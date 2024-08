Alcaraz z lahkoto v finale. Kdo bo njegov tekmec? Đoković ali Musetti?

Španec Carlos Alcaraz je prvi finalist moškega olimpijskega turnirja, potem ko je v današnjem polfinalu Kanadčanu Felixu Auger-Aliassimu prepustil le dve igri. Enaindvajsetletni zvezdnik bo nasprotnika v velikem finalu dobil zvečer, ko se bosta v Parizu pomerila Srb Novak Đoković in Italijan Lorenzo Musetti.

Španec Carlos Alcaraz, ki je letos dobil grand slama na Roland Garrosu in v Wimbledonu, je za napredovanje z izidom 6:1 in 6:1 potreboval uro in 15 minut, njegova zmaga pa nikoli ni bila pod vprašajem. S tem je Španec postal najmlajši finalist moškega teniškega olimpijskega turnirja vseh časov.

Favorit v drugem polfinalu je sicer poškodovani Novak Đoković, ki ga je Alcaraz nedavno v Wimbledonu premagal s 6:2, 6:2 in 7:6. Srbov izzivalec Lorenzo Musetti je v Parizu nase opozoril z izločitvijo branilca naslova iz Tokia, Nemca Alexandra Zvereva.