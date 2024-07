Številka ena svetovnega kolesarstva Tadej Pogačar je trdno zasidran v vrstah UAE Emirates in kmalu naj bi podaljšal pogodbo, ki bi mu navrgla izdatnejšo, najvišjo plačo med vsemi. Že zdaj je ovrednotena na približno šest milijonov evrov na leto, medtem ko njegova odkupna klavzula znaša kar sto milijonov evrov.

V vrstah arabskega moštva bo še naprej Domen Novak, ni pa še povsem jasno, kam bo pot peljala Gala Glivarja, ki je bil del razvojne ekipe. Šušlja se, da bi lahko zamenjal sredino. Glede na predstave, ki jih je kazal, ga bomo skoraj zagotovo videli v kakšni izmed ekip WorldToura.

Tratnik menja šefa

S prihodom Red Bulla so se obzorja razširila v ekipi Red Bull - BORA - hansgrohe. Primož Roglič je za zdaj prvi mož, lahko pa pričakujemo, da bodo v to ekipo poskušali pripeljati še kakšno zveneče ime, saj tudi v kolesarstvu s prihodom bogatih investitorjev vse več odkupujejo veljavne pogodbe in kolesarji predčasno prestopajo v drugo okolje. Veliko se govori o Remcu Evenepoelu. A jasno je, da bo kariero v nemško-avstrijski ekipi nadaljeval Jan Tratnik, a uradno tega še niso potrdili, saj je treba počakati ravno na 1. avgust.

Jan Tratnik bo v naslednji sezoni kolesaril za Red Bull - BORA - hansgrohe. Foto: Guliverimage

Luka Mezgec je po koncu Dirke po Franciji poudaril, da bo še približno dve leti kolesaril. Čeprav še ni nič uradno jasno, lahko pričakujemo, da bo 36-letni kolesar nadaljeval v vrstah Jayco AlUle.

Žak Eržen se bo premierno preizkusil v ekipi WorldToura. Foto: Ana Kovač V ekipi Bahrain - Victorious bomo imeli po novem tri slovenske predstavnike. Mateju Mohoriču in Matevžu Govekarju se bo pridružil mladi 18-letni Žak Eržen. Sin generalnega direktorja ekipe Milana Eržena se je zadnje leto kalil v razvojni ekipi tega moštva. Vanj vstopa 18-letni Jakob Omrzel, ki spada med najbolj obetajoče kolesarje svoje generacije. Njegovo obdobje v vrstah Adrie Mobila, kjer je deloval pod taktirko Josipa Radakovića, se tako počasi končuje. Letos je med drugim osvojil mladinsko kockasto klasiko Pariz–Roubaix.

V razvojnih ekipah WorldToura bosta svojo pot nadaljevala še Anže Ravbar pri UAE Emirates Gen Z in Erazem Valjavec, sin Tadeja Valjavca, ki je prestopil v vrste razvojne ekipe Soudal Quick-Step – letos je bil za Omrzelom drugi na Pariz–Roubaix, osvojil pa je denimo Giro del Veneto Juniores.

Erazem Valjavec bo kariero nadaljeval v razvojni ekipi Soudal Quick-Step, Jakob Omrezel pa pri CTF Victorious – razvojna ekipa Bahrain - Victorious. Foto: Ana Kovač

Gledano v celoti bo imela Slovenija v primerjavi z letos v letu 2025 devet predstavnikov v ekipah WorldToura.