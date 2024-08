Začenja se tudi za Tino Mrak in Jakoba Božiča: Cilj je uvrstitev v regato za kolajne

Najbolj izkušena v slovenski jadralni ekipi, 36-letna Mrak bo na olimpijskih igrah sodelovala že četrtič. "Zadovoljna bova z uvrstitvijo med prvo deseterico, kar pa ne bo lahko," je povedala.

Z Božičem sta na prizorišču več kot teden dni. "Tako sva lahko opravila kar nekaj treningov. Ker so se tekmovanja pred dnevi že začela v nekaj drugih razredih, smo imela nekoliko omejen izhod na morje. Ne glede na to pa je najina barka pripravljena in tudi midva nestrpno pričakujeva petkov začetek najinih regat," je pojasnila Mrak.

Kot je dodala, so imeli med vadbo najrazličnejše pogoje, od šibkega do močnega vetra. "Moram reči, da je kar zahtevno, tudi val je dokaj čopast in razbit. Ne glede na to bova na polno startala že na začetku. Hitrost najine jadrnice je zelo dobra in sva zadovoljna. Poskušala bova jadrati čim bolj čisto in sproščeno ne glede na tekmece," je povedala.

Jakob Božič je novinec na olimpijskih igrah. Foto: www.alesfevzer.com

"Najin cilj je uvrstitev v regato za kolajne"

"Ko nam organizatorji dovolijo na morje, skušava čim bolj izkoristiti priložnosti. Tako sva izkusila pogoje. Trenutna napoved je več vetra v prvih dneh naših regat in nekaj manj v zaključku. Najin cilj je uvrstitev v regato za medalje, kar pomeni uvrstitev med deseterico. Jadrnic bo na startni črti manj kot običajno, zato bo vsaka točka še toliko bolj pomembna," pa je povedal Božič.

V olimpijski jadralni vasi je za športnike po njegovih besedah dobro poskrbljeno. "Vzdušje je nekoliko napeto, a bova skušala ohraniti zbranost in se zbrati za nastop. Naša taktika bo enostavno jadranje. Imava namreč dobro hitrost in bova skušala izbirati 'čist' veter, da se bova lahko brez oviranja drugih osredotočila na pridobivanje hitrosti," je še dodal.

Z Veroniko Macarol sta dosegali številne uspehe. Foto: Uros Kekus Kleva Photography

Številni uspehi z Veroniko Macarol

Božič je novinec na olimpijskih igrah, Mrak pa je največje olimpijske uspehe dosegla z Veroniko Macarol, s katero sta leta 2016 v Rio de Janeiru končali na šestem mestu, ko jima je odličje odnesel protest japonske ekipe. V Tokiu pred tremi leti sta bili peti, tudi tedaj sta se borili za medaljo. Bili sta med drugim dvakrat evropski prvakinji in dvakrat bronasti na stari celini, s svetovnega prvenstva v Solunu 2017 pa sta prinesli bron. A nista mogli nadaljevati, ker je na igrah v Parizu v razredu 470 tekmovanje le za mešane posadke.

Moči je tako združila z Božičem, ki je po obetavni mladinski karieri končal tekmovanja, nato pa s Tino Mrak v njuni prvi tekmovalni regati osvojil 10. mesto na EP v Izmirju leta 2022. Uspeha nista ponovila, sta pa zelo malo tekmovala zaradi drugih jadralnih obveznosti, s katerimi se preživljata, treniranjem drugih in nastopi v neolimpijskih regatah.