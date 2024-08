"Francozi bodo kot domačini imeli podoben 'doping', kot ga imamo mi v Stožicah ali kot ga imajo Poljaki, ko igramo na Poljskem. Zahtevno bo, treba bo res vse narediti za vsako točko, za vsako zmago v nizu," pred zadnjo tekmo skupinskega dela, ki jo bodo ob 17. uri odigrali proti branilcem olimpijskega zlata in gostiteljem Francozom, pravi slovenski kapetan Tine Urnaut. Obračun med Slovenci in galskimi petelini bo obračun za prvo mesto v skupini A in bo odločal o tem, s katerega mesta bosta reprezentanci napredovali v četrtfinale. Tega sta si že obe zagotovili, na sporedu pa bo v ponedeljek. Tončka Šterna iz Grčije selijo v Turčijo.

Slovenska odbojkarska reprezentanca je na premiernih olimpijskih igrah že po dveh tekmah odkljukala prvi cilj, preboj v četrtfinale. To ji je uspelo z zmagama nad Kanado (3:1) in Srbijo (3:0), po katerih je z maksimalnimi šestimi točkami trenutno na prvem mestu svoje skupine. O tem, kdo bo skupinski del zaključil na prvem in kdo na drugem, bo ob 17. uri odločal obračun z branilko naslova, gostiteljico Francijo.

Domačine s selektorskega mesta vodi nekdanji selektor slovenske izbrane vrste Andrea Giani, ob prihodu katerega so Slovenci resnično začeli verjeti, da lahko velesile premagujejo tudi na največjih tekmovanjih. Francozi imajo na računu prav tako dve zmagi, jim pa je točko odščipnila Srbija. Srečanje bo tako odločalo o razvrstitvi skupinskega dela in posledično o četrtfinalnem tekmecu. Ta bo dokončno znan v soboto, ko bosta zadnja dvoboja skupinskega dela.

Tonček Štern pred tekmo s Francijo:

Čeprav so že v četrtfinalu olimpijskega turnirja, Slovenci ob tem poudarjajo, da bo tekma s Francijo zelo pomembna, sploh za samozavest, za napredovanje in za razvrstitev v skupini. Preračunavanja za izločilne boje tako ne bo, je za STA dejal izvrstni korektor Tonček Štern, ki je v prvih dveh tekmah zbral največ točk med vsemi, v povprečju sedem na niz. "V četrtfinalu vsi vemo, da bo igralo osem najboljših reprezentanc. Mislim, da ni več velikih razlik, da bi lahko o komerkoli preračunavali. Naš glavni pristop bo enak kot na uvodnih dveh tekmah, res na najvišji ravni s tehničnega in taktičnega vidika."

Selitev v Turčijo?

Štern je po koncu sezone, tako kot Alen Pajenk, podaljšal sodelovanje z grškim Olympiacosom. A njegove odlične predstave so pritegnile pozornost drugih klubov. V grških in turških medijih so se pojavile govorice, da je na njegov naslov prišla mamljiva ponudba turškega Ziraat Bankası iz Ankare. Turki naj bi bili pripravljeni seči globoko v žep in od grških prvakov 28-letnika odkupiti. Ta naj bi kariero tako nadaljeval pri večkratnem turškem prvaku.

V lanskem boju za tretje mesto na evropskem prvenstvu so Slovenci zmagali po petih nizih. Foto: CEV

"Imeli podoben 'doping', kot ga imamo mi v Stožicah"

"Francozi so domačini. Imeli bodo podoben 'doping', kot ga imamo mi v Stožicah ali kot ga imajo Poljaki, ko igramo na Poljskem. Zahtevno bo, treba bo res vse narediti za vsako točko, za vsako zmago v nizu. Mislim, da sta francoska in japonska ekipa najbolj tehnični. Ne glede na to, kdo je na igrišču, ne glede na to, kako zahtevno je, se prav s svojo tehniko, mirnostjo in samozavestjo izvlečejo iz zahtevnih položajev. Imajo toliko tehnične samozavesti, da so po mojem mnenju eni od favoritov za zmago," je še pred začetkom tekmovanja petih krogov razmišljal kapetan Tine Urnaut.

"Obe ekipi bosta zelo motivirani v lovu na zmago, ampak kaj sploh lahko drugega pričakujemo od domačinov na olimpijskih igrah?" Foto: Anže Malovrh/STA

Reprezentanci sta se v tej sezoni srečali enkrat, na začetku lige narodov, ko Francozi še niso bili v polni postavi. Takrat so so s 3:1 zmagali Slovenci, ki so še pomembnejšo zmago dosegli na zadnji medsebojni tekmi na velikem tekmovanju. Na lanskem septembrskem evropskem prvenstvu so v boju za bronasto medaljo po pravem trilerju Gianijeve premagali po petih nizih.

"Zagotovo bo čustveno. So aktualni olimpijski prvaki in igrajo doma. Lani smo jih na evropskem prvenstvu premagali v boju za bronasto kolajno, tudi letos v Antalyi smo na začetku lige narodov dobro igrali proti njim. Obe ekipi bosta zelo motivirani v lovu na zmago, ampak kaj sploh lahko drugega pričakujemo od domačinov na olimpijskih igrah? Sem jeb... ponosen, da smo tukaj in lahko igramo proti prvakom v njihovi hiši. Tudi če je to zgolj v skupinskem delu, je to kljub vsemu dvoboj med dvema izmed največjih ekip na svetu," je STA povzel besede romunskega strokovnjaka na slovenski klopi Gheorgheja Cretuja.

Srečanje se bo v South Paris Areni 1 začelo ob 17. uri.

Prvo mesto prinaša dvoboj bodisi z najslabšim drugouvrščenim moštvom po skupinskem delu bodisi z enim izmed dveh najbolje uvrščenih tretjih ekip v skupinah.