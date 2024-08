Slovenskemu kapetanu se že dolgo ni tako smejalo

Slovenski odbojkarji so tudi po tretji tekmi letošnjega turnirja na olimpijskih igrah brez praske in se tak neporaženi podajajo v četrtfinale. Slovenci so po pravi drami na koncu s 3:2 (20, 23, -25, -22, 11) premagali olimpijske prvake in gostitelje Francoze. "Mislim, da se tudi v nadaljevanju tekme ne bodo več končevale z rezultatom 3:0, tako da sem res vesel, da nam je uspelo po petih nizih," je bil po koncu zadovoljen Tine Urnaut.

Tekme Slovenija in Francije z dramatičnimi razpleti imajo že dolgo brado. Nič drugače ni bilo tudi na tekmi tretjega kroga prvega dela olimpijskih iger, ko je sicer precej razgreta večtisočglava množica v South Paris areni 1 na servis Jana Kozamernika in nato po slovenskem bloku in točki za 15:11 povsem utihnila. In če so bili apetiti slovenskih navijačev že pred začetkom olimpijskega turnirja veliki, pa so se ti po treh odličnih slovenskih predstavah samo še povečali. Zasedba Gheorgheja Cretuja je še na tretji tekmi letošnjih olimpijskih iger prišla do velikega zmaga in se tako po zmagah nad Kanado, Srbijo in Francijo neporažena podaja v četrtfinale.

Slovenci so bili proti Franciji dolgo časa v izvrstnem položaju, povedli so z 2:0 v nizih, imeli v tretjem že tri zaključne žoge, a so se domači odbojkarji uspeli vrniti in ujeti moment, ki jih je popeljal do izenačenja na 2:2. V odločilnem petem nizu so Slovenci še enkrat več pokazali, da so šampionska ekipa in da znajo v odločilnih trenutkih najti pravo formulo za uspeh.

Slovenci so na treh tekmah trikrat zmagali. Foto: Reuters

Urnaut: V ključnih trenutkih smo uspeli dobro odigrati

Še posebej to velja za kapetana izbrane vrste Tineta Urnauta, ki ni imel svojega dne, nato pa je na koncu v petem nizu pokazal svoje razkošno znanje in tudi z asom razhudil že tako živčno francosko publiko. Ob njegovem izvrstnem servisu je Slovenija povedla z 11:10, nato pa pobegnila na 14:11 in Franciji zadala dokončni udarec. "Uf, ob tistem asu je bil občutek res dober," se je smejalo Korošcu. V dvorani je bila res fantastična atmosfera in to je bila res težka tekma proti favoritu tekmovanja. Zelo sem vesel, ne glede na to, koliko setov smo odigrali in da se je tekma večkrat obrnila na glavo, na koncu smo uspeli v najbolj ključnih trenutkih dobro odigrati in zmagati. Mislim, da se tudi v nadaljevanju tekme ne bodo več končevale z rezultatom 3:0, tako da sem res vesel, da nam je uspelo po petih nizih," je bil po koncu jasen slovenski kapetan.

Slovenci so po živčni vojni našli rešitev. Foto: Reuters

Ta o možnostih Slovenije, da bi že v tretjem nizu v žep pospravila zmago ni želel pretirano razpravljati. "Taki trenutki se potem morajo pozabiti, tudi Francozi so na trenutke odigrali fenomenalno. Če se zgodi tako, kot se je nam, ni to nič, pomembno je, da ostaneš osredotočen na naslednjo točko, na naslednjo potezo. Moment je bil že na njihovi strani, pa smo bili na koncu potrpežljivi in zmagali," je še dodal Urnaut, ki je užival v peklenskem vzdušju dvorane v Parizu.

"Težke tekme, nervoza, pomembni trenutki … to je nekaj normalnega. To je tako kot da bi oni prišli k nam v Stožice, no tako ne, kjer ni tako kot bi igrali v Stožicah, je pa dober približek. sodniških odločitev ne bom komentiral, včasih se obrne tako, spet drugič drugače. Kar je važno je, to, da nismo nehali igrati, se borili do konca. Zdaj se moramo spočiti, potem se moramo pripraviti na četrtfinale in to je vse," je še dodal slovenski kapetan, ki je na koncu dosegel devet točk.

