"Enostavno moramo ostati trdno na tleh, vsi vemo, da je težko priti visoko, še hitreje pa lahko padeš v luknjo in na koncu postaneš bedak," je po zmagi nad Švedsko (29:24) in eni boljših predstav slovenske rokometne reprezentance v zadnjem času evforijo miril slovenski rokometaš Blaž Janc, ki je naravnost blestel z desetimi zadetki.

Potem ko je po prvi tekmi in porazu s Španijo besno in vidno jezen po koncu odvihral z igrišča, je bilo razpoloženje Blaža Janca po zadnjih dveh tekmah in velikih zmagah Slovenije razumljivo povsem drugače. "Sam sem pač tak, da pokažem jezo, ko je to treba, pokažem pa tudi veselje ob zmagah, kot je bila ta," se je v sredo smejalo članu Barcelone, ki je z desetimi zadetki prerešetal mrežo Švedske in slovenski izbrani vrsti izdatno pomagal do zlata vrednega nova para točk.

"To je bila res pomembna zmaga, sicer šteje samo dve točki, a sam verjamem, da bo štela še več, če bomo to potrdili še z zmago nad Japonsko. Igramo res dobro, ob tem imamo dva vrhunska vratarja, brez katerih danes enostavno ne moreš zmagati tekme. Na tej tekmi enostavno moramo pokazati naš karakter, to bo srečanje, na katerem bomo favoriti, tako da drugo kot zmaga ne bo prišlo v poštev, pa vsi vemo, da znajo biti takšne tekme še težje," se je proti naslednjemu tekmecu, ki bo v petek Japonska, že obrnil Janc.

Slovenci so v sredo leteli po igrišču. Foto: Reuters

Nalezli so se dobre energije

Sedemindvasjetletni rokometaš je v zadnjih letih postal eden izmed najboljših igralcev, kar jih je nosilo slovenski dres. Svojo kvaliteto je pokazal tudi v sredo, ko je naravnost letel po igrišču. "Uf, ne vem, kako bi ocenil svojo igro, jaz sem skromen fant, tako da bom ocene mojih predstav pustil drugim," se je nasmejal Janc. "Vedno skušamo dati maksimum. Proti Španiji smo zapadli v tiste črne minute, nismo zdržali ritma celo tekmo, ker je to res težko. Če nisi ves čas na sto odstotkih, se je res težko oziroma včasih celo nemogoče kosati s tekmeci," je bil jasen slovenski rokometaš, ki je na tem turnirju odličen na položaju desnega zunanjega igralca.

"Igram tam, kjer me ekipa potrebuje. Mislim, da na celotnem tem turnirju že od prve minute tekme s Španijo kažemo pravo energijo, s tako borbo in željo pa posledično dobro funkcionirajo tudi ostale stvari. Mislim, da smo se malce nalezli te evforije še prej od nogometašev iz Eura pa zdaj tu od odbojkarjev. Slovenija v zadnjem času živi za šport in evforijo, ki ga obkroža, tako da si enostavno nismo smeli dopustiti, da ne bi bili v tem košu še mi. Stvari funkcionirajo," zadovoljstva ni skrival Janc, ki se strelsko na prvenstvu izjemno dopolnjuje z Aleksom Vlahom. "Z Aleksom sva zelo povezana, igrala sva skupaj že v mlajših selekcijah reprezentance. Odlično se razumeva na igrišču in zunaj njega, igrati z njim je poezija."

Janca in soigralce naslednja tekma čaka v petek. Foto: Anže Malovrh/STA

Proti Japonski edini cilj zmaga

Janc letos igra na svojih drugih olimpijskih igrah, pred osmimi leti je bil takrat še kot najstnik z reprezentanco v Riu, v tem času pa si je nabral prepotrebnih izkušenj. Tudi na račun teh se zaveda, da je delo reprezentance še daleč od opravljenega, v boju za četrtfinale pa izbrano vrsto čakata še dve zelo pomembni tekmi. Najprej v petek z Japonsko, nato pa še v nedeljo ob 14. uri z Nemčijo.

"Skupina je res težka, enostavno pa moramo ostati trdno na tleh, vsi vemo, da je težko priti visoko, še hitreje pa lahko padeš v luknjo in na koncu hitro lahko postaneš bedak. Tekmo z Japonsko bo treba dobiti, kako bomo to naredili, me sploh ne zanima, potrditi moramo to zmago," je bil jasen Janc.

Slovenske rokometaše so na obračunu s Švedsko podpirali tudi nekateri člani odbojkarske izbrane vrste, ki so prav tako izjemno odprli olimpijski turnir. "Vesel sem, da so nas podpirali tukaj, v celotni slovenski reprezentanci v olimpijski vasi res veva odlična energija in pozitivno vzdušje. Vsi navijamo eden za drugega, ko se srečamo na kosilu si izmenjamo dobre želje in pozitivno energijo. Lahko rečem, da živimo najlepše trenutke naših karier in sam upam, da nas bo to neslo še naprej," je še sklenil Janc.

