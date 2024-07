Senzacija dneva: Hrvatici zmaga kariere, favorizirana Američanka v solzah

Na olimpijskem teniškem turnirju je že v 2. krogu izpadla iz turnirja ena izmed največjih favoritinj za osvojitev naslova, Američanka Coco Gauff. Druga igralka na svetu je naletela na razigrano Hrvatico Donno Vekić, ki ji je uspel nepozaben preobrat. Sprva je bolje kazalo Gauffovi, ki je v prvem nizu povedla s 5:2, a je 28-letni slovenski sosedi uspel velik preobrat.

Osem let starejša Hrvatica je bila boljša od drugopostavljene Američanke s 7:6 in 6:2. Foto: Reuters

Dvajsetletna Američanka je v prvem nizu zapravila tri žogice za zmago in ostala praznih rok. Vekićeva je izenačila na 6:6, izsilila podaljšano igro, v kateri je sprva zaostajala 4:6, a zdržala pritisk in se rešila iz neugodnega položaja. Podaljšano igro je dobila z 9:7, nato pa v drugem nizu odvzela igro na servis tekmice pri 3:2.

Kontroverzna točka, ki je Američanko pahnila v solze

Coco Gauff je ostala brez preboja med osem najboljših. Foto: Reuters To se je zgodilo po najbolj kontroverzni točki dvoboja, v kateri naj bi Američanko oškodoval sodnik. Kaj se je zgodilo? Hrvatica je imela priložnost za brejk, nato pa je po njenem udarcu linijski sodnik zavriskal avt. To je storil še pred tem, ko je žogica prišla do Američanke. Ta je mislila, da je dobila točko in nato brezskrbno poslala žogico z igrišča. Glavni sodnik je nato spremenil odločitev in dal vedeti, kako je bila žogica Vekićeve v igrišču. Tako je Hrvatica povedla s 4:2.

Pritožbe mlade Američanke delegatki in sodniku niso zalegle. Foto: Reuters

Druga igralka sveta je bila ogorčena. Bila je prepričana, da bi udarila žogico drugače, če se ne bi pred tem oglasil linijski sodnik. Američanka je padla v jok in se nekaj minut pritoževala delegatki dvoboja in sodniku, a ta ni spreminjal odločitve.

Vekićeva, ki igra v zadnjih tednih v življenjski formi, je zmagala s 7:6 in 6:2 ter se uvrstila med najboljših osem v Parizu, Gauffova, ki je na otvoritveni slovesnosti skupaj s košarkarskim superzvezdnikom LeBronom Jamesom nosila zastavo ZDA, kar potrjuje njen velik ugled v ameriškem športu, pa je nepričakovano hitro pomahala v slovo občinstvu v Parizu.