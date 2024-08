Luka Mezgec o Pogačarjevi odločitvi: Morali bi narediti vse, da ga pripeljejo sem

Slovenski kolesar Luka Mezgec bo pri 36 letih dočakal debi na olimpijskih igrah. V soboto bo na cestni dirki poleg Domna Novaka, Mateja Mohoriča in Jana Tratnika zastopal slovenske barve, v pogovoru za Sportal pa je spregovoril o odločitvi Tadeja Pogačarja, sezoni, obdobju po Dirki po Franciji in, jasno, tudi o napovedih pred sobotno preizkušnjo.

Medtem ko se je kolesje letošnjih olimpijskih iger že res dodobra zavrtelo, so v sredo v pariško olimpijsko vas pripotovali tudi člani slovenske kolesarske ekipe, ki jih v soboto čaka preizkušnja na cestni dirki. Odeti v slovenske olimpijske barve so se prvič po olimpijski vasi sprehodili Domen Novak, Luka Mezgec in Matej Mohorič, medtem ko se bo Jan Tratnik, ki je Slovenijo zastopal že na kronometru, v Pariz vrnil danes. Omenjeno četverico v konkurenci 90 kolesarjev v soboto čaka cestna dirka, ki bo najdaljša v zgodovini olimpijskih iger, saj njena dolžina znaša kar 273 kilometrov. Kolesarji bodo opravili z 2800 višinskimi metri, v zaključku pa jih čakajo še trije krogi z vzponi na kockah na Montmartre, nato pot proti cilju mimo Eifflovega stolpa na trg Trocadero. "Glede na to, da ni Tadeja, bo nekoliko drugače," je v pogovoru za Sportal pred sobotnim dnevom D dejal član ekipe Jayco AlUla Luka Mezgec, ki je kljub temu prepričan, da lahko Slovenija meša štrene preostalim reprezentancam.

Luka, dobrodošli na olimpijskih igrah. Kakšni so tisti prvi vtisi olimpijske vasi in splošnega dogajanja?

Pri 36 letih sem dočakal svoje prve olimpijske igre in verjetno tudi zadnje (smeh, op. p.). Iskreno nisem niti točno vedel, kaj pričakovati, ko ljudje govorijo o Slovenski hiši in olimpijski vasi, tako da sem res pozitivno presenečen, kako je vse skupaj organizirano. Glede na to, da tudi sicer zelo rad spremljam šport in predvsem slovenske športnike, je samo še pika na i, da lahko zdaj vse te športnike vidim na enem mestu, da lahko rečemo kakšno besedo. Tako vidiš in spoznaš, da tudi drugi spremljajo nas. Res je vse skupaj vrhunska izkušnja in mi je kar malce žal, da bomo tukaj samo štiri dni.

Pri 36 letih je prvič na olimpijskih igrah. Foto: Ana Kovač

Vemo, da olimpijske igre v svetu kolesarstva nikakor ne pomenijo toliko kot v marsikaterem drugem športu. Kam bi jih uvrstili vi?

Zagotovo je čast biti tukaj, biti olimpijec je ne glede na vse želja vsakega športnika, kot kolesar sicer nimaš takih sanj, bolj sanjaš o Dirki po Franciji, a kolesarstvo je že dolgo olimpijski šport in ima kljub temu velik pomen, čeprav ne nosiš majice, tako kot jo, če postaneš svetovni prvak. Določeno težo ima olimpijski naslov zagotovo, postaneš del zgodovine.

Slovenska javnost olimpijske igre v večini sprejema popolnoma drugače od kolesarjev, še posebej je zato odzvanjala odločitev Tadeja Pogačarja, da ne bo šel v Pariz. Vas je ta odločitev presenetila?

Moram priznati, da me je. S Tadejem smo bili vsak dan med Tourom na zvezi, zadnje dni nekoliko manj, ker je bilo obveznosti res ogromno, to je bilo tiste dni, ko se je on potem odločil, tako da se takrat nismo veliko pogovarjali. Po Touru sva se slišala in mi je žal, da se na Kolesarski zvezi Slovenije z njim niso znali dogovoriti. Pa ne samo zato, ker bi bil Tadej eden izmed glavnih favoritov za olimpijsko zlato, že sam po sebi je tako velika znamka, da bi se že z njegovo pojavitvijo tukaj veliko več govorilo o Sloveniji, ne samo o Tadeju. To je velika izguba in tisti uradni razlog, da je utrujen, verjamem, da ni najbolj realen. Prepričan sem, da bi Tadej, tudi če bi bil utrujen kot na smrtni postelji in bi bila Urška tukaj, tudi sam prišel.

Luka Mezgec in Tadej Pogačar Foto: www.alesfevzer.com Dejali ste, da se z njim na zvezi niso znali dogovoriti. Ste lahko bolj jasni?

