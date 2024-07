Evenepoel v kaotičnih razmerah do zlata, težave Tratnika

Belgijec Remco Evenepoel, ki je na nedavno končani Dirki po Franciji zasedel skupno tretje mesto, je v zahtevnih razmerah, kolesarje so vozili v močnem dežju, postal olimpijski prvak v kronometru. Za 15 sekund je prehitel Italijana Filippa Ganno, ki je v zadnjem delu pospešil, a bil prepočasen za zlato. Bron je pripadle Belgijcu Woutu van Aertu. Slovenski predstavnik Jan Tratnik, ki je imel precej težav na progi, moral je menjati tudi kolo, je zasedel 27. mesto, za zmagovalcem je zaostal dobre tri minute in pol.

Tudi moški so vožnjo na čas odpeljali v zahtevnem deževnem vremenu in kolesarji so imeli nekaj težav. Izstopala je četverica na čelu z Evenepoelom, ki je za slabih 15 sekund ugnal Ganno in Belgiji privozil prvo medaljo na letošnjih igrah.

Filippo Ganna je zasedel drugo mesto. Foto: Guliverimage

Še drugo medaljo Belgiji je danes s tretjim mestom dodal Wout van Aert, ki je zaostal 25,63 sekunde. Slednji je v cilju s prednostjo minute prevzel vodstvo, nato pa ga je prvi z mesta vodilnega sklatil Ganna, ki je v zadnjih kilometrih pospešil, a premalo za Evenepoela, ta je z visokim ritmom vozil skozi celoten kronometer. Edini, ki je na vse bolj deževnem kronometru zaostal še manj kot minuto, je bil četrti Britanec Josh Tarling.

Edini Slovenec Tratnik se je na deževne pariške ceste pognal že kot drugi izmed 34 kolesarjev. A izkušeni 34-letni kolesar iz Idrije je imel tehnične težave in moral zamenjati kolo, izgubil pa je kar nekaj dragocenih sekund.

Jan Tratnik je po težavah zasedel 27. mesto. Foto: Guliverimage

Kot je član ekipe Visma-Lease a Bike pojasnil za RTV med dirko, je pred tem povozil luknjo na cesti in odlomil krmilo. Na koncu je za Evenepoelom zaostal za skoraj tri minute in pol in končal na 27. mestu.

Zlate kolajne iz Tokia v Parizu ni branil slovenski as Primož Roglič, ki se je že pred časom odpovedal pariškemu nastopu.