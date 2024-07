Đoković v teniški klasiki ugnal Nadala

V drugem krogu teniškega turnirja na olimpijskih igrah v Parizu sta v središču pozornosti Novak Đoković in Rafael Nadal. Po enostranskem prvem nizu, ki je brez težav pripadel Srbu, je Nadal v drugem uprizoril izjemno vrnitev, a do preobrata ni uspel in Đoković je napredoval z 2:0. Carloz Alcaraz naj ne bi imel prevelikih težav z Nizozemcem.

Novak Đoković : Rafael Nadal 2:0 (6:1, 6:4)

Prvi niz je brez večjih težav pripadel Đokoviću, ki je dvakrat odvzel servis Nadalu. Niz je trajal vsega skupaj 39 minut, končal pa se je s 6:1 v korist Srba.

Ta je izjemno odprl tudi drugi niz in po novih dveh odvzetih servisih povedel s 4:0. A Španec se ni predal in sam naredil serijo štirih zaporednih dobljenih iger in izenačil na 4:4. Đoković je nato dobil naslednji dve igri in se prebil v tretji krog. Dvoboj je zaključil z asom.

Carlos Alcaraz bo v drugem krogu igral proti Nizozemcu Tallonu Griekspoorju.

Angelique Kerber še ne bo končala kariere

Nemška teniška zvezdnica Angelique Kerber se še ne namerava upokojiti. Dva dneva po uvodni zmagi nad Japonko Naomi Osaka je s 6:4, 3:6, 6:4 premagala še Romunko Jaqueline Cristian.

Angelique Kerber je še malce odložila konec kariere. Foto: Guliverimage

S tem se je uvrstila v osmino finala olimpijskega turnirja. To pomeni, da lahko 36-letnica dejansko upa na uvrstitev med najboljših osem teniških igralk tokratnih olimpijskih iger. Njena naslednja nasprotnica bo Kanadčanka Leylah Fernandez. Eno olimpijsko medaljo sicer Kerberjeva že ima - na igrah 2016 v Rio de Janeiru je bila druga.

Trikratna zmagovalka turnirjev za grand slam, ki se je po porodniškem dopustu na teniška igrišča vrnila januarja, je tik pred začetkom olimpijskih iger napovedala, da bo po Parizu zaključila svojo bleščečo kariero. Na teh olimpijskih igrah sicer igra tudi v dvojicah z Lauro Siegemund.