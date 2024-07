Zlata slovenska junakinja zasijala tudi pod Eifflovim stolpom

Slovenska junakinja olimpijskih iger v Parizu Andreja Leški je prva iz slovenke reprezentance, ki se je imela čast sprehoditi po Parku šampionov pod znamenitim Eifflovim stolpom. Prireditelji iger so nosilcem odličij pripravili imeniten prostor, kjer se lahko družijo z navijači in pozirajo za nepozabne fotografije z nadvse imenitnim ozadjem. Tudi naša zlata judoistka je danes zasijala v središču Pariza.

Včeraj je primorska judoistka Andreja Leški na igrah v Parizu osvojila zlato olimpijsko kolajno, ko je v velikem finalu kategorije do 63 kilogramov zanesljivo premagala Mehičanko Prisco Alcaraz. 27-letna Koprčanka, ki trenira v ljubljanskem klubu Bežigrad, je že včeraj v Slovenski hiši v francoski prestolnici doživela prekrasen in nadvse bučen sprejem, njen dosežek so nekateri praznovali pozno v noč, danes pa se je slovenska junakinja udeležila še posebnega dogodka v Parku šampionov, kot so prireditelji iger XXXIII. olimpijade poimenovali posebno območje pod Eifflovim stolpom. Tam se z odličji vsak dan postavljajo najboljši športnice in športniki iger in tudi naša junakinja je zasijala.

"Andreja Leški je svoj šarm in energijo z občinstvom delila v srcu Pariza," so na družbenih omrežjih zapisali pri Olimpijskem komiteju Slovenije in delili fotografijo naše šampionke.

V Parku šampionov so se danes fotografskim objektivom nastavljali tudi zlata srbska strelca Zorana Arunović in Damir Mikec …

Foto: Reuters

... bronaste poljske sabljačice …

Foto: Reuters

… zlata ragbijska reprezentanca …

Foto: Reuters

… prvakinja in podprvakinja z olimpijskega krosa v gorskem kolesarstvu …

Foto: Reuters

… in še številni drugi.

Foto: Reuters

Upamo, da bodo v prihodnjih dneh to imenitno prizorišče obiskali še nekateri slovenski športnice in športniki.

Foto: Reuters

