finalu D. Druga plat je seveda slovenska ekipa, v kateri smo združeni vsi športniki. To je enkratna priložnost, da se spoznamo, družimo, spoprijateljimo ...," je še povedal sin Denisa Žveglja, ki je skupaj z Iztokom Čopom pred skoraj natanko 32 leti osvojil prvo olimpijsko medaljo za samostojno Slovenijo.

Veslanje, med letoma 1988 in 2012 najtrofejnejši slovenski olimpijski šport, je tako po 12 letih znova imelo slovenska predstavnika na olimpijskih igrah. Oba slovenska tekmovalca sta v Pariz odšla s posebnim povabilom po odpovedi tekmecev.

Hrvaška dvojčka že tretjič olimpijska prvaka

Dvojčka Martin in Valent Sinković sta na olimpijskih igrah v Parizu ubranila zlato odličje v dvojcu brez krmarja. Hrvaška veslača sta si zlato priborila z močnim zaključkom na 2000-metrski progi. Britanca Oliver Wynne-Griffit in Tom George sta si zagotovila srebrno odličje, Švicarja Roman Röösli in Andrin Gulich pa bronasto.

Hrvata sta progo preveslala v 6:23,66 sekunde, medtem ko sta Britanca zaostala za 0,45 sekunde, Švicarja pa za 1,10 sekunde.

Martin in Valent Sinković sta ubranila olimpijski naslov iz Tokia. Foto: Reuters

Brata Sinković sta na olimpijskih igrah v Riu leta 2016 osvojila zlato medaljo v dvojnem dvojcu, nato pa presedlala na dvojec brez krmarja, v katerem sta slavila tudi na igrah pred tremi leti v Tokiu. V Londonu 2012 sta tekmovala v dvojnem četvercu in zasedla drugo mesto.

To je četrto odličje za Hrvaško v Parizu.

