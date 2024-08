Slovenski odbojkarji so po zmagah proti Kanadi in Srbiji pokazali, da lahko igrajo z vsakim, o dosedanjih nastopih na olimpijskih igrah meni predsednik Odbojkarske zveze Slovenije Metod Ropret. "Mislim, da so lepi dnevi pred nami," je optimistično dejal pred nadaljevanjem turnirja, potem ko so si Slovenci že zagotovili napredovanje v četrtfinale.

Slovenija je po Ropretovih besedah doslej pokazala izjemni predstavi proti dvema močnima reprezentancama. "V tem trenutku imamo izjemno stabilno igro in verjamem, da tako lahko igramo pravzaprav čisto z vsakim," je za STA povedal podpredsednik Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS), ki OZS vodi od 2012 dalje.

Jasno je, da so cilji športnikov vedno najvišji, je dejal glede možnosti slovenskih odbojkarjev v Parizu, a obenem dodal, da zaenkrat ne vedo niti, s kom bodo v izločilnih bojih sploh tekmovali.

"Ti fantje pa vem, da se po eni strani ne bojijo nikogar in da bodo naredili res popolnoma vse za to, da izpolnijo svoje sanje," je prepričan Ropret, ki zato meni, da so pred slovensko moško reprezentanco v Parizu lepi dnevi.

Foto: Boštjan Podlogar/STA

Kot podpredsednik OKS je komentiral tudi ostale dosedanje slovenske nastope v Parizu. Edino, kar ga žalosti, je sodniška odločitev, ki je medalje stala kanuista Benjamina Savška, sicer pa meni, da gre slovenskim športnikom odlično. "Mislim, da so rezultati skladni s pričakovanji ali celo več od tega," je povedal in ob tem izpostavil statistike, ki kažejo na to, da je Slovenija država z največ nastopajočimi na olimpijskih igrah glede na število prebivalcev.

Obenem je izrazil navdušenje nad samimi igrami in ob tem izpostavil izjemne kulise, v katerih potekajo olimpijska tekmovanja.

Slovenske odbojkarje po zmagah proti Kanadi (3:1) in Srbiji (3:0) zadnja tekma v skupinskem delu iger v Parizu čaka v petek, ko se bodo pomerili z domačini.