Nadal slavil in poskrbel za epski dvoboj z Đokovićem

Uvodno oviro na olimpijskih igrah v Parizu sta uspešno preskočila najboljša teniška igralca zadnjega desetletja Španec Rafael Nadal in Srb Novak Đoković. Slednji se je že v soboto poigral s svojim tekmecem, specialistom za igro dvojic iz Nove Zelandije, Španec pa je bil v treh nizih boljši od Madžara Martona Fucsovicsa s 6:1, 4:6 in 6:4. To pomeni, da se bosta superzvezdnika svetovnega tenisa v drugem krogu udarila med seboj.