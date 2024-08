Japonci namučili Zormanovo četo, a Slovenija gre v četrtfinale

Japonska : Slovenija 28:29 (15:15)

V slovenskih vratih je današnji obračun začel Urban Lesjak, ki je prvi gol prejel po 35 sekundah igre, ko je za vodstvo Japonske poskrbel Hiroki Motoki. Dean Bombač je izenačil s sedmih metrov, nato pa so Slovenci doživljali nekaj teh težav s prilagoditvijo na atipično igro Japonske, o kateri so govorili pred tekmo. Japonci so povedli s 3:1, 5:2 in 6:3, četa Uroša Zormana pa je nato počasi začela vzpostavljati ravnotežje na igrišču. V 16. minuti tekme je bilo spet izenačeno 9:9, v 25. minuti so Slovenci prvič povedli (13:12), a so Japonci še naprej držali stik s favoriziranimi tekmeci in prvi polčas se je končal z neodločenih 15:15.

V drugem polčasu je Zorman v vrata poslal Klemna Ferlina. V 43. minuti tekme so Slovenci prvič povedli za več kot en gol, ko je za 20:18 zadel Aleks Vlah, a so trdoživi Japonci še naprej ohranjali stik. Pet minut kasneje pa so Slovenci prvič povedli za tri (23:20) in njihovi navijači v južnopariški dvorani 6 so lahko malce lažje zadihali. A tudi to ni trajalo prav dolgo, v 51. minuti so se Japonci spet približali na - 1 (24:23) in Zorman je moral vzeti minuto odmora. Pomagalo je, z dvema zadetkoma Vlaha so Slovenci spet ušli na + 3 (26:23). Trdoživi Japonci so se spet vrnili na - 1 (26:25), Zormanovi izbranci pa so kljub nekaj težavam pri organizaciji napada na račun kakovosti posameznikov le vzdrževali vodstvo z golom ali dvema, tekmo pa dobili z 29:28.

Aleks Vlah je bil strelsko spet izjemno razpoložen in s 14 zadetki najbolj zaslužen za pomembno zmago. Dean Bombač, drugi najboljši strelec slovenske vrste, je dosegel kar deset zadetkov manj. Tudi naša vratarja danes nista bila posebej razpoložena, Ferlin je ubranil le dva strela, Lesjak pa pet. Pri Japoncih sta strelsko izstopala Kosuke Jasuhira z osmimi in Naoki Fudžisaka s šestimi zadetki.

Brez Mačkovška

Slovenci so danes pogrešali izredno pomembnega člana ekipe Boruta Mačkovška, ki je poškodovan. Visokorasli levi zunanji rokometaš, ki je poleg napadalnega učinka tudi nepogrešljiv člen v sredini obrambe, je bil dvoboj proti azijskim prvakom primoran izpustiti zaradi težav s kolenom. Po treh tekmah v šestih dneh, na katerih je dosegel 11 golov, se je pojavila oteklina, ki mu onemogoča normalno igranje, so sporočili z Olimpijskega komiteja Slovenije.

Namesto Mačkovška je mesto v 14-članski postavi Slovenije proti Japoncem prevzel Nik Henigman, ki je v Parizu nastopil že na uvodni tekmi. Proti Španiji je zamenjal krožnega napadalca Mateja Gabra, ki se je medtem že vrnil na igrišče in pomagal slovenski vrsti do že omenjenih izjemnih zmag.

Fizioterapevtska služba slovenske reprezentance bo vložila vse napore, da s terapijami čim prej odpravi težave slovenskega reprezentanta. Ta se bo lahko v postavo vrnil takoj, ko mu bo to dopuščalo zdravstveno stanje.

Pariz 2024, moški rokometni turnir, 4. krog

Petek, 2. avgust:

Lestvici:

Slovenska olimpijska ekipa: Vratarji Klemen Ferlin, Urban Lesjak in Urh Kastelic, krilni igralci Tilen Kodrin, Staš Slatinek Jovičić, Blaž Janc in Domen Novak, zunanji igralci Nik Henigman, Borut Mačkovšek, Aleks Vlah, Dean Bombač, Miha Zarabec, Nejc Cehte in Jure Dolenec ter krožni napadalci Blaž Blagotinšek, Matej Gaber in Kristjan Horžen. Henigman, Horžen in Kastelic imajo status rezerve.

Tekme Slovenije na OI, prvi del, skupina A: 1. krog, sobota, 27. julij (Pariz, South Paris Arena 6):

Španija : Slovenija 25:22 2. krog, ponedeljek, 29. julij (Pariz, South Paris Arena 6):

Slovenija : Hrvaška 31:29 3. krog, sreda, 31. julij (Pariz, South Paris Arena 6):

Slovenija : Švedska 29:24 4. krog, petek, 2. avgust (Pariz, South Paris Arena 6):

Japonska : Slovenija 28:29 5. krog, nedelja, 4. avgust (Pariz, South Paris Arena 6):

14.00 Nemčija – Slovenija *V četrtfinale se bodo uvrstile najboljše štiri ekipe iz skupine.

