V finalu olimpijskega teniškega turnirja bosta igrali Kitajka Činven Dženg in Hrvatica Donna Vekić. Kitajka je v polfinalu prekinila niz 25 zaporednih zmag prve igralke sveta Ige Swiatek s 6:2 in 7:5, Hrvatica pa je bila boljša od Slovakinje Anna-Karoline Schmiedlove s 6:4 in 6:0.

Kitajska teniška igralka Činven Dženg je v polfinalu olimpijskega teniškega turnirja v Parizu izločila prvo igralko sveta, Poljakinjo Igo Swiatek, in s tem pripravila prvovrstno senzacijo. Šesta nosilka turnirja je popolnoma prevladovala v dvoboju. Prvo nosilko je premagala z izidom s 6:2, 7:5 in se uvrstila v finale.

Džengova je postala prva kitajska igralka, ki se je uvrstila v finale olimpijskih teniških turnirjev med posameznicami. Pred njo je Na Li v Pekingu leta 2008 osvojila četrto mesto.

Činven Dženg je prva Kitajka, ki se je uvrstila v finale olimpijskih iger. Foto: Guliverimage

Sedma igralka sveta Džengova se bo v dvoboju za zlato kolajno pomerila s Hrvatico Donno Vekić.

Z močno in odmevno predstavo je Zheng povsem povozila prvo nosilko v dvoboju, ki je trajal uro in 51 minut. Zheng je prvo favoritinjo za olimpijsko zlato premagala na igrišču Philippe Chatrier v Roland Garrosu, prizorišču številnih najboljših trenutkov kariere prve igralke sveta. Ob veliki priložnosti si je 21-letna Zheng priborila prvo profesionalno zmago nad 23-letno Swiatek v njunih sedmih medsebojnih obračunih. Zheng je vpisala prvo zmago nad katerokoli prvo igralko sveta.

"Počutim se več kot le srečno, veselje ni dovolj, da bi opisala, kako se počutim," je dejala Zheng, ki je v polfinale napredovala po dveh triurnih dvobojih v osmini finala in četrtfinalu. "Če me prosite, da igram še tri ure za svojo državo, bi. To je bil neverjeten dvoboj. Premagati Igo ni lahko, saj je to zanjo pomemben dogodek."

Swiatkova izgubila po 20 zaporednih zmagah

Petkratna zmagovalka turnirjev za grand slam Swiatek je na olimpijske igre prišla kot prva favoritinja za zlato medaljo, pa ne samo zaradi svoje uvrstitve na svetovni lestvici. Pred četrtkovim polfinalom je Swiatek zmagala na svojih zadnjih 20 dvobojih na pesku in ima statistiko kar 38-2 zmag in porazov v karieri na Roland Garrosu, prizorišču teh iger. Prav na tej podlagi je Swiatek v zadnjih petih letih osvojila štiri naslove na odprtem prvenstvu Francije.

Zheng ni popolno presenečenje. V preteklosti je že izzivala Swiatek, čeprav je v šestih prejšnjih poskusih ni premagala. Zheng je bila edina igralka, ki je Swiatek vzela niz med pohodom Poljakinje do naslova na OP Francije leta 2022. Zheng je prišla z impresivno formo na olimpijski turnir. V preteklih dveh dneh je zmagala v zaporednih triurnih dvobojih, in sicer nad Američanko Emmo Navarro in Angelique Kerber, ko je Kitajka nekdanjo prvo igralko sveta iz Nemčije poslala v pokoj.

V finalu turnirja v Parizu se bo merila za karierno četrto turnirsko zmago. Letos je na pesku že zmagala na turnirju WTA v Palermu, kjer je slavila tudi lani. Lani je osvojila tudi turnir WTA v Zhengzhouju. Letos januarja se je v Melbournu prvič prebila v finale turnirjev za veliki slam, ko je v boju za naslov na OP Avstralije izgubila proti Belorusinji Arini Sabalenki.

Branilec naslova se poslavlja

Znana sta prva polfinalista olimpijskega turnirja v tenisu. Branilec naslova iz Tokia Nemec Alexander Zverev je izgubil proti Italijanu Lorenzu Musettiju s 5:7 in 5:7, med štiri najboljše pa se je prebil še Španec Carlos Alcaraz po zmagi nad Američanom Tommyjem Paulom s 6:3, 7:6.

Alexander Zverev ne bo ubranil olimpijskega naslova. Foto: Guliverimage

Musetti se bo v polfinalu pomeril s Srbom Novakom Đokovićem, Alcaraza pa čaka Kanadčan Felix Auger-Aliassime.

Murray končal kariero

S porazom v četrtfinalu dvojic je po 21 letih od prvega dvoboja med profesionalnimi igralci športno kariero končal Škot Andy Murray. Dvakrat je osvojil Wimbledon (2013, 2016), enkrat US Open (2012), pohvali se lahko z dvema zlatima medaljama na olimpijskih igrah (2012, 2016), leta 2015 je z Veliko Britanijo zmagal v Davisovem pokalu, na vrhu lestvice ATP je preživel 41 tednov, na turnirjih ATP pa je zabeležil 46 lovorik.

Sedemintridesetletni Murray je pred olimpijskimi igrami na družbenem omrežju X napovedal, da bo olimpijski turnir njegov zadnji nastop v karieri.