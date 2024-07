Ko je Jan Tratnik zapeljal čez most Alexandra III, ki v Parizu povezuje Elizejske poljane s četrtjo Les Invalides ter Eifflovim stolpom, in prečkal ciljno črto preizkušnje na čas na letošnjih olimpijskih igrah je po svojem nastopu in številnih težavah le razočarano odkimal z glavo. V deževnem vremenu in temperaturah, ki so bolj kot na poletje spominjale na pozno jesen, je Tratnik po vseh težavah na kronometru osvojil 27. mesto za zmagovalcem in naslednikom Primoža Rogliča na olimpijskem prestolu Remcom Evenepoelom pa je zaostal 3:25,96. Kot da utrujenost po zahtevnem delu tako na Dirki po Italiji in tudi Dirki po Franciji še ne bi bila dovolj, je Tratniku na preizkušnji na čas zagodlo še kolo, po približno desetih kilometrih se mu je ob tem ko je zapeljal v eno izmed lukenj na cesti zlomilo krmilo kolesa, cev pa je s kolesa prav odlomilo.

"Na srečo nisem padel, kar bi se hitro lahko zgodilo. Potem sem moral menjati kolo, tudi noge zatem niso več delovale, kot bi morale, zatem pa je popustila še glava. Ni bilo najbolj prijetno. Sigurno ni lahko, tudi celotno obdobje, ki je za mano ni bilo najlažje. Po Giru in Touru ni bilo najlažje, potem sem prišel sem. Seveda se poskusiš stoodstotno pripraviti, dati vse od sebe, potem so se pa zgodile še tehnične težave, ki niti najmanj ne pomagajo. Danes mi je tudi v glavi vse popustilo in sem si želel, da bi bilo čimprej konec tega kronometra," je po koncu v cilju priznal vidno izmučeni slovenski kolesar.

Tratnik je bil ob prihodu v cilj vidno izmučen. Foto: Sportal

Ob izmučenosti zagodla še kolo in bolezen

Tratnik je po izjemno napornih dveh tritedenskih dirkah, kjer je na obeh odlično opravljal vlogo pomočnika v ekipi Visma Lease a Bike, praktično takoj po koncu Toura pripotoval v Pariz. Že takoj ob prihodu v olimpijsko vas je priznal, da so minuli meseci tako od njegovega telesa kot tudi glave terjali velik davek.

"Še dan pred kronometrom sem čutil utrujenost, počutim se izmučenega, ne morem priti k sebi. Včeraj sem se še zbudil malce bolan, imel sem težave z grlom. Ta kronometer s terminom po Tourom res ni najbolj primeren. Tudi temperature niso nič kaj prijetne, potem je tu še dež, počutim se bolj kot ne na kakšnih klasikah. V tem vmesnem času bom šel domov, potem se bom v sredo vrnil sem tudi z ostalo ekipo. Tu ni neke matematike, najprej počitek, potem pa upati na najboljše. Do cestne dirke si želim samo počitka," je še dodal Idrijčan.

Zdaj si želi samo počitka. Foto: Guliverimage

Pred cestno dirko še povratek domov

Tratnik bo zdaj odpotoval v Slovenijo zatem pa se bo v sredo skupaj s preostalimi člani slovenske ekipe Matejem Mohoričem, Domnom Novakom in Luko Mezgecom pred cestno dirko, ki ekipo čaka v soboto, vrnil v olimpijsko vas. "V četrtek nas potem z ekipo čaka ogled trase. Jaz sem tu opravil en trening na trenažerju. Kar se tiče treniranja v Parizu, je verjetno še najlažje se usesti v avto, se peljati uro stran od olimpijske vasi, tam opraviti trening in se potem vrniti nazaj. Tudi to je eden od razlogov, zakaj se bom zdaj vrnil domov, da če bom že treniral, bom vsaj treniral normalno," pravi Tratnik, ki upa, da bo našel dovolj motivacije še za pripravo na cestno dirko.

To bo njegova druga preizkušnja na cestnih dirkah na olimpijskih igrah, nastopil je tudi pred tremi leti v Tokiu. "Upam, da se bom uspel sestaviti še za to cestno dirko. Če pa ne bo šlo, pa si tudi ne morem prav ničesar očitati. Za mano je dobra in dolga sezona, na koncu koncev pa nismo roboti," je bil jasen Tratnik, ki je ob tem še poudaril, da bo prišel tudi še čas za sestavljanje načrta in planov za sobotno dirko. "Kar se tiče cestne dirke, še ne vem. Dajmo še malce počakati, trenutno bi se res rad vsaj malce spočil in se sestavil, potem pa bomo začel razmišljati še o dirki," je še sklenil slovenski kolesar.

