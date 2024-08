Na Brniku bo danes veselo, zlata Andreja prihaja domov! Pridete tudi vi?

Slovenska zlata judoistka Andreja Leški se danes vrača v domovino. Iz Pariza, kjer je v torek dosegla največji uspeh v karieri in postala olimpijska prvakinja v konkurenci do 63 kg, se bo v zgodnjih popoldanskih urah odpravila proti Sloveniji. Domov naj bi se vrnila ob 15. uri. Na letališču Jožeta Pučnika jo najprej čaka novinarska konferenca, ki jo bomo na Sportalu prenašali v živo, po njej pa še težko pričakovani sprejem domačih, prijateljev in navijačev, na katerem ne bo manjkalo solz sreče.