Realno gledano glede na to, kako velik je Tadej Pogačar, bi morali narediti vse, da ga pripeljejo sem. Če je bil en odstotek možnosti, da zaradi kakršnegakoli razloga ostane doma, bi bil ta odstotek še veliko manjši, če bi sem poslali Urško, ker vemo, da kjer je Urška, tam je Tadej (smeh, op. p.). Mogoče se to, kar bom zdaj rekel, sliši nekoliko grdo, a mogoče bi morali tvegati eno mesto v ženski reprezentanci za Urško, tudi če ne bi bila trenutno najboljša, čeprav dejansko je. Tudi sicer hipotetično, če ne bi bila, bi morali Tadeju zagotoviti mesto na takšen način, a se to ni zgodilo. Žal vodilni na teh mestih, ki odločajo, niso predvideli vseh scenarijev, zdaj je, kar je.

Kar zadeva vašo sezono, za vami sta Dirka po Italiji in Dirka po Franciji. Kakšno je vaše trenutno fizično stanje? Pravega odmora niste imeli.

Res še nisem imel pravega odmora letos. Nekaj se je v klubu celo šušljalo, da bom moral še na Vuelto, a sem pred nekaj dnevi dobil klic, da sem lahko miren, tako da bo zdaj vsaj drugi del sezone malce mirnejši. Trenutno imam v tej sezoni kar 68 startov, kolikor jih ima povprečni tekmovalec v vsej sezoni, jaz pa sem zdaj šele na dobri polovici. Bo pa drugi del sezone napornejši. Po olimpijskih igrah bom imel kakšen teden oddiha, potem bo treba glavo pripraviti še za drugi del sezone.

Jan Tratnik nam je pred sobotnim kronometrom dejal, da je šele v tistih dneh po Dirki po Franciji začel čutiti posledice Toura, da sta ga dohiteli tako mentalna kot fizična utrujenost. Kako je pri vas?

Prvih nekaj dni po koncu sem bil precej izmučen, a glede na to, koliko grand tourov je za mano, točno vem, kako se bo moje telo odzvalo. Včasih sem se obremenjeval z vsakodnevno formo, ali se bodo noge dobro vrtele ali ne, zdaj to odmislim in si rečem, da moram biti v soboto dobro pripravljen, kaj se bo dogajalo do takrat, mi je dejansko vseeno. Tu ni neke umetnosti. Trdo delo je za nami, zdaj si je treba spočiti, nazaj dobiti svežino in upati na dobro dnevno formo.

Slovenijo je na kronometru zastopal Jan Tratnik, ki je osvojil 27. mesto. Foto: Reuters

S Tadejevo odsotnostjo so se nekoliko premešale karte. Koliko ste se znotraj ekipe že pogovarjali o olimpijski dirki?

Nismo se kaj veliko pogovarjali, a glede na traso in sestavo ekipe ne moremo odkriti ničesar novega. Vsak bo imel svojo nalogo. Glede na to, da ni Tadeja, bo nekoliko drugače. Če bi bil on tu, bi seveda dirkali nanj, bi morali narediti bolj zaprto, nadzorovano dirko, se povezati tudi z drugimi državami. Zdaj moramo samo izkoristiti našo številčnost in raznolikost. Mogoče naj gre Novak, ki je pravi "dizel", od starta v bege, sploh če bo skupina malce večja. V begu se dirka drugače in je tempo bolj enakomeren, kar Domnu ustreza, to je njegova služba v klubu. Matej zna zmagovati na takšnih dirkah, sploh če bo imel takšne noge, kot jih je imel na San Remu, bo zelo zanimiv tudi za kolajne. Glede Jana bomo videli, koliko se je odpočil. Imel je zelo odgovorno nalogo tako na Giru kot na Touru, pred tem je konec februarja dobil dirko Omloop Het Nieuwsblad. Če bo imel dobro dnevno formo, je mogoče vse.

Kar zadeva mene in moje lastne želje ter glede na to, kako se jaz v teh primerih odzivam, si želim, da bi bila dirka bolj kontrolirana. Poskusil bom ohraniti čim več moči, nekajkrat v karieri sem imel dobre noge na takšnih dirkah tudi po 250 kilometrih, in upam, da se eden takšnih dni zgodi tudi v soboto.

Foto: Guliverimage

Kakšen imate zdaj načrt do dirke in potem na dan D?

Jutri (z Luko smo se pogovarjali v sredo, op. p.) gremo na ogled trase, ki smo si jo virtualno že ogledali. Določen del sem prekolesaril že na dirki Paris–Nica, tako da vsaj enega od zadnjih klancev, kjer so kocke, dobro poznam. Me pa zanima, kaj bomo videli jutri. Že na začetku mislim, da se zna narediti selekcija oziroma večja ubežna skupina, če jih bo več kot deset, bomo tudi mi morali tam imeti svojega člana. Mislim, da je tam od 150. do 180. kilometra sekcija, kjer si klanci sledijo eden za drugim. Če ne prej, se bo tam začelo dirkati najbolj agresivno, tam bi se lahko udarili tudi glavni favoriti. Kar zadeva ciljni krog, bodo šli naprej tisti, ki bodo imeli najboljše noge. Sicer upam, da bo to skupina, ker lahko potem tudi meni uspe dober rezultat. Zagotovo pa so vloge favoritov jasne, tu so van der Poel in van Aert, Pedersen, nenazadnje tudi Michael Matthews. Je pa mogoče prav vse.

